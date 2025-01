Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Franciaországban több család pert indít a TikTok ellen tinédzserek öngyilkossága miatt, amelyek szerintük összefügghetnek a videómegosztón terjedő, általuk károsnak ítélt tartalmaival – jelentette az AP hírügynökség.","shortLead":"Franciaországban több család pert indít a TikTok ellen tinédzserek öngyilkossága miatt, amelyek szerintük...","id":"20250124_bytedance-tiktok-gyerekek-ongyilkossag-videok-algoritmus-ajanlas-szulok-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b.jpg","index":0,"item":"2d1e0b42-3ce6-48e1-b0b2-ba372cadf044","keywords":null,"link":"/tudomany/20250124_bytedance-tiktok-gyerekek-ongyilkossag-videok-algoritmus-ajanlas-szulok-per","timestamp":"2025. január. 24. 16:03","title":"Tinédzserek öngyilkossága miatt perelték be a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c2947c-fb7b-453f-8efe-679af55d020a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Olaszország újraindítja a partjaira érkező illegális bevándorlók Albániába szállítását, ahol táborokban helyezi el őket, amíg az olasz hatóságok elbírálják menedékkérelmüket és elrendelik a kiutasításukat vagy befogadásukat. A migránsok áthelyezése a haditengerészet hajójával történik.","shortLead":"Olaszország újraindítja a partjaira érkező illegális bevándorlók Albániába szállítását, ahol táborokban helyezi el...","id":"20250126_Olaszorszag-uja-Albaniaba-szallitja-az-illegalis-bevandorlok-egy-reszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6c2947c-fb7b-453f-8efe-679af55d020a.jpg","index":0,"item":"38dcb7ad-c3ba-49f2-bb10-e3c6b9522d9f","keywords":null,"link":"/vilag/20250126_Olaszorszag-uja-Albaniaba-szallitja-az-illegalis-bevandorlok-egy-reszet","timestamp":"2025. január. 26. 10:02","title":"Olaszország úja Albániába szállítja az illegális bevándorlók egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d588427-70a9-47b3-9a02-6d1ff0f242da","c_author":"Németh András","category":"elet","description":"Nem publikálja Neil Gaiman jövőbeli műveit a Dark Horse Comics nevű kiadó, miután az ismert képregényírót több nő is szexuális visszaéléssel vádolta meg.","shortLead":"Nem publikálja Neil Gaiman jövőbeli műveit a Dark Horse Comics nevű kiadó, miután az ismert képregényírót több nő is...","id":"20250126_Konyvkiadoja-szakitott-a-szexualis-visszaelessel-vadolt-Neil-Gaimannal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d588427-70a9-47b3-9a02-6d1ff0f242da.jpg","index":0,"item":"a5ac5b0d-1049-4763-8e9b-daaf1511ff4e","keywords":null,"link":"/elet/20250126_Konyvkiadoja-szakitott-a-szexualis-visszaelessel-vadolt-Neil-Gaimannal","timestamp":"2025. január. 26. 10:41","title":"Könyvkiadója szakított a szexuális visszaéléssel vádolt Neil Gaimannal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a2027e-1bdc-4869-bd8a-b5c5c1b2f859","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Összecseréltek két beteget a szegedi egyetemi klinikán. Egy 77 éves férfi érfestésre érkezett az intézménybe, és egy tüdődaganatos beteggel együtt várta, hogy sorra kerüljön. Az orvosok tévedésből a másik betegnek szánt beavatkozást végezték el rajta – számolt be az esetről az RTL Híradó.","shortLead":"Összecseréltek két beteget a szegedi egyetemi klinikán. Egy 77 éves férfi érfestésre érkezett az intézménybe, és...","id":"20250126_Erfestes-helyett-tevedesbol-egy-tudodaganatos-beteg-kezeleset-kapta-meg-egy-ferfi-Szegeden","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6a2027e-1bdc-4869-bd8a-b5c5c1b2f859.jpg","index":0,"item":"0c90ecae-42f8-4a9b-936a-1983003fce33","keywords":null,"link":"/elet/20250126_Erfestes-helyett-tevedesbol-egy-tudodaganatos-beteg-kezeleset-kapta-meg-egy-ferfi-Szegeden","timestamp":"2025. január. 26. 