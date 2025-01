Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6a584d89-424a-4bcf-9b35-326cea9bea0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Izrael és a Hamász közötti túszalku első fázisa során 33 Gázában fogva tartott embert engednek szabadon, a 469 napja raboskodó Omri Miran azonban nincs a szabadulók listáján.","shortLead":"Az Izrael és a Hamász közötti túszalku első fázisa során 33 Gázában fogva tartott embert engednek szabadon, a 469 napja...","id":"20250117_izrael-hamasz-tuszalku-tuzszunet-gazai-tuszok-listaja-izraeli-magyar-apa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a584d89-424a-4bcf-9b35-326cea9bea0f.jpg","index":0,"item":"50505102-a00b-42c8-a9e4-989c31f75486","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_izrael-hamasz-tuszalku-tuzszunet-gazai-tuszok-listaja-izraeli-magyar-apa","timestamp":"2025. január. 17. 13:20","title":"Nincs a Hamász fogságából kiszabaduló túszok listáján a magyar–izraeli apa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a810658-ceef-49f3-bff4-785a7864f3db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tzuyang elment a Pléh csárdába, és ami ott történt, azt videóra is vette.","shortLead":"Tzuyang elment a Pléh csárdába, és ami ott történt, azt videóra is vette.","id":"20250118_Elkepeszto-nagy-zabalast-mutatott-be-Budapesten-a-koreai-influenszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a810658-ceef-49f3-bff4-785a7864f3db.jpg","index":0,"item":"3aaaa2ad-928c-4907-90c3-b48da5a067d5","keywords":null,"link":"/elet/20250118_Elkepeszto-nagy-zabalast-mutatott-be-Budapesten-a-koreai-influenszer","timestamp":"2025. január. 18. 10:40","title":"Elképesztő nagy zabálást mutatott be Budapesten a koreai influenszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06b383b7-a05d-483f-946d-50f3c2cc1fdf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Mosóczi László a MÁV-csoport vasúti személyszállító cégének vezérigazgatója is volt. ","shortLead":"Mosóczi László a MÁV-csoport vasúti személyszállító cégének vezérigazgatója is volt. ","id":"20250118_Korabbi-kozlekedesi-allamtitkart-neveztek-ki-a-GySEV-igazgatosagi-elnokenek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06b383b7-a05d-483f-946d-50f3c2cc1fdf.jpg","index":0,"item":"22966c90-d014-4cf5-8f87-ee62b190679a","keywords":null,"link":"/itthon/20250118_Korabbi-kozlekedesi-allamtitkart-neveztek-ki-a-GySEV-igazgatosagi-elnokenek","timestamp":"2025. január. 18. 15:34","title":"Korábbi közlekedési államtitkárt neveztek ki a GySEV igazgatósági elnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4517fbb-bd6f-48b7-a8b8-bf168c633909","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Rowenta S240 AI többek közt a mesterséges intelligenciát is beveti az otthonunk tisztábbá tételéért folytatott harcban. Kipróbáltuk, hogyan teljesít a gyakorlatban a felmosásra is képes legújabb robotporszívó.","shortLead":"A Rowenta S240 AI többek közt a mesterséges intelligenciát is beveti az otthonunk tisztábbá tételéért folytatott...","id":"20250118_lezer-kamera-ai-rowenta-s240-okos-robotporszivo-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4517fbb-bd6f-48b7-a8b8-bf168c633909.jpg","index":0,"item":"2d185e1b-f44f-421d-a470-f4e21b69c616","keywords":null,"link":"/tudomany/20250118_lezer-kamera-ai-rowenta-s240-okos-robotporszivo-teszt-velemeny","timestamp":"2025. január. 18. 12:03","title":"Lézer, kamera és MI: teszten a Rowenta legokosabb robotporszívója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a16ba950-bf65-43ea-91f9-7bfab89c3b50","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A Paris Saint-Germain mellett az Al-Hilal is szívesen látná az egyiptomi csatárt.","shortLead":"A Paris Saint-Germain mellett az Al-Hilal is szívesen látná az egyiptomi csatárt.","id":"20250116_labdarugas-mohamed-szalah-liverpool-al-hilal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a16ba950-bf65-43ea-91f9-7bfab89c3b50.jpg","index":0,"item":"2c36eaab-d3b3-4af7-b43f-e24c11e8b527","keywords":null,"link":"/sport/20250116_labdarugas-mohamed-szalah-liverpool-al-hilal","timestamp":"2025. január. 16. 17:02","title":"Neymar szaúdi csapata beszállt a Szalah leigazolásáért folyó versenyfutásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aec35bd3-be88-4214-954f-04fa89453540","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az egyik eszközt le is lőtte az ukrán légvédelem.","shortLead":"Az egyik eszközt le is lőtte az ukrán légvédelem.","id":"20250116_orosz-ukran-haboru-kijev-dron-zelenszkij-starmer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aec35bd3-be88-4214-954f-04fa89453540.jpg","index":0,"item":"6c8b3d26-9658-4278-84e8-ab28408ad2e4","keywords":null,"link":"/vilag/20250116_orosz-ukran-haboru-kijev-dron-zelenszkij-starmer","timestamp":"2025. január. 16. 17:43","title":"Orosz drónok jelentek meg a kijevi elnöki palotánál, amikor Zelenszkij a brit kormányfőt fogadta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91149066-8dcf-49e1-a33e-28eb0b8953cd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pár évvel ezelőtt jelent meg és azonnal óriási népszerűségre tett szert mind iPhone-okon, mind androidos mobilokon a FaceApp alkalmazás, amellyel a szelfiket lehetett alakítgatni. Már korábban is sok figyelmeztetés megjelent az app biztonságával kapcsolatban, Brazíliában pedig nemrégiben a tettek mezejére léptek, és az ítélet akár precedensértékű lehet.","shortLead":"Pár évvel ezelőtt jelent meg és azonnal óriási népszerűségre tett szert mind iPhone-okon, mind androidos mobilokon...","id":"20250117_faceapp-alkalmazas-per-brazilia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91149066-8dcf-49e1-a33e-28eb0b8953cd.jpg","index":0,"item":"6cddcbfa-2b63-4def-abdb-f6f8a95a230e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_faceapp-alkalmazas-per-brazilia","timestamp":"2025. január. 17. 10:03","title":"Rengeteg ember alakította át ezzel a fotóit, most per indul a FaceApp miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f2e840-0bb4-4f0d-84a7-3f6702b0fbdf","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A kihívásokkal teli tavalyi évet követően idén többek közt az új Cooper Mini kabrió és az Aceman villanyautó sportos JCW kivitele pörgetheti fel a brit márka hazai eladásait.","shortLead":"A kihívásokkal teli tavalyi évet követően idén többek közt az új Cooper Mini kabrió és az Aceman villanyautó sportos...","id":"20250117_kabrioval-es-sportos-villanyautoval-ujit-magyarorszagon-a-mini","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56f2e840-0bb4-4f0d-84a7-3f6702b0fbdf.jpg","index":0,"item":"5efc3825-46a2-409a-9a10-e987b73a8fe3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250117_kabrioval-es-sportos-villanyautoval-ujit-magyarorszagon-a-mini","timestamp":"2025. január. 17. 08:41","title":"Kabrióval és sportos villanyautóval újít Magyarországon a Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]