Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A buchenwaldi koncentrációs tábor helyén létesült emlékhely igazgatója azt ajánlja az AfD-támogató milliárdosnak, hogy lapozza át ismét a történelemkönyvet, mert abból sokat okulhat. Trump a törvényesség határait kóstolgatja, írja az Economist vezércikke, az USA-val foglalkozó kommentárrovata szerint Amerika tényleg aranykorba léphet be Trump alatt, akinek legnagyobb ellenfele alighanem ő maga. Elina Valtonen finn külügyminiszter szerint Putyinnal nem szabad békét kötni, mert akkor egy autokratát jutalmaznánk. Nemzetközi lapszemle.","shortLead":"A buchenwaldi koncentrációs tábor helyén létesült emlékhely igazgatója azt ajánlja az AfD-támogató milliárdosnak...","id":"20250124_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"ce2b1517-7a4b-441a-8c50-ff6e1e9b6929","keywords":null,"link":"/360/20250124_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. január. 24. 10:45","title":"The Times-interjú: Elon Musk „egy őrült szélsőséges, aki mérget terjeszt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5677001f-a287-4313-8365-eef591c7850a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terveik szerint 8-10 ezer budapesti család számára biztosítana otthont a városrész Rákosrendezőn, ha ez a koncepció valósulna meg a Mini-Dubaj helyett.","shortLead":"A terveik szerint 8-10 ezer budapesti család számára biztosítana otthont a városrész Rákosrendezőn, ha ez a koncepció...","id":"20250124_rakosrendezo-mini-dubaj-fovarosi-onkormanyzat-okovarosresz-to-lakhatas-kotottpalyas-kozlekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5677001f-a287-4313-8365-eef591c7850a.jpg","index":0,"item":"bc30d1d9-0d6d-4f56-89f1-ddc13ef9ac48","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_rakosrendezo-mini-dubaj-fovarosi-onkormanyzat-okovarosresz-to-lakhatas-kotottpalyas-kozlekedes","timestamp":"2025. január. 24. 15:13","title":"Fenntartható ökovárosrészt építene a Mini-Dubaj helyére a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d37a05b-17f0-40f0-bd5d-5baafab102a9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hajszálnyival még az Mercedes-Maybach S-osztálynál is nagyobb Maextro S800 tisztán elektromos és hatótávnövelős villanyos változatban készül.","shortLead":"A hajszálnyival még az Mercedes-Maybach S-osztálynál is nagyobb Maextro S800 tisztán elektromos és hatótávnövelős...","id":"20250124_gigantikus-1000-loeros-luxusszedan-huawei-maextro-s800","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d37a05b-17f0-40f0-bd5d-5baafab102a9.jpg","index":0,"item":"2cc50fee-89f4-4b86-b64c-ec5544d3684a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250124_gigantikus-1000-loeros-luxusszedan-huawei-maextro-s800","timestamp":"2025. január. 24. 06:41","title":"Gigantikus, 1000 lóerős luxusszedán a Huaweitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f35e4de-11ab-4dfb-9ee9-aa08182894a8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Először nyilvánítottak nemzetbiztonsági kockázatnak olyan személyeket Szerbiában, akiknek nincs közük az ország belpolitikájához. ","shortLead":"Először nyilvánítottak nemzetbiztonsági kockázatnak olyan személyeket Szerbiában, akiknek nincs közük az ország...","id":"20250123_Kulfoldi-turistakat-tiltottak-ki-Szerbiabol-mert-a-hatosagok-szerint-biztonsagi-kockazatot-jelentene","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f35e4de-11ab-4dfb-9ee9-aa08182894a8.jpg","index":0,"item":"4d1448c3-f189-4387-b832-e8b038d6ea79","keywords":null,"link":"/vilag/20250123_Kulfoldi-turistakat-tiltottak-ki-Szerbiabol-mert-a-hatosagok-szerint-biztonsagi-kockazatot-jelentene","timestamp":"2025. január. 