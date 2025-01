Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"de771bfe-1426-4f5a-8367-4c6642613973","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"Egy életvitelszerűen autózó embert kérdeztünk az úton tapasztalható legjobb és legrosszabb helyzetekről, illetve arról, hogyan lehet ép ésszel megúszni a közlekedést a nagyvárosban. ","shortLead":"Egy életvitelszerűen autózó embert kérdeztünk az úton tapasztalható legjobb és legrosszabb helyzetekről, illetve arról...","id":"20241217_fordmagyarorszag_Ford_Puma_vezetestechnika_autovezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de771bfe-1426-4f5a-8367-4c6642613973.jpg","index":0,"item":"5ffb32e9-2406-483d-b368-d0b6f73d0bc4","keywords":null,"link":"/brandchannel/20241217_fordmagyarorszag_Ford_Puma_vezetestechnika_autovezetes","timestamp":"2025. január. 26. 11:30","title":"Hogyan lehet ép ésszel megúszni a közlekedést a nagyvárosban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"a9c02e51-6f17-4811-831e-3d6821341ac7","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Nagy ár 60 ezer euró és az agy egy részének roncsolása azért, hogy eltartott kisujjal ihassam a kávét egy kis csészéből? Amíg a gyógyszerek hatnak, addig nincs gond, el lehet lenni az esszenciális tremorral, de mi jön utána, ha már csak a műtét segít? Első kézből az alig csillapítható remegésről.","shortLead":"Nagy ár 60 ezer euró és az agy egy részének roncsolása azért, hogy eltartott kisujjal ihassam a kávét egy kis...","id":"20250128_esszencialis-tremor-kezremeges-vallomas-mutet-agy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9c02e51-6f17-4811-831e-3d6821341ac7.jpg","index":0,"item":"d91017cf-c800-43a9-8f7c-4f4bd7f02e99","keywords":null,"link":"/360/20250128_esszencialis-tremor-kezremeges-vallomas-mutet-agy","timestamp":"2025. január. 28. 06:30","title":"Nem, nincs Parkinson-kórom – roncsolják-e méregdrágán az agyam, hogy megálljon a feltűnő kézremegésem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c69faae-20c5-47b5-9544-89ee54053a0b","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A tőzsdéken és a mesterséges intelligencia képességei iránt érdeklődők körében is meglepetést és felfordulást okozott hétfőn egy új kínai szolgáltatás, a DeepSeek. A chatbotot bárki kipróbálhatja, csak egy gyors regisztráció kell hozzá. Az érdeklődés óriási, a szerverek leterheltek – mutatjuk a gyorsítósávot.","shortLead":"A tőzsdéken és a mesterséges intelligencia képességei iránt érdeklődők körében is meglepetést és felfordulást okozott...","id":"20250128_deepseek-mesterseges-intelligencia-mi-chatbot-regisztracio-hogyan-belepes-google-fiok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c69faae-20c5-47b5-9544-89ee54053a0b.jpg","index":0,"item":"7cdbcfa4-72ec-4c35-b55a-af966f1b6ef9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_deepseek-mesterseges-intelligencia-mi-chatbot-regisztracio-hogyan-belepes-google-fiok","timestamp":"2025. január. 28. 06:14","title":"Így regisztrálhat ingyenesen és azonnal az egész világot lázban tartó új mesterséges intelligenciára – belépés a kínai DeepSeek chatbothoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a7094f-1d3b-44fe-9c35-340ed1a04f46","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A zászló szinonimájaként használt lobogó jelző nem annyira állja meg a helyét a Holdon, tekintve, hogy az égitestnek nincs olyan légköre, ami kiválthatná a jól ismert mozgást. A megoldás azonban már a csőben van.","shortLead":"A zászló szinonimájaként használt lobogó jelző nem annyira állja meg a helyét a Holdon, tekintve, hogy az égitestnek...","id":"20250127_kina-zaszlo-lobogo-hold","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95a7094f-1d3b-44fe-9c35-340ed1a04f46.jpg","index":0,"item":"142cc88b-2dd7-484c-b182-1b85fb0c43ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_kina-zaszlo-lobogo-hold","timestamp":"2025. január. 27. 