[{"available":true,"c_guid":"1fe9e133-e469-4053-b913-fa348fb073fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon szoros eredménnyel, de egy független jelölt nyert.","shortLead":"Nagyon szoros eredménnyel, de egy független jelölt nyert.","id":"20250119_Tiszakecsken-ugy-tunik-vesztett-a-Fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fe9e133-e469-4053-b913-fa348fb073fe.jpg","index":0,"item":"17c56c74-c8a3-4b1d-a918-1ea76a652738","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_Tiszakecsken-ugy-tunik-vesztett-a-Fidesz","timestamp":"2025. január. 19. 22:03","title":"Tiszakécskén, úgy tűnik, vesztett a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356faff1-c563-48d9-b3b1-e2a574487d93","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Munkaerőpiaci szempontok alapján sem oda kellett volna telepíteni az államilag kiemelt nagyberuházásokat, ahol végül megvalósulnak – állapította meg a GKI, amely megnézte, van-e szabad munkaerő ezeken a helyeken, és nem talált ilyet. Nem csoda, hogy arra jutottak: a nagyberuházások szétverik a helyi munkaerőpiacot.","shortLead":"Munkaerőpiaci szempontok alapján sem oda kellett volna telepíteni az államilag kiemelt nagyberuházásokat, ahol végül...","id":"20250121_allamilag-kiemelt-beruhazasok-munkaeropiac-vallalkozas-gyarepites-gki-gazdasagkutato-elemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/356faff1-c563-48d9-b3b1-e2a574487d93.jpg","index":0,"item":"0c720acb-91d5-495f-8379-a8b87d56535c","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_allamilag-kiemelt-beruhazasok-munkaeropiac-vallalkozas-gyarepites-gki-gazdasagkutato-elemzes","timestamp":"2025. január. 21. 10:48","title":"Akkugyárak országa: a GKI szerint óriási hibát követett el a kormány a helyszínek kiválasztásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa33f58-9ecf-432b-ae31-fa8886c3d157","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az egykori általános iskolája ellen támadást tervező B. Leventének 3 év 4 hónapra kell javítóintézetbe vonulnia.","shortLead":"Az egykori általános iskolája ellen támadást tervező B. Leventének 3 év 4 hónapra kell javítóintézetbe vonulnia.","id":"20250120_b-levente-iskolai-lovoldozes-birosag-borton-javitointezet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faa33f58-9ecf-432b-ae31-fa8886c3d157.jpg","index":0,"item":"219f086f-976d-4c2f-b148-777c799c36ff","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_b-levente-iskolai-lovoldozes-birosag-borton-javitointezet","timestamp":"2025. január. 20. 13:04","title":"Javítóintézetre ítélte a bíróság az iskolai lövöldözést tervező miskolci fiatalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b994a8cb-ac07-411a-966c-757830f07b03","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az orosz kamuállam az év elejéig ingyen kapta Moszkvától a gázt, de január elsejével a csapokat elzárták és több százezer ember maradt fűtés és melegvíz nélkül.","shortLead":"Az orosz kamuállam az év elejéig ingyen kapta Moszkvától a gázt, de január elsejével a csapokat elzárták és több...","id":"20250120_Megiscsak-kell-a-moldovai-gaz-a-transznisztriai-szakadaroknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b994a8cb-ac07-411a-966c-757830f07b03.jpg","index":0,"item":"58ba5c9a-1af7-4912-b375-dc5ed26e0004","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_Megiscsak-kell-a-moldovai-gaz-a-transznisztriai-szakadaroknak","timestamp":"2025. január. 20. 20:45","title":"Mégiscsak kell a moldovai gáz a transznisztriai szakadároknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef517121-c353-44b9-8a28-74812b8764c6","c_author":"Erste Bank .","category":"brandchannel","description":"Sokan még ma is úgy vélekednek, hogy ha nincs szemmel jól látható induló tőkéjük, és nem tudnak minden hónapban nagyobb összegeket félretenni, akkor nem érdemes befektetésekben gondolkodniuk. Ez a vélekedés azonban már nem helytálló, hiszen manapság már számos olyan lehetőséget találhatunk, ahol lakossági befektetőként is kamatoztathatjuk pénzünket.","shortLead":"Sokan még ma is úgy vélekednek, hogy ha nincs szemmel jól látható induló tőkéjük, és nem tudnak minden hónapban nagyobb...","id":"20250117_Erste-Bank-befektetes-a-jovobe-ertekpapirszamla-nyitas-mobil","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef517121-c353-44b9-8a28-74812b8764c6.jpg","index":0,"item":"f2b95e92-c9ba-4c7f-97d7-0888f0a459e5","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250117_Erste-Bank-befektetes-a-jovobe-ertekpapirszamla-nyitas-mobil","timestamp":"2025. január. 20. 07:30","title":"Ezek szükségesek ahhoz, hogy Ön is befektető legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Erste Future","c_partnerlogo":"5d6b9a59-b90b-48f8-bd4a-066a841e8530","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"c813742e-ec81-4013-897c-f0929ed6b6ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alkoholfüggőségével küzdő színész négy nehéz éven van túl. ","shortLead":"Az alkoholfüggőségével küzdő színész négy nehéz éven van túl. ","id":"20250120_Molnar-Gusztav-rehab-kezeles-munka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c813742e-ec81-4013-897c-f0929ed6b6ca.jpg","index":0,"item":"b370a78c-3c6f-41f7-a1f8-0b85f98b0f45","keywords":null,"link":"/elet/20250120_Molnar-Gusztav-rehab-kezeles-munka","timestamp":"2025. január. 20. 11:05","title":"Molnár Gusztáv: Négy színházi bemutatóm lesz az évadban, márciustól színészmesterséget oktatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan már csak a legújabb, 24H2-es verziójú Windows 11-et támogatja a Microsoft, és nincs is kibúvó: a korábbiakat egyszerűen kényszerfrissíti a cég.","shortLead":"Hamarosan már csak a legújabb, 24H2-es verziójú Windows 11-et támogatja a Microsoft, és nincs is kibúvó: a korábbiakat...","id":"20250120_microsoft-windows-11-24h2-kenyszerfrissites-telepitese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6.jpg","index":0,"item":"da9ca262-780b-40ce-8b36-d188e9e645cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_microsoft-windows-11-24h2-kenyszerfrissites-telepitese","timestamp":"2025. január. 20. 15:03","title":"Nincs menekvés: minden gépre telepíti az új Windows 11-et a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df53531-8fe4-4071-a178-86208e0ea3c3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ónos eső mellett fagyott eső is eshet.","shortLead":"Az ónos eső mellett fagyott eső is eshet.","id":"20250120_idojaras-onos-eso-masodfoku-figyelmeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1df53531-8fe4-4071-a178-86208e0ea3c3.jpg","index":0,"item":"44e1e664-b330-4eef-b0ec-c60f377c1298","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_idojaras-onos-eso-masodfoku-figyelmeztetes","timestamp":"2025. január. 20. 11:47","title":"Ónos esőt kapunk a nyakunkba kedden, több megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]