09:37","title":"Érfestés helyett tévedésből egy tüdődaganatos beteg kezelését kapta meg egy férfi Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525efaa6-c0b7-44a5-a999-82d9cd695c0f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A hatóság szerint a fonalférgek nem azonosak a patogén bélférgekkel, nem okoznak betegséget.","shortLead":"A hatóság szerint a fonalférgek nem azonosak a patogén bélférgekkel, nem okoznak betegséget.","id":"20250124_nngyk-ivoviz-fogyasztasa-betegseg-pilis-fergek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/525efaa6-c0b7-44a5-a999-82d9cd695c0f.jpg","index":0,"item":"2d4228ec-f05c-41e3-8ffd-09743ca17c23","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_nngyk-ivoviz-fogyasztasa-betegseg-pilis-fergek","timestamp":"2025. január. 24. 11:35","title":"NNGYK: Nem okoznak betegséget a pilisi férgek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62c032f-7d80-48c6-bce0-497723dac2ee","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Megszűnés fenyegeti Budapest egyetlen professzionális, több évtizedes konzekvens munkával felépített gyermek- és ifjúsági színházát – állítja Benkő Nóra, Erdődi Katalin, Gáspár Máté, Kováts Adél, Mácsai Pál és Máté Gábor.","shortLead":"Megszűnés fenyegeti Budapest egyetlen professzionális, több évtizedes konzekvens munkával felépített gyermek- és...","id":"20250124_fovarosi-szinhazigazgatok-kozos-tiltakozas-kolibri-szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d62c032f-7d80-48c6-bce0-497723dac2ee.jpg","index":0,"item":"0b0deed3-be65-4055-943d-299ca24b8969","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_fovarosi-szinhazigazgatok-kozos-tiltakozas-kolibri-szinhaz","timestamp":"2025. január. 24. 16:03","title":"Fővárosi színigazgatók tiltakoznak a Kolibri vezetőjének kinevezése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"659d9d71-f76f-4de1-9759-f4151036aaf8","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Új poszt jön létre a Magyar Államkincstárnál, a szervezetnek a jövőben általános elnökhelyettese is lesz.","shortLead":"Új poszt jön létre a Magyar Államkincstárnál, a szervezetnek a jövőben általános elnökhelyettese is lesz.","id":"20250124_allamkincstar-vezeto-kinevezes-lakossag-befektetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/659d9d71-f76f-4de1-9759-f4151036aaf8.jpg","index":0,"item":"fd262f0e-a3dd-4456-8f4b-aa058059c471","keywords":null,"link":"/kkv/20250124_allamkincstar-vezeto-kinevezes-lakossag-befektetes","timestamp":"2025. január. 24. 13:58","title":"Az Államkincstár újfajta eszközzel is készül a PMÁP-rohamra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b3bfcd-42ba-4349-a838-07e12ae2a4ef","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Egy kis szerbiai településről indult, játszott a Rapid Wienben és a Győri ETO-ban is, mígnem egy szép nap megcsörrent a telefonja és a valaha volt legjobb balhátvéd, Paolo Maldini arra kérte, hogy váltson piros-feketére. A Milannál sokat tanult a jelen kor egyik legjobbjától, Theo Hernándeztől, így neki is köszönheti, hogy teljesült a gyerekkori álma és jelenleg a Premier League-ben játszik. Ugyan még csak 21 éves, de karnyújtásnyira van attól, hogy ennél is magasabb szintre lépjen. Portré Kerkez Milosról.","shortLead":"Egy kis szerbiai településről indult, játszott a Rapid Wienben és a Győri ETO-ban is, mígnem egy szép nap megcsörrent...","id":"20250125_kerkez-milos-palyafutas-portre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9b3bfcd-42ba-4349-a838-07e12ae2a4ef.jpg","index":0,"item":"324dd717-2102-48f9-b139-59a383dde290","keywords":null,"link":"/sport/20250125_kerkez-milos-palyafutas-portre-ebx","timestamp":"2025. január. 25. 11:00","title":"A gyerekkori álma már beteljesült, most ezt is túlszárnyalná Kerkez Milos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]