23. 20:20","title":"Külföldi aktivistákat utasítottak ki Szerbiából, mert a hatóságok szerint biztonsági kockázatot jelentenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12be79f5-a4b9-4070-82dc-b45a275de915","c_author":"HVG","category":"360","description":"A magyarországi McDonald’s-üzletek száma ezzel már a 120-at közelíti.","shortLead":"A magyarországi McDonald’s-üzletek száma ezzel már a 120-at közelíti.","id":"20250125_hvg-McDonalds-Gyor-Progress-Etteremhalozat-Scheer-Sandor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12be79f5-a4b9-4070-82dc-b45a275de915.jpg","index":0,"item":"b1c48812-0fff-4f05-b20c-25eae34dee45","keywords":null,"link":"/360/20250125_hvg-McDonalds-Gyor-Progress-Etteremhalozat-Scheer-Sandor","timestamp":"2025. január. 25. 08:30","title":"Turbófokozatban terjeszkedik a magyar McDonald's: tavaly öt éttermet nyitott, most Győrben jön egy újabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47acfc17-99af-4ee3-a092-baa7f4d3d846","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mindenképpen összefüggésekben kell kezelni azt a megállapítást, hogy szerényen növekedett a PC-piac 2024-ben, ugyanis már ez is azt jelentette, hogy több száz millió gépet szállítottak ki a terjesztési csatornákhoz és a végfelhasználókhoz. Az idei év azonban nem tűnik egyszerűnek, legalábbis a szakemberek szerint.","shortLead":"Mindenképpen összefüggésekben kell kezelni azt a megállapítást, hogy szerényen növekedett a PC-piac 2024-ben, ugyanis...","id":"20250125_szemelyi-szamitogepek-pc-piac-2024-eladasok-2025-elorejelzes-idc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/47acfc17-99af-4ee3-a092-baa7f4d3d846.jpg","index":0,"item":"7fed2af0-9096-4498-96f8-8120accf8b77","keywords":null,"link":"/tudomany/20250125_szemelyi-szamitogepek-pc-piac-2024-eladasok-2025-elorejelzes-idc","timestamp":"2025. január. 25. 16:03","title":"A tavalyi év elment egynek, de idén zűrös lehet a helyzet a számítógépeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77f0a1c-3949-44ff-b2a2-595be8ce0e3f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20250124_Mastercard-Visa-visszaeles-OnlyFans-kifizetes-bejelento","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a77f0a1c-3949-44ff-b2a2-595be8ce0e3f.jpg","index":0,"item":"b8e345c3-ff65-4bc5-bfda-f55fa9724a8f","keywords":null,"link":"/kkv/20250124_Mastercard-Visa-visszaeles-OnlyFans-kifizetes-bejelento","timestamp":"2025. január. 24. 18:26","title":"Egy bejelentő szerint sem a Mastercard, sem a Visa nem lépett, pedig tudták, hogy szexuális visszaéléseket bemutató tartalmakért fizetnek rajtuk keresztül az OnlyFansen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e516355f-36e1-4faf-aed0-31d5a1856f5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két hónapig voltak szabadlábon. Mogyoróvajas szendviccsel csalták tőrbe őket.","shortLead":"Két hónapig voltak szabadlábon. Mogyoróvajas szendviccsel csalták tőrbe őket.","id":"20250125_rengeteg-kiserleti-majom-szokott-meg-egy-kutatointezetbol-most-az-utolso-negyet-is-elfogtak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e516355f-36e1-4faf-aed0-31d5a1856f5e.jpg","index":0,"item":"64df7b59-6b0c-424c-980e-b8af714d989a","keywords":null,"link":"/elet/20250125_rengeteg-kiserleti-majom-szokott-meg-egy-kutatointezetbol-most-az-utolso-negyet-is-elfogtak","timestamp":"2025. január. 25. 09:38","title":"43 kísérleti majom szökött meg egy kutatóintézetből, most az utolsó négyet is elfogták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]