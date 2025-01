Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a1d325fa-bc64-4a52-a9e2-cea32c9633ef","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A brit lap úgy értékeli, hogy Trump ezúttal derűsebb beiktatási beszédet mondott, mint nyolc éve, mert akkor vérontást emlegetett, rozsdás üzemeket, szegénységet és bűnözést vázolt fel disztópiájában. Ám a sorok között ezúttal is ott bujkált a bosszúvágy, a sértettség, valamint a személyes küldetés hite, miután hihetetlen módon visszatért a politikába.","shortLead":"A brit lap úgy értékeli, hogy Trump ezúttal derűsebb beiktatási beszédet mondott, mint nyolc éve, mert akkor vérontást...","id":"20250121_Financial-Times-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1d325fa-bc64-4a52-a9e2-cea32c9633ef.jpg","index":0,"item":"54218229-b9be-4a80-870e-f3675fb5c027","keywords":null,"link":"/360/20250121_Financial-Times-Trump","timestamp":"2025. január. 21. 07:05","title":"Financial Times: Trump második korszakában a hatalom fékjei és ellensúlyai olyan próbának lesznek kitéve, mint még soha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41cfaa76-a67e-49c1-94cf-83f1dd185098","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Összesen 37 alkalommal módosították a 2024-es költségvetést, összesen 3930 milliárd forintot mozgattak meg. Részletesen mutatjuk, honnan vettek el pénzt, és milyen célokra adtak az eredetileg tervezettnél többet.","shortLead":"Összesen 37 alkalommal módosították a 2024-es költségvetést, összesen 3930 milliárd forintot mozgattak meg. Részletesen...","id":"20250120_koltsegvetes-budzse-atiras-kozlony-modositas-2024-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41cfaa76-a67e-49c1-94cf-83f1dd185098.jpg","index":0,"item":"3973af0c-f0ba-40d3-9253-80ed2533c980","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_koltsegvetes-budzse-atiras-kozlony-modositas-2024-ebx","timestamp":"2025. január. 20. 06:30","title":"Kilencnaponta írta át 2024-ben a kormány a költségvetést, fillérről fillérre megnéztük, hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe9e133-e469-4053-b913-fa348fb073fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon szoros eredménnyel, de egy független jelölt nyert.","shortLead":"Nagyon szoros eredménnyel, de egy független jelölt nyert.","id":"20250119_Tiszakecsken-ugy-tunik-vesztett-a-Fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fe9e133-e469-4053-b913-fa348fb073fe.jpg","index":0,"item":"17c56c74-c8a3-4b1d-a918-1ea76a652738","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_Tiszakecsken-ugy-tunik-vesztett-a-Fidesz","timestamp":"2025. január. 19. 22:03","title":"Tiszakécskén, úgy tűnik, vesztett a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f2209b-78b1-48cc-8e40-45a9255a0a15","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A munkálatokat a Valton Security végezte el.","shortLead":"A munkálatokat a Valton Security végezte el.","id":"20250120_biro-ferenc-elnok-integritas-hatosag-kamera-drotkerites-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74f2209b-78b1-48cc-8e40-45a9255a0a15.jpg","index":0,"item":"c30cb620-9987-4538-9793-e857be03ac4a","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_biro-ferenc-elnok-integritas-hatosag-kamera-drotkerites-ebx","timestamp":"2025. január. 20. 12:39","title":"Biró Ferenc állítja, nem igaz, hogy az Integritás Hatóság pénzén felújított házban élne, de a kamerákat és a drótkerítést valóban a hivatal fizette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c16654-611f-47c7-a5ff-a8e1fdb48d11","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Gedó az egyetlen magyar bokszoló, aki négy olimpián is szerepelt.","shortLead":"Gedó az egyetlen magyar bokszoló, aki négy olimpián is szerepelt.","id":"20250121_Agyverzest-kapott-Gedo-Gyorgy-olimpiai-bajnok-okolvivo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27c16654-611f-47c7-a5ff-a8e1fdb48d11.jpg","index":0,"item":"f3404b22-fb90-4201-8932-d15be26b7992","keywords":null,"link":"/elet/20250121_Agyverzest-kapott-Gedo-Gyorgy-olimpiai-bajnok-okolvivo","timestamp":"2025. január. 21. 06:17","title":"Agyvérzést kapott Gedó György olimpiai bajnok ökölvívó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53474328-03c8-463c-a1e4-b07066852b6d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elkészült a Sziámi AndFriends negyedik, a teljes Sziámi-történelem 17. albuma, rajta többek közt a Kik azok a magyarok?, a Sok kicsi sokk, és a Boldog új évet című dalokkal. A hvg.hu-n már most végighallgatható a lemez.","shortLead":"Elkészült a Sziámi AndFriends negyedik, a teljes Sziámi-történelem 17. albuma, rajta többek közt a Kik azok...","id":"20250118_Gyere-te-barki-Sziami-AndFriends-albumpremier","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53474328-03c8-463c-a1e4-b07066852b6d.jpg","index":0,"item":"9cf15961-16fd-43fd-848e-9fd0d4194d60","keywords":null,"link":"/kultura/20250118_Gyere-te-barki-Sziami-AndFriends-albumpremier","timestamp":"2025. január. 19. 18:00","title":"Gyere, te bárki - Sziámi AndFriends albumpremier a HVG-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538b3837-96b3-49d0-856c-74b9035803dd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Sam Altman által is támogatott Retro Biosciences, valamint az OpenAI elkészítette az első eszközt, amivel az emberi élet lehetséges meghosszabbításán fognak ötletelni a kutatók. ","shortLead":"A Sam Altman által is támogatott Retro Biosciences, valamint az OpenAI elkészítette az első eszközt, amivel az emberi...","id":"20250120_retro-biosciences-openai-sam-altman-gpt-4b-micro-modell-elet-meghosszabbitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/538b3837-96b3-49d0-856c-74b9035803dd.jpg","index":0,"item":"4f2f6938-288d-4027-8247-dc0b56341ae1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_retro-biosciences-openai-sam-altman-gpt-4b-micro-modell-elet-meghosszabbitasa","timestamp":"2025. január. 20. 13:03","title":"Már az élet meghosszabbításán dolgozik az OpenAI, +10 évről szól az ígéret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ccd129e-a161-44f6-bea3-c216026d6acb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kupé 4 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, és a végsebessége eléri a 315 km/órát.","shortLead":"A kupé 4 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, és a végsebessége eléri a 315 km/órát.","id":"20250120_Jo-idozitessel-most-dobtak-piacra-Donald-Trump-egyik-Ferrarijat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ccd129e-a161-44f6-bea3-c216026d6acb.jpg","index":0,"item":"75a11f3d-b0f9-46f7-8393-242f6438b6ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20250120_Jo-idozitessel-most-dobtak-piacra-Donald-Trump-egyik-Ferrarijat","timestamp":"2025. január. 20. 07:55","title":"Jó időzítéssel, most dobták piacra Donald Trump egyik Ferrariját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]