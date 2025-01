Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"83dc00b8-6a7f-45a1-a8ed-2863f51fecd0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az érintett részvények forgalmának harmada, a BÉT összforgalmának 40-90 százaléka is hozzá volt köthető egyes napokon. ","shortLead":"Az érintett részvények forgalmának harmada, a BÉT összforgalmának 40-90 százaléka is hozzá volt köthető egyes napokon. ","id":"20250117_mnb-birsag-tozsdei-manipulacio-maganszemely-bet-budapesti-ertektozsde","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83dc00b8-6a7f-45a1-a8ed-2863f51fecd0.jpg","index":0,"item":"8c4550a4-c92b-416f-b33a-cd04fa4974c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_mnb-birsag-tozsdei-manipulacio-maganszemely-bet-budapesti-ertektozsde","timestamp":"2025. január. 17. 12:58","title":"Tízmilliós bírságot kapott egy tőzsdei öreg róka, mert mókolni próbált az árfolyamokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edc14ada-e8fb-4a3a-a691-3fe1df248831","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A limitált darabszámban készülő jubileumi Alpina B8 GT az M8 Gran Coupénál is nagyobb tempót virít.","shortLead":"A limitált darabszámban készülő jubileumi Alpina B8 GT az M8 Gran Coupénál is nagyobb tempót virít.","id":"20250117_330-kmh-ra-kepes-a-legerosebb-uj-alpina-b8-gt-bmw","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edc14ada-e8fb-4a3a-a691-3fe1df248831.jpg","index":0,"item":"a1dbf1a0-0ea7-4505-8c23-4720d6db1ab8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250117_330-kmh-ra-kepes-a-legerosebb-uj-alpina-b8-gt-bmw","timestamp":"2025. január. 17. 07:59","title":"330 km/h-ra képes a legerősebb új Alpina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc93c2b6-5061-4a75-9414-4193767a8f0d","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A Pakisztán által létrehozott afgán Talibán komoly biztonsági fenyegetéssé vált Iszlámábád számára. A határon átívelő erőszak háborús feszültséget szít, az összecsapások mindennaposak.","shortLead":"A Pakisztán által létrehozott afgán Talibán komoly biztonsági fenyegetéssé vált Iszlámábád számára. A határon átívelő...","id":"20250117_hvg-afganisztan-pakisztan-taliban-fegyveres-osszecsapasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc93c2b6-5061-4a75-9414-4193767a8f0d.jpg","index":0,"item":"7b11252a-e11e-43dd-87de-02c7c8c4b189","keywords":null,"link":"/360/20250117_hvg-afganisztan-pakisztan-taliban-fegyveres-osszecsapasok","timestamp":"2025. január. 17. 14:55","title":"Halálzóna lett a pakisztáni–afgán határvidék a tálibok megerősödése nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7820e16c-2e65-418c-b8b2-d99141e30488","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Decemberben 1077 milliárd forinttal mérsékelte az államadósságot a pénzügyi tárca, majd a múlt héten csaknem ugyanannyival növelte, ám ezzel sem sikerült az év végén az államadósság rátáját csökkenteni.","shortLead":"Decemberben 1077 milliárd forinttal mérsékelte az államadósságot a pénzügyi tárca, majd a múlt héten csaknem...","id":"20250116_hvg-koltsegvetesi-hiany-allamadossag-ngm-nagy-marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7820e16c-2e65-418c-b8b2-d99141e30488.jpg","index":0,"item":"226b6147-7268-4ac9-8459-649ec6501013","keywords":null,"link":"/360/20250116_hvg-koltsegvetesi-hiany-allamadossag-ngm-nagy-marton","timestamp":"2025. január. 16. 10:10","title":"Hiába trükközött a kormány, az alaptörvény elvárása ellenére sem sikerült csökkentenie az államadósságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03fb3a8e-30f6-4035-8952-e895a776e1f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Biró Ferenc elnök mellett az ügyészség még egy személyt meggyanúsított az Integritás Hatóságnál történt pénzügyi visszaélés miatt.","shortLead":"Biró Ferenc elnök mellett az ügyészség még egy személyt meggyanúsított az Integritás Hatóságnál történt pénzügyi...","id":"20250117_Ujabb-gyanusitottja-van-az-Integritas-Hatosag-hutlen-kezeleses-botranyanak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03fb3a8e-30f6-4035-8952-e895a776e1f0.jpg","index":0,"item":"427f372e-583f-4ce6-ba60-7152c19dd405","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_Ujabb-gyanusitottja-van-az-Integritas-Hatosag-hutlen-kezeleses-botranyanak-ebx","timestamp":"2025. január. 17. 07:18","title":"Újabb gyanúsítottja van az Integritás Hatóság hűtlen kezeléses botrányának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1825f0-eb51-49bb-a71c-a0e494026944","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk könnyen vette a veszteséget, a SpaceX feje a közösségimédia-oldalán arról írt, hogy a siker bizonytalan, de a szórakozás garantált.","shortLead":"Elon Musk könnyen vette a veszteséget, a SpaceX feje a közösségimédia-oldalán arról írt, hogy a siker bizonytalan, de...","id":"20250117_repulogepek-kesesek-spacex-felrobbant-starship","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa1825f0-eb51-49bb-a71c-a0e494026944.jpg","index":0,"item":"821fc222-083e-4237-ac5d-d85c703fb1db","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_repulogepek-kesesek-spacex-felrobbant-starship","timestamp":"2025. január. 17. 16:38","title":"Több tucat repülőgép kényszerült kerülő útra a felrobbant Starship potyogó darabjai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d77079a7-4fbb-4d03-a838-25483b64fadf","c_author":"Mátrai Anna","category":"elet","description":"Szombaton írják a magyar diákok a középiskolai felvételit, Japánban pedig ez az időszak azzal is együtt jár, hogy valósággal kilő az egyik csokoládémárka forgalma. A szigetország híres arról, hogy a Nyugatról érkező hatásokat úgy alakítja, hogy azokra később alig lehet ráismerni. Így tettek a Kit Kattel is, ami mára a diákoknak nem csupán egyszerű csokoládé, sokkal több annál.","shortLead":"Szombaton írják a magyar diákok a középiskolai felvételit, Japánban pedig ez az időszak azzal is együtt jár...","id":"20250117_kit-kat-japan-szerencsehozo-csokolade-vizsga-felveteli","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d77079a7-4fbb-4d03-a838-25483b64fadf.jpg","index":0,"item":"68dad74d-20c8-43a4-947e-2d0a918482b8","keywords":null,"link":"/elet/20250117_kit-kat-japan-szerencsehozo-csokolade-vizsga-felveteli","timestamp":"2025. január. 17. 15:35","title":"Miért őrülnek meg a japánok a Kit Katért iskolai vizsgák idején?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7a3b65d-4951-40a3-89cd-8364e7b1844b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyházfő nem szenvedett törést. ","shortLead":"Az egyházfő nem szenvedett törést. ","id":"20250116_Ferenc-papa-elesett-zuzodas-Santa-Marta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7a3b65d-4951-40a3-89cd-8364e7b1844b.jpg","index":0,"item":"363d3e8b-1ab2-4f4f-8e6e-756b0a928a42","keywords":null,"link":"/elet/20250116_Ferenc-papa-elesett-zuzodas-Santa-Marta","timestamp":"2025. január. 16. 13:32","title":"Ferenc pápa elesett, megzúzta a karját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]