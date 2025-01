Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"00651b63-683f-475f-945c-6633307eb1d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A politikus 145 napot ült börtönben, később hatályon kívül helyezték az ügyét, mely el is évült.","shortLead":"A politikus 145 napot ült börtönben, később hatályon kívül helyezték az ügyét, mely el is évült.","id":"20250125_Millios-karteritest-fizetett-a-szloven-allam-Janez-Jansa-volt-kormanyfonek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00651b63-683f-475f-945c-6633307eb1d4.jpg","index":0,"item":"58979f2e-07f9-459c-a0f0-7e1dd341ded7","keywords":null,"link":"/vilag/20250125_Millios-karteritest-fizetett-a-szloven-allam-Janez-Jansa-volt-kormanyfonek","timestamp":"2025. január. 25. 17:15","title":"Milliós kártérítést fizetett a szlovén állam Janez Jansa volt kormányfőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Franciaországban több család pert indít a TikTok ellen tinédzserek öngyilkossága miatt, amelyek szerintük összefügghetnek a videómegosztón terjedő, általuk károsnak ítélt tartalmaival – jelentette az AP hírügynökség.","shortLead":"Franciaországban több család pert indít a TikTok ellen tinédzserek öngyilkossága miatt, amelyek szerintük...","id":"20250124_bytedance-tiktok-gyerekek-ongyilkossag-videok-algoritmus-ajanlas-szulok-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b.jpg","index":0,"item":"2d1e0b42-3ce6-48e1-b0b2-ba372cadf044","keywords":null,"link":"/tudomany/20250124_bytedance-tiktok-gyerekek-ongyilkossag-videok-algoritmus-ajanlas-szulok-per","timestamp":"2025. január. 24. 16:03","title":"Tinédzserek öngyilkossága miatt perelték be a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af859b59-c648-4579-8c35-8147a2555199","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat feltételezhetően áron alul adta el a járművet.","shortLead":"Az önkormányzat feltételezhetően áron alul adta el a járművet.","id":"20250124_hutlen-kezeles-gyanuja-nyomozas-rendorseg-volt-nagykorosi-polgarmester-czira-szabolcs-szolgalati-auto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af859b59-c648-4579-8c35-8147a2555199.jpg","index":0,"item":"c7dc5d5c-d752-47ea-9aa7-4cb96325d395","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_hutlen-kezeles-gyanuja-nyomozas-rendorseg-volt-nagykorosi-polgarmester-czira-szabolcs-szolgalati-auto","timestamp":"2025. január. 24. 10:18","title":"Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség a volt nagykőrösi polgármester szolgálati autója ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Milyen feltételei vannak Orbán Viktornak a szakciók megszavazásához? Van különbség a magyar kormány hazai nyilatkozatai, illetve aközött, amit delegációja Brüsszelben csinál? Miért fontos, hogy miben maradt Trumppal Giorga Meloni? Miről beszél Trump, amikor energia vészhelyzetet hirdet? Kérdések és válaszok a világlapok írásaiból.","shortLead":"Milyen feltételei vannak Orbán Viktornak a szakciók megszavazásához? Van különbség a magyar kormány hazai...","id":"20250125_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"f6699096-0947-4f93-9f33-8feedd280c5f","keywords":null,"link":"/360/20250125_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. január. 25. 10:00","title":"„Orbán a tűzzel játszik” – a nemzetközi sajtó fókuszában a magyar vétófenyegetés az oroszellenes szakciók ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525efaa6-c0b7-44a5-a999-82d9cd695c0f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A hatóság szerint a fonalférgek nem azonosak a patogén bélférgekkel, nem okoznak betegséget.","shortLead":"A hatóság szerint a fonalférgek nem azonosak a patogén bélférgekkel, nem okoznak betegséget.","id":"20250124_nngyk-ivoviz-fogyasztasa-betegseg-pilis-fergek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/525efaa6-c0b7-44a5-a999-82d9cd695c0f.jpg","index":0,"item":"2d4228ec-f05c-41e3-8ffd-09743ca17c23","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_nngyk-ivoviz-fogyasztasa-betegseg-pilis-fergek","timestamp":"2025. január. 24. 11:35","title":"NNGYK: Nem okoznak betegséget a pilisi férgek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee4e0e22-b8e8-4478-aec6-a8e891686325","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"A magyar kormány régóta ostromolja Brüsszelt egy számlával, ami a magyar határkerítés költségeit tartalmazza. Az Európai Bizottság eddig kategorikusan elutasította, hogy ilyen célra uniós pénzt biztosítson, azonban változás várható ebben. Viszont korántsem biztos, hogy a magyar kerítésre jut EU-s forrás.","shortLead":"A magyar kormány régóta ostromolja Brüsszelt egy számlával, ami a magyar határkerítés költségeit tartalmazza...","id":"20250124_migracio_hatarkerites_europai_parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee4e0e22-b8e8-4478-aec6-a8e891686325.jpg","index":0,"item":"8b12bb61-5b01-4b7c-bebf-a733c2e49116","keywords":null,"link":"/eurologus/20250124_migracio_hatarkerites_europai_parlament","timestamp":"2025. január. 24. 13:16","title":"A Fidesz tízmilliárd eurót kér az EU-tól határvédelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65217dff-fc9f-484e-9434-5c1d9f22b020","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Egyelőre nem sikerült megállapodniuk az uniós tagállamoknak az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbításáról, mert Magyarország nem adta a beleegyezését. Hétfőre napolták az ügyet, emiatt nő a feszültség Brüsszelben.","shortLead":"Egyelőre nem sikerült megállapodniuk az uniós tagállamoknak az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbításáról...","id":"20250124_szankciok_eu_orosz_ukran_haboru-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65217dff-fc9f-484e-9434-5c1d9f22b020.jpg","index":0,"item":"476b8f33-766e-4265-bd6b-2f2b98a4d12e","keywords":null,"link":"/eurologus/20250124_szankciok_eu_orosz_ukran_haboru-ebx","timestamp":"2025. január. 24. 17:05","title":"Magyarország blokkol, ezért nincs döntés a szankciók meghosszabbításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem lesz netbank és mobilapp sem, és az internetes vásárlás is akadozhat – karbantartás miatt egy sor szolgáltatás nem fog működni az Erste Banknál.","shortLead":"Nem lesz netbank és mobilapp sem, és az internetes vásárlás is akadozhat – karbantartás miatt egy sor szolgáltatás nem...","id":"20250124_erste-bank-leallas-rendszerfejlesztes-george","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41.jpg","index":0,"item":"16826550-427d-4de0-86db-e0eca6dd3050","keywords":null,"link":"/tudomany/20250124_erste-bank-leallas-rendszerfejlesztes-george","timestamp":"2025. január. 24. 15:03","title":"Ha az Ersténél van, még most intézzen el mindent: estétől leállás jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]