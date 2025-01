Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"71f9f1cf-4732-40fe-837e-010d66166845","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ken megformálóját a Deadpool & Rozsomák rendezője kalauzolja a Star Wars-univerzumban.","shortLead":"Ken megformálóját a Deadpool & Rozsomák rendezője kalauzolja a Star Wars-univerzumban.","id":"20250122_Ryan-Gosling-fog-szerepelni-az-uj-Star-Wars-filmben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71f9f1cf-4732-40fe-837e-010d66166845.jpg","index":0,"item":"6245f7f3-fd89-4b59-8267-afa3b6d46b5b","keywords":null,"link":"/kultura/20250122_Ryan-Gosling-fog-szerepelni-az-uj-Star-Wars-filmben","timestamp":"2025. január. 22. 08:37","title":"Ryan Gosling szerepelhet az új Star Wars-filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014e9330-5307-4b78-b0f0-1d343e6f7134","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Visszaesett a bevétel, ilyesmire még nem volt példa.","shortLead":"Visszaesett a bevétel, ilyesmire még nem volt példa.","id":"20250122_Sosem-latott-gondban-a-Debrecenben-epitkezo-CATL-akkugyarto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/014e9330-5307-4b78-b0f0-1d343e6f7134.jpg","index":0,"item":"a08721f5-8af5-4aaa-92d8-4181b98a3c59","keywords":null,"link":"/kkv/20250122_Sosem-latott-gondban-a-Debrecenben-epitkezo-CATL-akkugyarto","timestamp":"2025. január. 22. 08:23","title":"Sosem látott gondban a Debrecenben építkező CATL akkugyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cba4bbf-fe59-4e35-8d4a-bc569472cfb1","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Másféle kétségek gyötrik a nőket és a férfiakat. De vajon a minőségre vagy a mennyiségre kell törekedni a hálószobában, és egyáltalán van-e ideális mennyiség?","shortLead":"Másféle kétségek gyötrik a nőket és a férfiakat. De vajon a minőségre vagy a mennyiségre kell törekedni a hálószobában...","id":"20250123_szex-kerdesek-ketelyek-intimitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3cba4bbf-fe59-4e35-8d4a-bc569472cfb1.jpg","index":0,"item":"3b332e7f-d628-46c4-9e1a-8e51d2e6eea3","keywords":null,"link":"/elet/20250123_szex-kerdesek-ketelyek-intimitas","timestamp":"2025. január. 23. 04:40","title":"Ezek a nők és a férfiak leggyakoribb kérdései a szexuális életükről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab24ee7-4549-4153-97f5-4acdd6cd16ce","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Parlament nagy többsége által elfogadott állásfoglalásban a testület elutasítja, hogy Oroszország az Ukrajna történelmével kapcsolatos állításokat egy törvénytelen háború igazolására használja fel. A nagy többségbe beletartoztak a Tisza Párt képviselői, de a fideszesek nem: a kormánypártiak nem szavaztak ennél a témánál.","shortLead":"Az Európai Parlament nagy többsége által elfogadott állásfoglalásban a testület elutasítja, hogy Oroszország az Ukrajna...","id":"20250123_fidesz_europai_parlament_orosz_ukran_haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aab24ee7-4549-4153-97f5-4acdd6cd16ce.jpg","index":0,"item":"04a89d23-c0bd-4622-9743-74e3c20f2538","keywords":null,"link":"/eurologus/20250123_fidesz_europai_parlament_orosz_ukran_haboru","timestamp":"2025. január. 23. 16:15","title":"A Fidesz ismét nem merte bírálni az oroszokat az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff42a93b-ff44-494b-88e0-4b59143a4188","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Mol vezetője úgy véli, piaci alapon kellene eldőlnie, hogy amerikai LNG vagy orosz vezetékes gáz jöjjön Európába.","shortLead":"A Mol vezetője úgy véli, piaci alapon kellene eldőlnie, hogy amerikai LNG vagy orosz vezetékes gáz jöjjön Európába.","id":"20250123_Hernadi-trump-amerikai-lng-olaj-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff42a93b-ff44-494b-88e0-4b59143a4188.jpg","index":0,"item":"e7f82413-bc0e-444d-9cf5-fb741da574a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250123_Hernadi-trump-amerikai-lng-olaj-oroszorszag","timestamp":"2025. január. 23. 09:39","title":"Hernádi Zsolt: Trump célja az amerikai olaj és gáz globális hegemóniájának biztosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3eb77e-9486-4c74-acc9-2513d8821899","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A vadonatúj Porsche 911 Carrera S magyarországi indulóára nem sokkal 70 millió forint alatt alakul.","shortLead":"A vadonatúj Porsche 911 Carrera S magyarországi indulóára nem sokkal 70 millió forint alatt alakul.","id":"20250123_magyarorszagon-a-legujabb-porsche-911","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d3eb77e-9486-4c74-acc9-2513d8821899.jpg","index":0,"item":"78482728-799a-43cf-bb5d-f8c534a987cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250123_magyarorszagon-a-legujabb-porsche-911","timestamp":"2025. január. 23. 06:41","title":"Magyarországon a legújabb Porsche 911","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9c5fc7d-b1e5-44b6-bad3-e721d9e40c1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szakértők viszont kifejtették, vanna problémák, amikkel együtt, globálisan kell megküzdeni. ","shortLead":"Szakértők viszont kifejtették, vanna problémák, amikkel együtt, globálisan kell megküzdeni. ","id":"20250122_belugyminiszterium-usa-donald-trump-who-kilepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9c5fc7d-b1e5-44b6-bad3-e721d9e40c1c.jpg","index":0,"item":"6f8be3b0-e223-4253-a8a5-611e9b4dba57","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_belugyminiszterium-usa-donald-trump-who-kilepes","timestamp":"2025. január. 22. 07:19","title":"A Belügyminisztérium szerint nem illetékesek válaszolni arra, milyen hatása lehet Magyarországra annak, hogy az USA kilép a WHO-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa393bd1-99dd-4b05-9214-567de8702dfe","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az OKSZ élelmiszer-kereskedő tagjai „remélik, hogy a hazai termelők, beszállítók is csatasorba állnak az infláció elleni harcban” – írja a szervezet a közleményében, miután a kormány újabb termékeket vonna be az online árfigyelő rendszerbe.","shortLead":"Az OKSZ élelmiszer-kereskedő tagjai „remélik, hogy a hazai termelők, beszállítók is csatasorba állnak az infláció...","id":"20250123_oksz-elelmiszer-inflacio-beszallito-arcsokkentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa393bd1-99dd-4b05-9214-567de8702dfe.jpg","index":0,"item":"122388f1-2139-428a-8d5f-acd445f2eb08","keywords":null,"link":"/kkv/20250123_oksz-elelmiszer-inflacio-beszallito-arcsokkentes","timestamp":"2025. január. 23. 09:02","title":"Élelmiszerboltok a kormány bejelentése után: csökkentsék inkább a beszállítók az árakat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]