[{"available":true,"c_guid":"9f16d3d7-e238-46d7-9a5d-1d20103eab12","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A bőven 10 ezer fölé forgatható motorral szerelt versenyautó a 90-es évek közepére repít vissza bennünket.","shortLead":"A bőven 10 ezer fölé forgatható motorral szerelt versenyautó a 90-es évek közepére repít vissza bennünket.","id":"20250121_90-es-evek-kimaxolva-egy-legendas-es-meregdraga-alfa-romeo-155-var-uj-gazdara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f16d3d7-e238-46d7-9a5d-1d20103eab12.jpg","index":0,"item":"22e668d6-d8f8-41d3-b658-17c0e577ccd6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250121_90-es-evek-kimaxolva-egy-legendas-es-meregdraga-alfa-romeo-155-var-uj-gazdara","timestamp":"2025. január. 21. 07:59","title":"90-es évek kimaxolva: egy legendás és méregdrága Alfa Romeo 155 vár új gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22bbae33-b2ae-4fb8-b18d-96276a1f96ab","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az új amerikai vezetés az ukrajnai katonai segélyek kérdését vizsgálja, a Repubblica szerint Putyinnak konkrét tervet mutatnak be területcserével.","shortLead":"Az új amerikai vezetés az ukrajnai katonai segélyek kérdését vizsgálja, a Repubblica szerint Putyinnak konkrét tervet...","id":"20250122_trump-szankcio-oroszorszag-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22bbae33-b2ae-4fb8-b18d-96276a1f96ab.jpg","index":0,"item":"2d7d7422-ef73-4ab7-94b8-9bc7fdc9fd02","keywords":null,"link":"/vilag/20250122_trump-szankcio-oroszorszag-putyin","timestamp":"2025. január. 22. 11:19","title":"Trump szankciókkal és az ukránoknak feltétel nélkül adott fegyverekkel kényszerítené tárgyalóasztalhoz Putyint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d2f302a-7161-4e3d-9106-f0b82c1955bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök egy pohár itallal a kezében köszöntötte a magyar kultúrát.","shortLead":"A miniszterelnök egy pohár itallal a kezében köszöntötte a magyar kultúrát.","id":"20250122_Muzsikosokkal-inditotta-a-reggelt-Orban-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d2f302a-7161-4e3d-9106-f0b82c1955bc.jpg","index":0,"item":"d00e5534-3267-4140-a772-eee931da6bcc","keywords":null,"link":"/elet/20250122_Muzsikosokkal-inditotta-a-reggelt-Orban-Viktor","timestamp":"2025. január. 22. 09:13","title":"Pálinka és muzsika – Orbán Viktornak ez jutott eszébe a magyar kultúra napjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014e9330-5307-4b78-b0f0-1d343e6f7134","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Visszaesett a bevétel, ilyesmire még nem volt példa.","shortLead":"Visszaesett a bevétel, ilyesmire még nem volt példa.","id":"20250122_Sosem-latott-gondban-a-Debrecenben-epitkezo-CATL-akkugyarto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/014e9330-5307-4b78-b0f0-1d343e6f7134.jpg","index":0,"item":"a08721f5-8af5-4aaa-92d8-4181b98a3c59","keywords":null,"link":"/kkv/20250122_Sosem-latott-gondban-a-Debrecenben-epitkezo-CATL-akkugyarto","timestamp":"2025. január. 22. 08:23","title":"Sosem látott gondban a Debrecenben építkező CATL akkugyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d4f15a9-f0ac-4820-b5ed-c42d8c9a8f79","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A techmilliárdos szerint az OpenAI-nak és a SoftBanknek nincs meg rá a pénze.","shortLead":"A techmilliárdos szerint az OpenAI-nak és a SoftBanknek nincs meg rá a pénze.","id":"20250122_egyesult-allamok-donald-trump-mesterseges-intelligencia-fejlesztes-elon-musk-kritika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d4f15a9-f0ac-4820-b5ed-c42d8c9a8f79.jpg","index":0,"item":"2477e356-25bf-42cc-9ad5-334563a0bed9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_egyesult-allamok-donald-trump-mesterseges-intelligencia-fejlesztes-elon-musk-kritika","timestamp":"2025. január. 22. 16:14","title":"Musk beleszállt Trump nagy csinnadrattával bejelentett, 500 milliárd dolláros MI-fejlesztési tervébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ac81a38-fe33-412a-8cb2-3439749d6231","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Helyre akarják tenni a sajtóban terjedő félinformációkat, ezért részletes közleményt adott ki a Mol a gárdonyi gázolajszennyezésről. Kiderült: a gázolaj több mint két héten keresztül szivárgott a talajba, tényleg 487 köbméter folyt el, de a környező öt kútban talált szénhidrogénnyomok nem innen származnak. Február végéig dől el, hogyan számolják fel a károkat.","shortLead":"Helyre akarják tenni a sajtóban terjedő félinformációkat, ezért részletes közleményt adott ki a Mol a gárdonyi...","id":"20250121_gardonyi-gazolajszivargas-mol-kozlemeny-szenhidrogen-szennyezes-olajvezetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ac81a38-fe33-412a-8cb2-3439749d6231.jpg","index":0,"item":"a1facf17-f829-446b-91f8-0f7f3bc08ae3","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_gardonyi-gazolajszivargas-mol-kozlemeny-szenhidrogen-szennyezes-olajvezetek","timestamp":"2025. január. 21. 13:21","title":"Elismerte a Mol, hogy közel félezer köbméternyi gázolaj folyt a talajba Gárdonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84794a12-9c9c-4407-b51c-ee01444807f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A techmilliárdos szerint az ellene bevetett „piszkos trükkök” nem ütik meg a mércét. ","shortLead":"A techmilliárdos szerint az ellene bevetett „piszkos trükkök” nem ütik meg a mércét. ","id":"20250121_elon-musk-karlendites-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84794a12-9c9c-4407-b51c-ee01444807f1.jpg","index":0,"item":"3f6e8240-fc12-4b18-b5cf-8949de06121a","keywords":null,"link":"/elet/20250121_elon-musk-karlendites-reakcio","timestamp":"2025. január. 21. 11:58","title":"Elon Musk reagált a karlendítése miatti kritikákra, szerinte unalmas, hogy vannak, akik mindenkiben Hitlert látják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21a9d64e-fe3a-4317-92e4-21101c77e287","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy másik F40-törésnél is a szerelő csapta oda a kocsit. ","shortLead":"Egy másik F40-törésnél is a szerelő csapta oda a kocsit. ","id":"20250121_Osszetorte-egy-szerelo-Lando-Norris-Ferrari-F40-eset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21a9d64e-fe3a-4317-92e4-21101c77e287.jpg","index":0,"item":"14c8f4ea-84b6-4f1d-86e4-343810c17f00","keywords":null,"link":"/cegauto/20250121_Osszetorte-egy-szerelo-Lando-Norris-Ferrari-F40-eset","timestamp":"2025. január. 21. 07:55","title":"Összetörte egy szerelő Lando Norris Ferrari F40-esét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]