Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"606433f5-e60c-4119-8f80-f6228be9e4b3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Megválik a Telekom a Vidanet Zrt.-től. Az 54 ezer ügyfelét internettel, tévével és vonalas telefonnal ellátó, hatmilliárdos árbevételű céget egy a viszonylag friss alapítású Ursus Zrt. veszi meg, aminek vezérét furcsa kapcsolat fűzi a 4iG-hez.","shortLead":"Megválik a Telekom a Vidanet Zrt.-től. Az 54 ezer ügyfelét internettel, tévével és vonalas telefonnal ellátó...","id":"20250128_vidanet-zrt-magyar-telekom-ursus-befektetesi-es-vagyonkezelo-zrt-karoly-gyorgy-banus-port-vagyonkezelo-zrt-4ig-jaszai-gellert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/606433f5-e60c-4119-8f80-f6228be9e4b3.jpg","index":0,"item":"329b84b9-360c-4ec5-a38d-c22a82ea7cfb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_vidanet-zrt-magyar-telekom-ursus-befektetesi-es-vagyonkezelo-zrt-karoly-gyorgy-banus-port-vagyonkezelo-zrt-4ig-jaszai-gellert","timestamp":"2025. január. 28. 10:41","title":"Tavalyelőtt alapított cégnek passzolja le a Telekom egy 54 ezer ügyfeles leányvállalatát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar civil szervezetek és a független hazai sajtó is kárvallottja lett Donald Trump hivatalba lépésének, mivel az új elnök felfüggesztette a külföldi pénzügyi támogatásokat. Itthon a kormánysajtó a “Pressman-árvák” szomorúságán örvendezik.","shortLead":"Magyar civil szervezetek és a független hazai sajtó is kárvallottja lett Donald Trump hivatalba lépésének, mivel az új...","id":"20250127_Trump-felfuggesztette-a-kulfoldi-tamogatasokat-a-magyar-fuggetlen-media-is-penztol-esik-el-a-kormanysajto-a-Pressman-arvakon-rohog-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"5d71f55b-bc48-4bb9-996f-0ca6f4b465ec","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Trump-felfuggesztette-a-kulfoldi-tamogatasokat-a-magyar-fuggetlen-media-is-penztol-esik-el-a-kormanysajto-a-Pressman-arvakon-rohog-ebx","timestamp":"2025. január. 27. 12:36","title":"Trump felfüggesztette a külföldi támogatásokat, a magyar független média is pénztől esik el, a kormánysajtó a “Pressman-árvákon” röhög","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01be1ba-8fb3-463c-9833-e6c0ac82382d","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"1945. január 27-én hétezer ember számára ért véget a pokol, ennyien maradtak az auschwitzi táborkomplexumban, miután a gyalogmenetek utolsó transzportja is elhagyta azt. Ezek a rabok többségükben legyengült, beteg, mozgásképtelen emberek voltak, egyszóval halálraítéltek, akiknek a kivégzésére már nem maradt ideje a tábor őreinek. Az 1944 nyarán felszabadult pár száz majdaneki fogoly mellett ők váltak a holokauszt első tanúivá, akik elmondhatták a világnak a szenvedéseiket. A képeket a Jad Vasem Intézet Archívumából válogattuk. ","shortLead":"1945. január 27-én hétezer ember számára ért véget a pokol, ennyien maradtak az auschwitzi táborkomplexumban, miután...","id":"20250127_80-evvel-ezelott-szabadult-fel-Auschwitz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c01be1ba-8fb3-463c-9833-e6c0ac82382d.jpg","index":0,"item":"22eafefe-8fc1-4ba6-838e-9384b98835ea","keywords":null,"link":"/nagyitas/20250127_80-evvel-ezelott-szabadult-fel-Auschwitz","timestamp":"2025. január. 27. 17:11","title":"A holokauszt pillanatfelvételei - 80 éve szabadult fel Auschwitz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acbaf87a-e563-4ec4-b956-15fc456b3f81","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Eredetileg egy autóról tudtak a rendőrök, de találtak egy másik járművet is. ","shortLead":"Eredetileg egy autóról tudtak a rendőrök, de találtak egy másik járművet is. ","id":"20250128_Franciaorszagban-lopott-autokat-tarolt-a-garazsaban-egy-tapolcai-ferfi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acbaf87a-e563-4ec4-b956-15fc456b3f81.jpg","index":0,"item":"95313ea5-fd83-4a5f-8b65-71985f79ad23","keywords":null,"link":"/cegauto/20250128_Franciaorszagban-lopott-autokat-tarolt-a-garazsaban-egy-tapolcai-ferfi","timestamp":"2025. január. 