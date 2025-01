Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"87a1f53f-37a8-4332-8eb0-be683cd68d4a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Áttörést jelenthet a xenotranszplantációban annak az amerikai nőnek az esete, akit még 2024 novemberében műtöttek meg New Yorkban, hogy génmódosított sertésvesét kapjon. Hamarosan Alabamába is hazatérhet.","shortLead":"Áttörést jelenthet a xenotranszplantációban annak az amerikai nőnek az esete, akit még 2024 novemberében műtöttek meg...","id":"20250128_genmodositott-sertesvese-transzplantacio-atultetes-towana-looney","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87a1f53f-37a8-4332-8eb0-be683cd68d4a.jpg","index":0,"item":"0a971f51-d5d1-4dbf-aaab-937736b4a228","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_genmodositott-sertesvese-transzplantacio-atultetes-towana-looney","timestamp":"2025. január. 28. 15:03","title":"Óriási orvosi siker: két hónapja él génmódosított sertésvesével egy amerikai nő, és jól érzi magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99aeccc-9437-45ff-adbf-f51387861061","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A ZalaZone mellett lesz a Nio első hazai aksicsere-állomása, és az akár 300 km/h-s tempót lehetővé tevő új oválszakasszal bővülő pályán már javában tesztelik a Xiaomi 1548 lóerős új elektromos autóját és a teljesen önvezető járgányokat. Pezseg az autóipari élet Zalában.","shortLead":"A ZalaZone mellett lesz a Nio első hazai aksicsere-állomása, és az akár 300 km/h-s tempót lehetővé tevő új...","id":"20250128_villanyauto-aksicserelo-1500-lovas-xiaomi-auto-onvezetes-zalazone","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e99aeccc-9437-45ff-adbf-f51387861061.jpg","index":0,"item":"9450ddfe-e462-4b09-b35f-0e3adba6225d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250128_villanyauto-aksicserelo-1500-lovas-xiaomi-auto-onvezetes-zalazone","timestamp":"2025. január. 28. 20:42","title":"3,5 perces villanyautó aksicserélő, 1500+ lovas Xiaomi autó és teljes önvezetés Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a49f71b-13d6-4bd6-9b0a-856d628af224","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"A magyar vonatkozásokkal teli, nagyrészt Magyarországon forgatott A brutalistától ne várjuk, hogy közelebb visz minket ehhez a manapság felkapott építészeti stílushoz. Már csak azért sem, mert a címe ellenére nincs benne brutalizmus, és ez főleg Magyarországról nézve kár, ahol ez a korszak éppen kiradírozódóban van. Branczik Márta és Kovács Dániel építészettörténészekkel arról is beszélgettünk, miért nem könnyű színtisztán brutalista épületeket találni Magyarországon, és miért különösen nehéz megvédeni őket az idő vasfogától. ","shortLead":"A magyar vonatkozásokkal teli, nagyrészt Magyarországon forgatott A brutalistától ne várjuk, hogy közelebb visz minket...","id":"20250127_A-brutalista-film-epiteszet-mi-a-brutalizmus-keso-modern-oroksegvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a49f71b-13d6-4bd6-9b0a-856d628af224.jpg","index":0,"item":"8af71b89-c2b9-40b1-97c9-7105a59af07a","keywords":null,"link":"/360/20250127_A-brutalista-film-epiteszet-mi-a-brutalizmus-keso-modern-oroksegvedelem","timestamp":"2025. január. 27. 