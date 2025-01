Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"027197fb-fcf8-411e-b974-a7217601369d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy korábbi győztesnek már a legjobb 32 között el kell köszönnie a sorozattól.","shortLead":"Egy korábbi győztesnek már a legjobb 32 között el kell köszönnie a sorozattól.","id":"20250131_labdarugas-bajnokok-ligaja-sorsolas-nyolcaddontobe-jutas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/027197fb-fcf8-411e-b974-a7217601369d.jpg","index":0,"item":"4886a11f-b454-4f3e-8c16-f96e0aeab7dd","keywords":null,"link":"/sport/20250131_labdarugas-bajnokok-ligaja-sorsolas-nyolcaddontobe-jutas","timestamp":"2025. január. 31. 13:05","title":"Sorsoltak a BL-ben: a Real Madrid a Manchester Cityvel vív meg a nyolcaddöntőbe jutásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e18d90e-20d2-4b35-909b-545e6036103b","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"Már megindították a washingtoni repülőgép-katasztrófa vizsgálatát, ami 16 év után az első súlyos, kereskedelmi járatot érintő baleset az Egyesült Államokban. Szakértők szerint emberi hiba, valamint a reptér nehéz megközelíthetősége egyaránt szerepet játszhatott a tragédiában.","shortLead":"Már megindították a washingtoni repülőgép-katasztrófa vizsgálatát, ami 16 év után az első súlyos, kereskedelmi járatot...","id":"20250130_repulogep-baleset-washington-utasszallito-helikopter-utkozes-tragedia-okok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e18d90e-20d2-4b35-909b-545e6036103b.jpg","index":0,"item":"b392b89c-74af-4416-834a-6e7725c44234","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_repulogep-baleset-washington-utasszallito-helikopter-utkozes-tragedia-okok","timestamp":"2025. január. 30. 13:46","title":"Mégis hogyan ütközhet össze egy utasszállító repülő egy katonai helikopterrel? Sok a kérdés a washingtoni baleset körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4645879a-969a-4337-8f82-401a51df67ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január közepén indult a Gyerekasztal, a kezdeményezés célja, hogy megértesse a katolikus egyházzal: leginkább az ő érdekük, hogy feltárják mindazt, ami az utóbbi években a szőnyeg alá került.","shortLead":"Január közepén indult a Gyerekasztal, a kezdeményezés célja, hogy megértesse a katolikus egyházzal: leginkább az ő...","id":"20250130_Fulke-podcast-Dobszay-Benedek-Urfi-Peter-Gyerekasztal-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4645879a-969a-4337-8f82-401a51df67ab.jpg","index":0,"item":"a6799b02-9327-42d3-a1ef-b93dcf88db58","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_Fulke-podcast-Dobszay-Benedek-Urfi-Peter-Gyerekasztal-ebx","timestamp":"2025. január. 30. 17:35","title":"Akik szembefordultak a katolikus egyház gyermekbántalmazási ügyeivel – Urfi Péter és Dobszay Benedek a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea2b8853-2f60-4f12-b43c-ee505d53e2f5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai gazdasági továbbra is szilárd ütemben bővül, de az infláció kissé magas.","shortLead":"Az amerikai gazdasági továbbra is szilárd ütemben bővül, de az infláció kissé magas.","id":"20250129_A-Fed-nem-valtoztatott-az-iranyado-dollarkamaton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea2b8853-2f60-4f12-b43c-ee505d53e2f5.jpg","index":0,"item":"c8fdc950-ef1c-40fc-aa31-6a9f702ad515","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_A-Fed-nem-valtoztatott-az-iranyado-dollarkamaton","timestamp":"2025. január. 29. 20:35","title":"A Fed nem változtatott az irányadó dollárkamaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9032004-2747-495c-8002-ca3937357205","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány úgy véli, a közvetlen kijutás a 2026-os világbajnokságra inkább álom, mint cél.","shortLead":"A szövetségi kapitány úgy véli, a közvetlen kijutás a 2026-os világbajnokságra inkább álom, mint cél.","id":"20250130_marco-rossi-magyar-valogatott-nemzetek-ligaja-vilagbajnoki-selejtezo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9032004-2747-495c-8002-ca3937357205.jpg","index":0,"item":"eb903b88-3d2f-4412-99e1-99d8c505822c","keywords":null,"link":"/sport/20250130_marco-rossi-magyar-valogatott-nemzetek-ligaja-vilagbajnoki-selejtezo","timestamp":"2025. január. 30. 12:48","title":"Rossi szerint Európában mára mindenki tiszteli a magyar válogatottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"accf4828-e288-4529-b92a-67d479ac519b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A börtönviselt zenész a családi halgazdaságban dolgozik, a fia a főnöke.","shortLead":"A börtönviselt zenész a családi halgazdaságban dolgozik, a fia a főnöke.","id":"20250130_Galambos-Lajosnak-a-borton-utan-a-fia-adott-munkat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/accf4828-e288-4529-b92a-67d479ac519b.jpg","index":0,"item":"02d19ac6-0310-49d1-baf1-4453948f6f88","keywords":null,"link":"/elet/20250130_Galambos-Lajosnak-a-borton-utan-a-fia-adott-munkat","timestamp":"2025. január. 30. 09:18","title":"Lagzi Lajcsinak a fia adott munkát a börtön után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3a6d10-2ff7-417e-a2dd-9af337befb5d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A szervezet a struktúráját is megújította, a cél, hogy a szövetség hatékonyabban reagáljon a digitális kereskedelem előtt álló kihívásokra és erősítse a hazai céget exportképességét.","shortLead":"A szervezet a struktúráját is megújította, a cél, hogy a szövetség hatékonyabban reagáljon a digitális kereskedelem...","id":"20250130_A-Google-es-a-PwC-vezetoi-kerultek-a-Digitalis-Kereskedelmi-Szovetseg-elere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea3a6d10-2ff7-417e-a2dd-9af337befb5d.jpg","index":0,"item":"43651f08-34c2-4c88-a1ce-11959850ca04","keywords":null,"link":"/kkv/20250130_A-Google-es-a-PwC-vezetoi-kerultek-a-Digitalis-Kereskedelmi-Szovetseg-elere","timestamp":"2025. január. 30. 08:04","title":"A Google és a PwC vezetői kerültek a Digitális Kereskedelmi Szövetség élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3104f57d-ed1a-4d90-8cd8-3f3f3640db93","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók az 1980-as évek óta rögzítik a tengerek felszínének hőmérsékletét, és kiderült, az elmúlt negyven évben 400 százalékkal gyorsult a melegedés üteme.","shortLead":"Brit kutatók az 1980-as évek óta rögzítik a tengerek felszínének hőmérsékletét, és kiderült, az elmúlt negyven évben...","id":"20250129_globalis-felmelegedes-tenger-felszin-homerseklet-klimavaltozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3104f57d-ed1a-4d90-8cd8-3f3f3640db93.jpg","index":0,"item":"96ef0011-a6bb-48b5-a6e8-7ef114b9fa81","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_globalis-felmelegedes-tenger-felszin-homerseklet-klimavaltozas","timestamp":"2025. január. 29. 20:03","title":"Megdöbbentő mértékben melegszik a tengerek felszíne, már kongatják a vészharangokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]