[{"available":true,"c_guid":"e926968a-0d3d-4c13-8f11-e25983f8c266","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A raj 6-7 hajóból áll majd, feladata, hogy ne fordulhasson elő olyasmi mint karácsonykor, amikor egy gyanús hátterű tanker feltehetően 100 kilométeren át vonszolta a horgonyát, míg elvágott egy fontos energiavezetéket.","shortLead":"A raj 6-7 hajóból áll majd, feladata, hogy ne fordulhasson elő olyasmi mint karácsonykor, amikor egy gyanús hátterű...","id":"20250119_Elkezdtek-osszerakni-a-NATO-flottat-ami-a-Balti-tengert-vedi-az-orosz-szabotazstol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e926968a-0d3d-4c13-8f11-e25983f8c266.jpg","index":0,"item":"eceb3f84-4381-4530-a089-40ce53926525","keywords":null,"link":"/vilag/20250119_Elkezdtek-osszerakni-a-NATO-flottat-ami-a-Balti-tengert-vedi-az-orosz-szabotazstol","timestamp":"2025. január. 19. 15:33","title":"Elkezdték összerakni a NATO-flottát, ami a Balti-tengert védi az orosz szabotázstól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e7449e-38ef-495f-8f09-2bcc1c285079","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány szerint minden rendben van, és különben is, DK és Tisza Párt.","shortLead":"A kormány szerint minden rendben van, és különben is, DK és Tisza Párt.","id":"20250120_Magyar-orvosi-kamara-MOK-Belugyminiszterium-betegek-ellatasa-finanszirozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12e7449e-38ef-495f-8f09-2bcc1c285079.jpg","index":0,"item":"676c549b-4e97-4925-80f3-565aa81896e5","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_Magyar-orvosi-kamara-MOK-Belugyminiszterium-betegek-ellatasa-finanszirozas","timestamp":"2025. január. 20. 14:06","title":"Az orvosi kamara és a belügy napok óta azon vitatkozik, el tudják-e látni időben a betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b10d17a0-4441-4a93-b887-1cfeb2f7a787","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium grafikonján látható, hogy az előző évekhez képest mind a magyar- mind a matematika felvételin elért pontszámok csökkentek. A magyar vizsga 11 éve nem volt ilyen nehéz. ","shortLead":"Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium grafikonján látható, hogy az előző évekhez képest mind a magyar- mind a matematika...","id":"20250119_AKG-kozponti-gimnaziumi-felveteli-irasbeli-matematika-magyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b10d17a0-4441-4a93-b887-1cfeb2f7a787.jpg","index":0,"item":"ec7ebeaa-90e2-4474-817b-94205e9a480d","keywords":null,"link":"/elet/20250119_AKG-kozponti-gimnaziumi-felveteli-irasbeli-matematika-magyar","timestamp":"2025. január. 19. 10:44","title":"Az AKG-ban már kijavították a felvételiket és láthatóan nehezebb volt az idei vizsga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538098f8-0b53-4901-b11f-660023307579","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Immár amerikai elnökként találkozik majd Donald Trump a magyar miniszterelnökkel.","shortLead":"Immár amerikai elnökként találkozik majd Donald Trump a magyar miniszterelnökkel.","id":"20250120_Ujra-lesz-Trump-Orban-talalkozo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/538098f8-0b53-4901-b11f-660023307579.jpg","index":0,"item":"b30d9ce5-dbf4-4dd9-bc5e-3dec9aa5cca6","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_Ujra-lesz-Trump-Orban-talalkozo-ebx","timestamp":"2025. január. 20. 09:26","title":"Újra lesz Trump–Orbán-találkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d8d385-82ba-403e-bf26-97d41dee9a56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövető és védője pedig felmentés érdekében fellebbezett.","shortLead":"Az elkövető és védője pedig felmentés érdekében fellebbezett.","id":"20250120_Sulyosbitas-fellebbezes-ugyeszseg-sajat-lanyat-molesztalo-ferfi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13d8d385-82ba-403e-bf26-97d41dee9a56.jpg","index":0,"item":"f6db9186-1d09-4531-9aff-a472b19cd951","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_Sulyosbitas-fellebbezes-ugyeszseg-sajat-lanyat-molesztalo-ferfi","timestamp":"2025. január. 20. 09:50","title":"Súlyosbításért fellebbezett az ügyészség a saját lányát molesztáló férfi ügyében, akit 14 évre ítéltek el első fokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2dd3f03-e852-4894-af07-f4a1ccf77aca","c_author":"CIB Bank","category":"brandcontent","description":"Hamarosan kifutnak a magas kamatozású állampapírok, ezért valószínűleg sokakat foglalkoztat, merre tovább? Számukra ad fogódzókat Vasas Norbert, a CIB Bank Prémium és Privát Banki Szegmens Menedzsment vezetője.","shortLead":"Hamarosan kifutnak a magas kamatozású állampapírok, ezért valószínűleg sokakat foglalkoztat, merre tovább? Számukra ad...","id":"20241217_Megtakaritasok-befektetes-CIB-Magnifica-privat-banki-szolgaltatas-Vasas-Norbert-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2dd3f03-e852-4894-af07-f4a1ccf77aca.jpg","index":0,"item":"70010229-2af7-418e-8963-d0fe24fa3298","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241217_Megtakaritasok-befektetes-CIB-Magnifica-privat-banki-szolgaltatas-Vasas-Norbert-interju","timestamp":"2025. január. 19. 11:30","title":"Megtakarításaink kezelését különösen most érdemes szakértőkre bízni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd2d454-e6fa-4005-a113-8d16578ce5ba","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Donald Trump után felesége, az amerikai first lady Melania Trump is beszállt a kriptobizniszbe, a MELANIA rekordára eddig 12,03 dollár volt.","shortLead":"Donald Trump után felesége, az amerikai first lady Melania Trump is beszállt a kriptobizniszbe, a MELANIA rekordára...","id":"20250120_donald-trump-melania-trump-kriptovaluta-melania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecd2d454-e6fa-4005-a113-8d16578ce5ba.jpg","index":0,"item":"95011edc-5674-4538-a935-aba35644960a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_donald-trump-melania-trump-kriptovaluta-melania","timestamp":"2025. január. 20. 10:04","title":"Saját kriptovalutát dobott piacra Melania Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9710789-198a-4ac5-9dd2-4d96dd3bfac8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy 71 éves férfi a támadó, a III. kerületben kapták el.","shortLead":"Egy 71 éves férfi a támadó, a III. kerületben kapták el.","id":"20250118_Elfogtak-a-Tisza-Part-aktivistajanak-tamadojat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9710789-198a-4ac5-9dd2-4d96dd3bfac8.jpg","index":0,"item":"4c1ce956-a38b-4ddb-9fee-6453bad69876","keywords":null,"link":"/itthon/20250118_Elfogtak-a-Tisza-Part-aktivistajanak-tamadojat","timestamp":"2025. január. 18. 20:23","title":"Elfogták a Tisza Párt aktivistájának támadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]