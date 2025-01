Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f5cdd736-20b0-44b5-8a43-cd3cafb97fd2","c_author":"Csányi Nikolett - Földes András","category":"360","description":"Gyerekek voltak, amikor haláltáborokba, gettókba vitték őket, a legidősebb interjúalanyunk ma már elmúlt 99 éves. Négy túlélő visszaemlékezéseiből nem csak a a Holokauszt borzalmai, és az akkori Magyarország hangulata rajzolódik ki. A lágerből meneküléshez, a túléléshez szinte csodák kellettek, és nem mindig az erő volt, ami segített. Csányi Nikolett és Földes András videója.","shortLead":"Gyerekek voltak, amikor haláltáborokba, gettókba vitték őket, a legidősebb interjúalanyunk ma már elmúlt 99 éves. Négy...","id":"20250127_Holokauszt-az-utolso-magyar-tulelok-tortenetei-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5cdd736-20b0-44b5-8a43-cd3cafb97fd2.jpg","index":0,"item":"ef0abce6-dfd8-4dac-b9fb-722b4f627a7d","keywords":null,"link":"/360/20250127_Holokauszt-az-utolso-magyar-tulelok-tortenetei-video","timestamp":"2025. január. 27. 19:42","title":"“Azt reméltük, hogy minket is lebombáznak, mert az is jobb, mint itt várni a halált” - az utolsó magyar túlélők történetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa6be0c-23ae-40cf-af41-3e1fd0696b86","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az agy jutalmazó rendszerében szerepet játszó, eddig ismeretlen agytörzsi területet fedeztek fel a HUN-REN Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (HUN-REN KOKI) kutatói – eredményük a szorongás, a depresszió és a szenvedélybetegségek kezelésében lehet jelentős.","shortLead":"Az agy jutalmazó rendszerében szerepet játszó, eddig ismeretlen agytörzsi területet fedeztek fel a HUN-REN Kísérleti...","id":"20250127_hun-ren-eddig-ismeretlen-agyterulet-felfedezes-jutalmazo-rendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/caa6be0c-23ae-40cf-af41-3e1fd0696b86.jpg","index":0,"item":"5e20bf76-4067-449b-9f8a-86ee32791295","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_hun-ren-eddig-ismeretlen-agyterulet-felfedezes-jutalmazo-rendszer","timestamp":"2025. január. 27. 13:03","title":"Magyar kutatók nagy felfedezése: találtak egy eddig ismeretlen agyterületet, új kezelések jöhetnek több betegséghez is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cbfe1d2-df67-4f1d-b211-da01f5defaeb","c_author":"Kovács István","category":"itthon","description":"Kevés meglepetés, annál több öntömjénezés jellemzi a kormány „dokumentumfilmjét”, amelyet a koronavírus-járványról készítettek. Harmadik hullám említés szintjén sem volt, csak 8 ezer lélegeztetőgépről beszélnek, arról pedig szó sem esik, hogy milyen borzalmas statisztika jött ki a pandémia végére.","shortLead":"Kevés meglepetés, annál több öntömjénezés jellemzi a kormány „dokumentumfilmjét”, amelyet a koronavírus-járványról...","id":"20250126_orbanek-film-covid-sikersztori","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7cbfe1d2-df67-4f1d-b211-da01f5defaeb.jpg","index":0,"item":"250e1da7-2404-4fdd-9ab1-32ba94710452","keywords":null,"link":"/itthon/20250126_orbanek-film-covid-sikersztori","timestamp":"2025. január. 26. 21:57","title":"Orbánék filmre vitték a koronavírus-járvány erősen cenzúrázott történetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"988ec1bf-46d5-4825-831e-27a91fb4b3fe","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Karafiáth Orsolyának most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: e-mail-terror, toronyiránt, kifizetőhely, Bindzsisztán, Trump-boom.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Karafiáth...","id":"20250126_Az-en-hetem-Karafiath-Orsolya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/988ec1bf-46d5-4825-831e-27a91fb4b3fe.jpg","index":0,"item":"8393638a-f967-454e-bc7c-ca78acd3517e","keywords":null,"link":"/360/20250126_Az-en-hetem-Karafiath-Orsolya","timestamp":"2025. január. 26. 17:30","title":"Az én hetem Karafiáth Orsolyával: Innen már nincs visszaút?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eb89109-17b5-489b-ab79-39855d4c801e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A váci vasútvonalon késésekre, pótlásra és kimaradó járatokra kell számítani.","shortLead":"A váci vasútvonalon késésekre, pótlásra és kimaradó járatokra kell számítani.","id":"20250127_Tulfutott-a-tilos-jelzesen-egy-vonat-Fotnal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8eb89109-17b5-489b-ab79-39855d4c801e.jpg","index":0,"item":"c885360f-474f-4fc8-90e7-c73d3ab3e60d","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Tulfutott-a-tilos-jelzesen-egy-vonat-Fotnal","timestamp":"2025. január. 27. 14:07","title":"Túlfutott a tilos jelzésen egy vonat Fótnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc5b2a26-8429-4ff3-a441-408a05054690","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A katasztrófavédelem szerint az idős férfi takarója kaphatott lángra az elektromos hősugárzó miatt.","shortLead":"A katasztrófavédelem szerint az idős férfi takarója kaphatott lángra az elektromos hősugárzó miatt.","id":"20250128_ozd-tuz-hosugarzo-katasztrofavedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc5b2a26-8429-4ff3-a441-408a05054690.jpg","index":0,"item":"96246eee-11ad-4426-9bc9-5a5386dc1424","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_ozd-tuz-hosugarzo-katasztrofavedelem","timestamp":"2025. január. 28. 08:01","title":"Hősugárzó okozta lakástűzben halt meg egy idős férfi Ózdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az esetről egy térfigyelő kamera készített felvételt.","shortLead":"Az esetről egy térfigyelő kamera készített felvételt.","id":"20250127_Elutotte-az-intezkedo-rendort-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23.jpg","index":0,"item":"cee6df94-931b-4f16-8e40-d1212cf022a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250127_Elutotte-az-intezkedo-rendort-video","timestamp":"2025. január. 27. 09:58","title":"Letartóztatták férfit, aki elütötte a vele szemben intézkedő rendőrt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59220740-9d0f-4f59-a219-e37a3f689e89","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kör ezzel bezárul, ráadásul ez még csak nem is rendkívüli, hanem bevett jogi megoldás.","shortLead":"A kör ezzel bezárul, ráadásul ez még csak nem is rendkívüli, hanem bevett jogi megoldás.","id":"20250127_Mini-Dubaj-hiaba-van-a-fovarosnak-elovasarlasi-joga-ha-el-vele-az-allam-is-elhet-a-sajat-visszavasarlasi-jogaval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59220740-9d0f-4f59-a219-e37a3f689e89.jpg","index":0,"item":"d16c41f8-656e-4a6e-893a-d24a13922fa0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_Mini-Dubaj-hiaba-van-a-fovarosnak-elovasarlasi-joga-ha-el-vele-az-allam-is-elhet-a-sajat-visszavasarlasi-jogaval","timestamp":"2025. január. 27. 09:16","title":"Mini-Dubaj: hiába van a fővárosnak elővásárlási joga, ha él vele, az állam is élhet a saját visszavásárlási jogával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]