10:18","title":"A brutalista, aki ott se volt: az építészetért rajongóknak csalódás a tíz Oscar-díjra jelölt film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d225e22-5ae4-4ea4-a969-e689b0498f5e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Jóval több külföldi, és picit több magyar turistáskodott itthon decemberben az előző évi hasonló időszakhoz képest. A szálláshelyek bevételei bő ötödével nőttek, összesen több mint 90 milliárd forint folyt be a kasszákba.","shortLead":"Jóval több külföldi, és picit több magyar turistáskodott itthon decemberben az előző évi hasonló időszakhoz képest...","id":"20250128_turisztikai-statisztika-ksh-vendegejszakak-kulfoldi-vendegek-belfoldi-vengegek-turizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d225e22-5ae4-4ea4-a969-e689b0498f5e.jpg","index":0,"item":"d43765e9-8975-4b43-a1a6-ea49d4e7e5bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_turisztikai-statisztika-ksh-vendegejszakak-kulfoldi-vendegek-belfoldi-vengegek-turizmus","timestamp":"2025. január. 28. 09:42","title":"Decemberben kisebb turistaözön volt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az esetről egy térfigyelő kamera készített felvételt.","shortLead":"Az esetről egy térfigyelő kamera készített felvételt.","id":"20250127_Elutotte-az-intezkedo-rendort-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23.jpg","index":0,"item":"cee6df94-931b-4f16-8e40-d1212cf022a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250127_Elutotte-az-intezkedo-rendort-video","timestamp":"2025. január. 27. 09:58","title":"Letartóztatták férfit, aki elütötte a vele szemben intézkedő rendőrt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Magyarország egy négypontos nyilatkozatra hivatkozva állt el az Oroszországgal szembeni szankciók vétójától, azonban Szijjártó Péter figyelmeztetett, ha az ebben a nyilatkozatban foglaltak nem válnak valóra, akkor Ukrajna számíthat arra, hogy Magyarország blokkolja a velük kapcsolatos döntéseket.","shortLead":"Magyarország egy négypontos nyilatkozatra hivatkozva állt el az Oroszországgal szembeni szankciók vétójától, azonban...","id":"20250127_szijjarto_ukrajna_europai_bizottsag_veto_energia-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090.jpg","index":0,"item":"2c6c93e3-e43a-4e4c-b693-aa88d013d83d","keywords":null,"link":"/eurologus/20250127_szijjarto_ukrajna_europai_bizottsag_veto_energia-ebx","timestamp":"2025. január. 27. 16:13","title":"“Mi magyarok vagyunk és nem hülyék” - mondta Szijjártó és vétóval fenyegette meg az ukránokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az elnök egyúttal visszahívná a szolgálatba azokat a katonákat, akiknek azért kellett leszerelnie, mert nem vették fel a koronavírus elleni védőoltást.","shortLead":"Az elnök egyúttal visszahívná a szolgálatba azokat a katonákat, akiknek azért kellett leszerelnie, mert nem vették fel...","id":"20250128_donald-trump-pentagon-usa-hadsereg-transznemu-transzgender","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"bf1a818a-089a-438f-9519-b3a7aadc592b","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_donald-trump-pentagon-usa-hadsereg-transznemu-transzgender","timestamp":"2025. január. 28. 06:58","title":"Trump utasítást adott a transznemű katonák kitiltására az amerikai hadseregből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b6f0ab-6e7a-4663-9c1c-d5ce12abcfe0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump határügyi biztosa szerint folyamatosan nőni fog a letartóztatások és kitoloncolások száma. Egy nőt úgy fogtak el a hétvégén, hogy már folyamatban volt az állampolgárságának megszerzése. ","shortLead":"Donald Trump határügyi biztosa szerint folyamatosan nőni fog a letartóztatások és kitoloncolások száma. Egy nőt...","id":"20250127_Donald-Trump-migransok-letartoztatas-USA-hatar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5b6f0ab-6e7a-4663-9c1c-d5ce12abcfe0.jpg","index":0,"item":"f23a88c3-dc36-47fb-9b39-28d93b4ae245","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_Donald-Trump-migransok-letartoztatas-USA-hatar","timestamp":"2025. január. 27. 16:22","title":"Egy nap alatt közel ezer bevándorlót tartóztattak le az Egyesült Államokban (videóval)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]