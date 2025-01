Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e5b6f0ab-6e7a-4663-9c1c-d5ce12abcfe0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump határügyi biztosa szerint folyamatosan nőni fog a letartóztatások és kitoloncolások száma. Egy nőt úgy fogtak el a hétvégén, hogy már folyamatban volt az állampolgárságának megszerzése. ","shortLead":"Donald Trump határügyi biztosa szerint folyamatosan nőni fog a letartóztatások és kitoloncolások száma. Egy nőt...","id":"20250127_Donald-Trump-migransok-letartoztatas-USA-hatar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5b6f0ab-6e7a-4663-9c1c-d5ce12abcfe0.jpg","index":0,"item":"f23a88c3-dc36-47fb-9b39-28d93b4ae245","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_Donald-Trump-migransok-letartoztatas-USA-hatar","timestamp":"2025. január. 27. 16:22","title":"Egy nap alatt közel ezer bevándorlót tartóztattak le az Egyesült Államokban (videóval)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d12b989-03e4-450f-af6f-d7758f0b0d3f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Külön jelölni fogja a megbízható, valamennyi biztonsági kritériumnak megfelelő VPN-szolgáltatókat az androidos Play Áruház.","shortLead":"Külön jelölni fogja a megbízható, valamennyi biztonsági kritériumnak megfelelő VPN-szolgáltatókat az androidos Play...","id":"20250129_android-google-play-aruhaz-vpn-alkalmazasok-jelveny-megbizhatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d12b989-03e4-450f-af6f-d7758f0b0d3f.jpg","index":0,"item":"146b4bd7-24c3-4b43-84a1-e6e9641014b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_android-google-play-aruhaz-vpn-alkalmazasok-jelveny-megbizhatosag","timestamp":"2025. január. 29. 09:03","title":"Új jelölés jön a Play Áruházba – ha ezt látja, biztonságban lesznek az adatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa137ad5-ff99-4ca1-9af3-ca0a6e83aa1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely a BKK-rendészetről írt Facebook-oldalán, Vitézy Dávid pedig emlékeztette őt a vitájukra.","shortLead":"Karácsony Gergely a BKK-rendészetről írt Facebook-oldalán, Vitézy Dávid pedig emlékeztette őt a vitájukra.","id":"20250128_Vitezy-David-uzent-Karacsony-Gergelynek-Ne-add-mar-ugy-elo-mintha-ez-valami-uj-fopolgarmesteri-otlet-lenne","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa137ad5-ff99-4ca1-9af3-ca0a6e83aa1c.jpg","index":0,"item":"38be7a6f-c0a1-41fc-a492-a84dc6defc30","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_Vitezy-David-uzent-Karacsony-Gergelynek-Ne-add-mar-ugy-elo-mintha-ez-valami-uj-fopolgarmesteri-otlet-lenne","timestamp":"2025. január. 28. 11:04","title":"Karácsony bejelentette a BKK-rendészetet, Vitézy egyből letorkolta, hogy egy tőle átvett ötlettel ékeskedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6ef618f-acea-4e03-94c1-a5d213e2645d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Akár börtönt is kaphat a vezetéstől korábban eltiltott férfi. ","shortLead":"Akár börtönt is kaphat a vezetéstől korábban eltiltott férfi. ","id":"20250128_Ittasan-szlalomozott-egy-kombajnos-video-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6ef618f-acea-4e03-94c1-a5d213e2645d.jpg","index":0,"item":"2b9fba9d-c02a-495f-b5e6-1dfbeb81c0c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250128_Ittasan-szlalomozott-egy-kombajnos-video-baleset","timestamp":"2025. január. 28. 