16:03","title":"Különleges zászló kerülhet a Holdra, olyan, ami már tényleg loboghat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc62230a-5daa-4c06-92a2-06e01e100879","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatóknak köszönhetően a jövőben nagyobb biztonságban lehetnek majd a méhek. Azzal ugyanis, hogy pontosabban meg lehet határozni, mekkora távolságokra hagyják el a kaptárat, a mezőgazdaságban is jobban oda lehet figyelni a rovarölő szerek használatára.","shortLead":"Amerikai kutatóknak köszönhetően a jövőben nagyobb biztonságban lehetnek majd a méhek. Azzal ugyanis, hogy pontosabban...","id":"20250127_mehek-megfigyeles-qr-kod-repules-elelem-pollengyujtes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc62230a-5daa-4c06-92a2-06e01e100879.jpg","index":0,"item":"af4228c6-0ac7-4fc9-a8c2-0b6666fda43d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_mehek-megfigyeles-qr-kod-repules-elelem-pollengyujtes","timestamp":"2025. január. 27. 19:03","title":"32 000 méh hátára szereltek QR-kódot, meglepő eredmény született a viselkedésükről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b3833e-1174-4234-95b6-793cb8a4024e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt európai parlamenti képviselője, aki a pandémia idején orvosként dolgozott, egészen mást tapasztalt a kórházakban, mint ahogyan a kormány lefestette a járványkezelést.","shortLead":"A Tisza Párt európai parlamenti képviselője, aki a pandémia idején orvosként dolgozott, egészen mást tapasztalt...","id":"20250126_magyar-peter-kulja-andras-koronavirus-jarvany-covid19-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9b3833e-1174-4234-95b6-793cb8a4024e.jpg","index":0,"item":"b6deccad-2985-4e41-a0e9-2340f563a0b1","keywords":null,"link":"/itthon/20250126_magyar-peter-kulja-andras-koronavirus-jarvany-covid19-ebx","timestamp":"2025. január. 26. 22:21","title":"Kulja András a koronavírus-járványról: Ott fulladtak meg az emberek az osztályon, és a tévében csak ment a sikerpropaganda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef7ff7f-e231-4ce3-b7b3-6df92898423a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az erősen limitált szériás MX-5 Miata 35th Anniversary Edition sajnos ritkán jön majd szembe velünk az utakon.","shortLead":"Az erősen limitált szériás MX-5 Miata 35th Anniversary Edition sajnos ritkán jön majd szembe velünk az utakon.","id":"20250127_jubileumi-egyedi-uj-mazda-mx-5-erkezett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ef7ff7f-e231-4ce3-b7b3-6df92898423a.jpg","index":0,"item":"391d099c-c100-485e-b8e8-ddfa74e8a78d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250127_jubileumi-egyedi-uj-mazda-mx-5-erkezett","timestamp":"2025. január. 27. 07:59","title":"Jubileumi egyedi új Mazda MX-5 érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54aacf19-f711-406c-bee6-8bc3f5475c3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt orvos EP-képviselőjét Takács Péter államtitkár feljelentéssel fenyegette a covid-járvány kezelésére tett kritikái miatt, erre válaszolt Kulja András. De a pártelnök Magyar Péter is számonkérte a kormányt, hogy közbeszerzés nélkül költöttek el a covid idején 722 milliárd forintot – többek közt túlárazott lélegeztetőgépekre és vakcinákra, valamint porpagandára.","shortLead":"A Tisza Párt orvos EP-képviselőjét Takács Péter államtitkár feljelentéssel fenyegette a covid-járvány kezelésére tett...","id":"20250127_Kulja-Andras-valasza-az-allamtitkarnak-Kiket-szeretnel-feljelenteni-az-elhunytakat-hogy-rontottak-a-statisztikakat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54aacf19-f711-406c-bee6-8bc3f5475c3e.jpg","index":0,"item":"2eea3495-8f7f-4dbc-9324-0f473c72e9ef","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Kulja-Andras-valasza-az-allamtitkarnak-Kiket-szeretnel-feljelenteni-az-elhunytakat-hogy-rontottak-a-statisztikakat-ebx","timestamp":"2025. január. 27. 18:19","title":"Kulja András válasza az államtitkárnak: “Kiket szeretnél feljelenteni, az elhunytakat, hogy rontották a statisztikákat?“","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]