28. 08:55","title":"Franciaországban lopott autókat tárolt a garázsában egy tapolcai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b1631e7-c64d-4d00-802c-aba3c27ec724","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke és európai parlamenti képviselője egy bejelentkezésben azt elemezte, hogyan kezelték Magyarországon a koronavírus-járványt.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke és európai parlamenti képviselője egy bejelentkezésben azt elemezte, hogyan kezelték Magyarországon...","id":"20250127_takacs-peter-magyar-peter-koronavirus-jarvany-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b1631e7-c64d-4d00-802c-aba3c27ec724.jpg","index":0,"item":"bde4875e-616d-495e-b1fc-9a23b7ef7a3f","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_takacs-peter-magyar-peter-koronavirus-jarvany-magyarorszag","timestamp":"2025. január. 27. 05:24","title":"Feljelentést kíván tenni Takács Péter egészségügyi államtitkár Magyar Péter és Kulja András kritikái miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c100c181-ec14-48ce-84af-fd8aaf0e9362","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nyugat-oroszországi Brjanszk közelében lévő Kremnij Elben lévő chipgyár leállította a termelést, miután Ukrajna a közel három éve tartó orosz-ukrán háború egyik legnagyobb dróntámadását hajtotta végre az üzem ellen.","shortLead":"A nyugat-oroszországi Brjanszk közelében lévő Kremnij Elben lévő chipgyár leállította a termelést, miután Ukrajna...","id":"20250126_ukran-tamadas-orosz-chipgyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c100c181-ec14-48ce-84af-fd8aaf0e9362.jpg","index":0,"item":"41281b79-63fa-4b94-840b-a4b67f26d54e","keywords":null,"link":"/vilag/20250126_ukran-tamadas-orosz-chipgyar","timestamp":"2025. január. 26. 14:48","title":"Kilőttek az ukránok egy orosz chipgyárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea9ad27e-afae-4fbb-a6dc-5ae9b115c0d7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Valódi ellenzéki jelöltek nem indulhattak. Lukasenka a hetedik ötéves ciklusára készülhet","shortLead":"Valódi ellenzéki jelöltek nem indulhattak. Lukasenka a hetedik ötéves ciklusára készülhet","id":"20250126_exit-poll-belarusz-elnokvalasztas-aljalszandr-lukasenka-ellenzek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea9ad27e-afae-4fbb-a6dc-5ae9b115c0d7.jpg","index":0,"item":"341d236f-1dcb-4e54-bc22-79614c8da6bd","keywords":null,"link":"/vilag/20250126_exit-poll-belarusz-elnokvalasztas-aljalszandr-lukasenka-ellenzek","timestamp":"2025. január. 26. 20:34","title":"Az exit pollok szerint Lukasenka nyerte a belarusz elnökválasztást, de nem is volt valódi ellenfele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15c2288-b79c-4006-a011-8ec529d82610","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Harmóniát megtörő felhőkarcoló Párizs közepén, lakatlan betonmonstrum Phenjanban, vagy éppen egy autópályahíd, ami miatt Drezda még a világörökségi státuszát is elbukta. A Mini-Dubaj apropóján összegyűjtöttünk néhány olyan projektet, amelyek visszafordíthatatlanul átalakították egy-egy város látképét, a közvélekedés szerint nem feltétlenül pozitív értelemben. ","shortLead":"Harmóniát megtörő felhőkarcoló Párizs közepén, lakatlan betonmonstrum Phenjanban, vagy éppen egy autópályahíd, ami...","id":"20250128_mini-dubaj-varoskep-felhokarcolok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f15c2288-b79c-4006-a011-8ec529d82610.jpg","index":0,"item":"94d05ff4-9b59-420e-a707-bdf5e516fb28","keywords":null,"link":"/elet/20250128_mini-dubaj-varoskep-felhokarcolok","timestamp":"2025. január. 28. 08:59","title":"Ezek a beruházások megmutatták, hogyan lehet tönkretenni a városképet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]