10:48","title":"Ittasan szlalomozott egy kombájnos, letarolt egy telefonpóznát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b92f1d-4852-44be-a678-e829c2ef783b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több adathordozó gyártása is befejeződik rövidesen a Sonynál; van olyan termék, amit már más gyártótól is nehéz lesz beszerezni a jövőben, így érdemes lehet betárazni belőle, ha még használja. ","shortLead":"Több adathordozó gyártása is befejeződik rövidesen a Sonynál; van olyan termék, amit már más gyártótól is nehéz lesz...","id":"20250127_sony-blu-ray-minidisc-minidv-kazetta-gyartas-leallitasa-megszunes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60b92f1d-4852-44be-a678-e829c2ef783b.jpg","index":0,"item":"dfac224b-5900-4d85-a1ee-cfce5f1c27fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_sony-blu-ray-minidisc-minidv-kazetta-gyartas-leallitasa-megszunes","timestamp":"2025. január. 27. 12:03","title":"Lezárul egy korszak: több Blu-ray és más lemez gyártásával is felhagy a Sony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"390183f6-1d22-4e08-ab3a-67985fe97d5b","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"Több területen is próbára tettük a DeepSeek új mesterséges intelligenciáját, és összevetettük a képességeit a ChatGPT-éivel. Az eredmény felemás, de nem mindegy, honnan nézve: ha mellé tesszük, mennyivel olcsóbb lehet a DeepSeek megoldása, már más a kép. Csak ne lenne a durva cenzúra.","shortLead":"Több területen is próbára tettük a DeepSeek új mesterséges intelligenciáját, és összevetettük a képességeit...","id":"20250128_deepseek-r1-mesterseges-intelligencia-chatbot-teszt-kina-cenzura-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/390183f6-1d22-4e08-ab3a-67985fe97d5b.jpg","index":0,"item":"a650c96d-d1ed-4e1d-ab2f-52a66ec8f081","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_deepseek-r1-mesterseges-intelligencia-chatbot-teszt-kina-cenzura-ebx","timestamp":"2025. január. 28. 16:18","title":"Pár nap alatt világhírű lett, de tényleg olyan jó a DeepSeek MI? Kipróbáltuk, és ízelítőt kaptunk a kínai cenzúrából is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da044716-bb0d-499f-8ef2-3c399c5a4647","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pottyondy Edina és Majka között Facebookon megy az adok-kapok, ami a hódmezővásárhelyi cukrászda süteménye miatt kezdődött. ","shortLead":"Pottyondy Edina és Majka között Facebookon megy az adok-kapok, ami a hódmezővásárhelyi cukrászda süteménye miatt...","id":"20250127_Pottyondy-Edina-Majka-Bindzsisztan-szelet-sutemeny-Csurran-cseppen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da044716-bb0d-499f-8ef2-3c399c5a4647.jpg","index":0,"item":"9bb64f1a-623a-4a39-9006-8c1839c77d1d","keywords":null,"link":"/elet/20250127_Pottyondy-Edina-Majka-Bindzsisztan-szelet-sutemeny-Csurran-cseppen","timestamp":"2025. január. 27. 15:48","title":"„Bindzsisztán nemcsak a hazug, tolvaj miniszterelnökéről ismerszik meg” – Pottyondy Edina beleszállt Majkába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2adbb0fe-14fc-4f00-b003-339465912121","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google egy rövid bejegyzésben közölte az X-en, hogy már csak a földrajzi neveket kezelő amerikai adatbázis frissítésére vár, és a Mexikói-öbölből Amerikai-öbölt csinál.","shortLead":"A Google egy rövid bejegyzésben közölte az X-en, hogy már csak a földrajzi neveket kezelő amerikai adatbázis...","id":"20250128_amerikai-obol-mexikoi-obol-google-terkep-atnevezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2adbb0fe-14fc-4f00-b003-339465912121.jpg","index":0,"item":"0c8b7644-7c3b-4b41-8fa0-dc2aaa131559","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_amerikai-obol-mexikoi-obol-google-terkep-atnevezes","timestamp":"2025. január. 28. 09:03","title":"Amerikai-öbölre nevezi át a Google Térkép a Mexikói-öbölt Donald Trump miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]