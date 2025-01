Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5f3db4aa-ee6d-4acc-b635-9c0ed41aa465","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Több, jogosítvánnyal kapcsolatos díjazás is változik. ","shortLead":"Több, jogosítvánnyal kapcsolatos díjazás is változik. ","id":"20250129_Fizetos-lesz-ingyenesen-kiallitott-jogositvany-25-ev-felett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f3db4aa-ee6d-4acc-b635-9c0ed41aa465.jpg","index":0,"item":"b468f991-49bd-4587-9dbd-bdb83113f8ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20250129_Fizetos-lesz-ingyenesen-kiallitott-jogositvany-25-ev-felett","timestamp":"2025. január. 29. 08:17","title":"Elvesznek egy kedvezményt a 25 év feletti frissjogsisoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ee17dd7-0e3c-4171-8aca-7426de9cc2e3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A közösségi oldal szintet léphet, a Visa pedig beléphet egy új piacra.","shortLead":"A közösségi oldal szintet léphet, a Visa pedig beléphet egy új piacra.","id":"20250128_visa-elon-musk-x","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ee17dd7-0e3c-4171-8aca-7426de9cc2e3.jpg","index":0,"item":"1e8611f5-d670-4f31-a22f-e2d780f4fac6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_visa-elon-musk-x","timestamp":"2025. január. 28. 18:04","title":"A Visa összeállhat az Elon Musk-féle X-szel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f50be5-33ef-4802-909b-fd7677115783","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA egyik legnagyobb sikere, hogy nagy mennyiségű mintát hozott a Földre egy aszteroidáról. Az idő előrehaladtával egyre több derül ki ezekből a kőzetmaradványokból.","shortLead":"A NASA egyik legnagyobb sikere, hogy nagy mennyiségű mintát hozott a Földre egy aszteroidáról. Az idő előrehaladtával...","id":"20250130_bennu-aszteroida-elet-epitokovei-sos-asvanyi-anyagok-mintak-felfedezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88f50be5-33ef-4802-909b-fd7677115783.jpg","index":0,"item":"c9d9d4c4-347c-4b38-a94d-afb6479fcfef","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_bennu-aszteroida-elet-epitokovei-sos-asvanyi-anyagok-mintak-felfedezes","timestamp":"2025. január. 30. 09:03","title":"Jelentős felfedezés: az élet eredetéről árulkodnak a Bennu aszteroida mintái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5fe783-fb97-4f4b-bea1-a5d6d9d63063","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A katolikus egyház tart a mesterséges intelligencia által generált hamis információktól és manipulált felvételektől.","shortLead":"A katolikus egyház tart a mesterséges intelligencia által generált hamis információktól és manipulált felvételektől.","id":"20250128_vatikan-gonosz-arnyeka-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec5fe783-fb97-4f4b-bea1-a5d6d9d63063.jpg","index":0,"item":"c2c08b5a-3d5d-4c05-8c61-974e875842fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_vatikan-gonosz-arnyeka-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. január. 28. 18:41","title":"Vatikán: a gonosz árnyéka leselkedik a mesterséges intelligenciánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef5686fd-de52-4150-ab30-74d8860d4b9f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Most már igazán közel lehet az új iPhone SE bemutatója, ennek megfelelően pedig egyre több részletre derül fény. Ezekhez társult most egy videó is.","shortLead":"Most már igazán közel lehet az új iPhone SE bemutatója, ennek megfelelően pedig egyre több részletre derül fény...","id":"20250128_apple-iphone-se-4-video-szivargas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef5686fd-de52-4150-ab30-74d8860d4b9f.jpg","index":0,"item":"501ace7b-760b-40b1-a9cf-381793c49ce9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_apple-iphone-se-4-video-szivargas","timestamp":"2025. január. 28. 14:32","title":"Videón a következő iPhone SE, ilyen lehet az Apple alapjaiban megújult mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68d4268c-a07f-4ec3-919e-367f32b94ca3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az interneten lévő adatokat használó OpenAI bebizonyítaná, hogy a DeepSeek tőlük visz el adatokat.","shortLead":"Az interneten lévő adatokat használó OpenAI bebizonyítaná, hogy a DeepSeek tőlük visz el adatokat.","id":"20250129_openai-ChatGPT-deepseek-lopas-adatok-microsoft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68d4268c-a07f-4ec3-919e-367f32b94ca3.jpg","index":0,"item":"1cde5cb1-9aeb-4d84-87ce-fe60d602ef22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_openai-ChatGPT-deepseek-lopas-adatok-microsoft","timestamp":"2025. január. 29. 11:13","title":"Panaszkodik a ChatGPT gyártója, hogy az új kínai rivális ingyen lenyúlja az adataikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b0720d-3680-42c6-8b8c-cd19b002ac1d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A munkanélküliség növekedését is nagy kockázatnak tartják.","shortLead":"A munkanélküliség növekedését is nagy kockázatnak tartják.","id":"20250129_felmeres-mesterseges-intelligencia-z-generacio-fiatalok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76b0720d-3680-42c6-8b8c-cd19b002ac1d.jpg","index":0,"item":"ffc09cda-6976-4ae1-9832-0e0cde0b45b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_felmeres-mesterseges-intelligencia-z-generacio-fiatalok","timestamp":"2025. január. 29. 11:29","title":"A legnagyobb gond a hamis információk terjesztése – vélik a fiatalok a mesterséges intelligenciáról, majd mindent elhisznek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"103c5d80-0dd7-46d7-bbf7-cd7fa49fe425","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Tóth Lászlóval, a magyar építésszel nem tud betelni Hollywood. Brady Corbet filmjét, A brutalistát tíz Oscar-díjra jelölték, és ebből jutott a feleséget játszó Felicity Jonesnak és Guy Pearce-nek is, aki Van Burent, a pénzembert alakítja. A két színészt egy online kerekasztal-beszélgetésen kérdezhettük.","shortLead":"Tóth Lászlóval, a magyar építésszel nem tud betelni Hollywood. Brady Corbet filmjét, A brutalistát tíz Oscar-díjra...","id":"20250129_brutalista-Felicity-Jones-Guy-Pearce-interju-Oscar-jeloles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/103c5d80-0dd7-46d7-bbf7-cd7fa49fe425.jpg","index":0,"item":"48ab9203-b4a0-4436-a25d-0817c021e427","keywords":null,"link":"/360/20250129_brutalista-Felicity-Jones-Guy-Pearce-interju-Oscar-jeloles","timestamp":"2025. január. 29. 17:30","title":"„Óriási segítség volt, hogy A brutalistát Budapesten forgattuk” – interjú az Oscarra jelölt Felicity Jonesszal és Guy Pearce-szel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]