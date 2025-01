Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d0ef479b-179d-40dd-80d1-21b553de672a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Szívó motor 4 hengerrel, turbós benzines 3 cilinderrel, villanymotor 625 kilométeres hatótáv ígérettel. Két hibrid és egy elektromos Renault szabadidő-autót próbáltunk ki, teszten a Symbioz, a Rafale és a Scenic.","shortLead":"Szívó motor 4 hengerrel, turbós benzines 3 cilinderrel, villanymotor 625 kilométeres hatótáv ígérettel. Két hibrid és...","id":"20250124_renault-symbioz-rafale-scenic-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0ef479b-179d-40dd-80d1-21b553de672a.jpg","index":0,"item":"c27ba411-335c-4404-bfcc-29de53a550fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20250124_renault-symbioz-rafale-scenic-teszt-velemeny","timestamp":"2025. január. 24. 06:59","title":"3 hengeres bohóckodás és villanyos világmegváltás – a legújabb Renault-kat teszteltük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ac2d4e-b7ff-4721-a6cb-6a720d0551a5","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az osztrák kancellárjelölt és a magyar miniszterelnök közötti különbségeket és hasonlóságokat fejti ki Kováts Eszter a Die Pressében.","shortLead":"Az osztrák kancellárjelölt és a magyar miniszterelnök közötti különbségeket és hasonlóságokat fejti ki Kováts Eszter...","id":"20250124_Becsi-magyar-szakerto-Kickl-azert-nem-Orban-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08ac2d4e-b7ff-4721-a6cb-6a720d0551a5.jpg","index":0,"item":"4da60af7-c54e-4036-aecf-690e52679bb2","keywords":null,"link":"/360/20250124_Becsi-magyar-szakerto-Kickl-azert-nem-Orban-lapszemle","timestamp":"2025. január. 24. 07:30","title":"Bécsi magyar szakértő: Kickl azért nem Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5223c708-f8f8-4957-a89e-5bec7569388c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az új elnök a pozitív diszkriminációval járó, woke szellemiségűnek tekintett programokat szövetségi szinten az első rendeleteinek egyikével szüntette meg. Végleges felszámolásukig alkalmazottjaik fizetett szabadságra mehettek.","shortLead":"Az új elnök a pozitív diszkriminációval járó, woke szellemiségűnek tekintett programokat szövetségi szinten az első...","id":"20250122_Azzal-a-lendulettel-kuldtek-haza-a-sokszinusito-programok-munkasait-hogy-Trumpot-beiktattak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5223c708-f8f8-4957-a89e-5bec7569388c.jpg","index":0,"item":"d8be85b8-c47a-48c2-842e-a093299d1919","keywords":null,"link":"/vilag/20250122_Azzal-a-lendulettel-kuldtek-haza-a-sokszinusito-programok-munkasait-hogy-Trumpot-beiktattak","timestamp":"2025. január. 22. 17:14","title":"Azzal a lendülettel küldték haza a sokszínűsítő programok munkásait, hogy Trumpot beiktatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3ba30ef-3594-485a-91dd-10ba31d5eadf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rutinos repülők már megszokták azokat a biztonsági figyelmeztetéseket, amelyek minden utazás elején és végéhez közeledve elhangzanak a légiutas-kísérőktől vagy az előre rögzített felvételekről. Így eszünkbe sem jut megkérdőjelezni az előírásokat, de mégis miért olyan fontos, hogy felhúzzuk a napellenzőt fel- és leszálláskor? És miért kapcsolják ki még a világítást is? Utánajártunk.","shortLead":"A rutinos repülők már megszokták azokat a biztonsági figyelmeztetéseket, amelyek minden utazás elején és végéhez...","id":"20250123_repulogep-utazas-felszallas-leszallas-vilagitas-ablak-napellenzo-veszkijarat-evakualas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3ba30ef-3594-485a-91dd-10ba31d5eadf.jpg","index":0,"item":"86a2204e-b012-40c4-9606-513fbffc08f4","keywords":null,"link":"/elet/20250123_repulogep-utazas-felszallas-leszallas-vilagitas-ablak-napellenzo-veszkijarat-evakualas","timestamp":"2025. január. 