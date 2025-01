Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2e1753c9-5a86-4a90-8524-03aba8c57d30","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 73 éves sztár később kárpótolja a rajongóit.","shortLead":"A 73 éves sztár később kárpótolja a rajongóit.","id":"20250122_Sting-lebetegedett-ket-koncertjet-is-elhalasztotta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e1753c9-5a86-4a90-8524-03aba8c57d30.jpg","index":0,"item":"df9cf301-6912-4b81-9652-77199b1fd235","keywords":null,"link":"/elet/20250122_Sting-lebetegedett-ket-koncertjet-is-elhalasztotta","timestamp":"2025. január. 22. 14:23","title":"Sting beteg lett, két koncertjét is elhalasztotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a751fc80-fba6-4bf8-99c4-d955bf905e87","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Évente nagyjából 412 millió forintnyi kárt okoznak a müncheni vasútnak azok a vandálok, akik graffitivel fújják le a vonatokat. A Deutsche Bahn most a technológiával válaszolna erre a problémára.","shortLead":"Évente nagyjából 412 millió forintnyi kárt okoznak a müncheni vasútnak azok a vandálok, akik graffitivel fújják le...","id":"20250121_nemet-vasut-munchen-robotkutya-spot-graffiti-rongalas-vandalizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a751fc80-fba6-4bf8-99c4-d955bf905e87.jpg","index":0,"item":"b482632c-90ea-46b1-b5bc-d1eebbf1f182","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_nemet-vasut-munchen-robotkutya-spot-graffiti-rongalas-vandalizmus","timestamp":"2025. január. 21. 13:03","title":"Robotkutyát alkalmaz a német vasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f613d8-61e2-4357-b4b7-0c0ee8d53485","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az áfabevételek 2024-ben messze elmaradtak a tervezettől, ezt nagyrészt kompenzálták más, például a tranzakciós illeték emeléséből származó bevételek. A kiadási oldalon a tervezettnél sokkal több ment el állami bevásárlásokra (például a ferihegyi reptérre), állami beruházásokra, a határon túli magyarokra. A forint árfolyamának gyengülése 1,1 ezer milliárd forintot vitt el. Lakástámogatásokra és családtámogatásokra a tervezettnél kevesebbet költöttek.","shortLead":"Az áfabevételek 2024-ben messze elmaradtak a tervezettől, ezt nagyrészt kompenzálták más, például a tranzakciós illeték...","id":"20250122_allamhaztartasi-hiany-2024-csaladok-repter-4-ezer-milliard-forint-hiany-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42f613d8-61e2-4357-b4b7-0c0ee8d53485.jpg","index":0,"item":"ac5c0343-db65-408c-81d7-842a48e2617a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_allamhaztartasi-hiany-2024-csaladok-repter-4-ezer-milliard-forint-hiany-ebx","timestamp":"2025. január. 22. 12:37","title":"A kormány a családokon spórolt, a reptérre szórta a pénzt. Így lett 4 ezer milliárd forint a hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc04c99-21f5-4600-9f17-da3f08c7991e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A NER nagyhatalmú múzeumi potentátja szerint Majka a független szórakoztatóművész komfortos köpenyébe bújt.","shortLead":"A NER nagyhatalmú múzeumi potentátja szerint Majka a független szórakoztatóművész komfortos köpenyébe bújt.","id":"20250122_Demeter-Szilard-az-Indexen-egyszerre-szallt-bele-Majkaba-Kornis-Mihalyba-es-Magyar-Peterbe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc04c99-21f5-4600-9f17-da3f08c7991e.jpg","index":0,"item":"48609bd0-e162-4343-ba13-9fe0bc60c61c","keywords":null,"link":"/elet/20250122_Demeter-Szilard-az-Indexen-egyszerre-szallt-bele-Majkaba-Kornis-Mihalyba-es-Magyar-Peterbe","timestamp":"2025. január. 22. 11:27","title":"Demeter Szilárd egyszerre száll bele az Indexen Majkába, Kornis Mihályba és Magyar Péterbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8547d55f-e4f3-4e39-97b3-e734be7fecb8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meghekkelték Harry telefonját, most kárpótlást fizetnek. ","shortLead":"Meghekkelték Harry telefonját, most kárpótlást fizetnek. ","id":"20250122_Harry-herceg-megallapodott-a-Sun-bulvarlappal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8547d55f-e4f3-4e39-97b3-e734be7fecb8.jpg","index":0,"item":"404bc1a0-025e-4981-8ccc-be4511d844da","keywords":null,"link":"/elet/20250122_Harry-herceg-megallapodott-a-Sun-bulvarlappal","timestamp":"2025. január. 22. 12:15","title":"Bocsánatot kért a brit bulvárlap, amiért lehallgatták Harry herceget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ea9bae-1064-49d1-8629-3da60b0ef41f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Alekszandar Csirkovics a Topolyától érkezik. ","shortLead":"Alekszandar Csirkovics a Topolyától érkezik. ","id":"20250122_Ujabb-jatekos-igazolt-a-Fradi-egy-szerb-szelso-erkezik-a-csapatba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92ea9bae-1064-49d1-8629-3da60b0ef41f.jpg","index":0,"item":"591ea034-a1f4-4323-beff-a03ab9857231","keywords":null,"link":"/sport/20250122_Ujabb-jatekos-igazolt-a-Fradi-egy-szerb-szelso-erkezik-a-csapatba","timestamp":"2025. január. 22. 10:57","title":"Újabb játékost igazolt a Fradi, szerb szélső érkezik a csapatba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a52d9ca8-13ba-4243-a3a5-ae5c8a43d9a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb közéleti személyiségek, politikusok mondták el véleményüket a rapper friss klipjéről.","shortLead":"Újabb közéleti személyiségek, politikusok mondták el véleményüket a rapper friss klipjéről.","id":"20250121_Toroczkai-a-zsidozo-sorokat-udvozli-Majka-uj-klipjeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a52d9ca8-13ba-4243-a3a5-ae5c8a43d9a7.jpg","index":0,"item":"7b73ef96-0723-4159-a05b-937ceb178290","keywords":null,"link":"/elet/20250121_Toroczkai-a-zsidozo-sorokat-udvozli-Majka-uj-klipjeben","timestamp":"2025. január. 21. 16:00","title":"Toroczkai a zsidózó sorokat üdvözli Majka új klipjében, Pottyondy Edina pedig már csak egy dologra vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af6d44a3-1de1-46f5-a2a3-f9481e651371","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A nő felkutatta a netes partnereit, majd megzsarolta őket azzal, hogy elárulja a családjuknak, mivel töltik a szabadidejüket. A többség fizetett.","shortLead":"A nő felkutatta a netes partnereit, majd megzsarolta őket azzal, hogy elárulja a családjuknak, mivel töltik...","id":"20250122_netes-porno-zsarolas-internetes-prostitualt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af6d44a3-1de1-46f5-a2a3-f9481e651371.jpg","index":0,"item":"fa46d5b9-8364-4f4e-a923-0116562402c0","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_netes-porno-zsarolas-internetes-prostitualt","timestamp":"2025. január. 22. 11:49","title":"Ezért veszélyes a netes szexchat: a kuncsaftjait zsarolta egy gyöngyösi internetes prostituált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]