23. 06:33","title":"Miért kapcsolják le a repülőgépen a villanyt leszálláskor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886154f2-237a-420d-b91f-a4427a536843","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Canon új, full frame szenzora 24K-s felbontásban képes rögzíteni a tartalmakat, ami a 8K-nál 12-szer nagyobb felbontást jelent.","shortLead":"A Canon új, full frame szenzora 24K-s felbontásban képes rögzíteni a tartalmakat, ami a 8K-nál 12-szer nagyobb...","id":"20250123_canon-full-frame-szenzor-keperkezelo-410-megapixel-24k-felbontas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/886154f2-237a-420d-b91f-a4427a536843.jpg","index":0,"item":"62df0ec2-e00d-4622-9fa8-4fb35068fa72","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_canon-full-frame-szenzor-keperkezelo-410-megapixel-24k-felbontas","timestamp":"2025. január. 23. 09:03","title":"410 megapixeles képérzékelőt villantott a Canon, de nem használhatja akárki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ismét az orosz elnököt fenyegette az Egyesült Államok frissen beiktatott elnöke: magas vámot vezet be az orosz termékekre, amennyiben Putyin nem hajlandó megállapodni az ukrajnai háború lezárásáról.","shortLead":"Ismét az orosz elnököt fenyegette az Egyesült Államok frissen beiktatott elnöke: magas vámot vezet be az orosz...","id":"20250122_Trump-uzent-Putyinnak-Megtehetjuk-ezt-a-konnyu-vagy-a-nehez-modon-szankcio-haboru-orosz-ukran-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"1352d468-73c7-48e3-89a2-7e6861320fa1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_Trump-uzent-Putyinnak-Megtehetjuk-ezt-a-konnyu-vagy-a-nehez-modon-szankcio-haboru-orosz-ukran-ebx","timestamp":"2025. január. 22. 19:14","title":"Trump üzent Putyinnak: „Csinálhatjuk ezt a könnyebb vagy a nehezebb módon”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9583a09c-06f2-4686-b1c2-7a35fe9eada9","c_author":"HVG","category":"360","description":"A nonprofit céget a Megafon influenszer-tanfolyamán részt vett fejlesztéspolitikai szakértő alapította.","shortLead":"A nonprofit céget a Megafon influenszer-tanfolyamán részt vett fejlesztéspolitikai szakértő alapította.","id":"20250123_BP-Varosfejlesztesi-Muhely-Nonprofit-Kft-Korosi-Koppany-Megafon-Szabo-Krisztian-Szilard","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9583a09c-06f2-4686-b1c2-7a35fe9eada9.jpg","index":0,"item":"e47a0b9a-f85b-4b18-878b-11d889db9bb2","keywords":null,"link":"/360/20250123_BP-Varosfejlesztesi-Muhely-Nonprofit-Kft-Korosi-Koppany-Megafon-Szabo-Krisztian-Szilard","timestamp":"2025. január. 23. 11:00","title":"Újabb fideszes agytröszt formálódik trollcsapatos képzésre építve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51b83160-1a82-4454-bd53-108f220808d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 2023-as autót próbált ki a hétszeres világbajnok.","shortLead":"Egy 2023-as autót próbált ki a hétszeres világbajnok.","id":"20250122_lewis-hamilton-ferrari-fiorano","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51b83160-1a82-4454-bd53-108f220808d8.jpg","index":0,"item":"6fbf06b8-4dc8-47ae-8556-aacc243e943b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250122_lewis-hamilton-ferrari-fiorano","timestamp":"2025. január. 22. 17:42","title":"Több száz szurkoló gyűlt össze, hogy lássa Lewis Hamilton első ferraris köreit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]