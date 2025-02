Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0e5dacff-8801-4054-8ce0-c8c7b46e2d8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Próbálta megmagyarázni a minden várakozást alulmúló gazdasági adatokat szokásos pénteki interjújában a miniszterelnök, aki szerint mindenről Brüsszel tehet. Továbbra is kitart a fantasztikus évet jövendölő jóslata és a repülőrajt mellett, csak most már az év végére várja ennek jeleit. Szerinte elérhető közelségben van a havi 1 milliós átlagfizetés is, csak le kell törni a közvéleményben eluralkodó cinizmust. Próbálta megmagyarázni a minden várakozást alulmúló gazdasági adatokat szokásos pénteki interjújában a miniszterelnök, aki szerint mindenről Brüsszel tehet. Továbbra is kitart a fantasztikus évet jövendölő jóslata és a repülőrajt mellett, csak most már az év végére várja ennek jeleit. Szerinte elérhető közelségben van a havi 1 milliós átlagfizetés is, csak le kell törni a közvéleményben eluralkodó cinizmust. A szokásos ukránellenes beszólások és a Bajnai–Gyurcsány-kormányra mutogatás sem maradt el, de most aktuálisan a februári 13. havi nyugdíjért kell csatázni a brüsszeli „bürokratákkal". A szurkolók összecsaptak a biztonságiakkal, öt embert kellett ellátni, egyiküket kórházban ápolják. A szurkolók összecsaptak a biztonságiakkal, öt embert kellett ellátni, egyiküket kórházban ápolják. Szánthó Miklós "nagyon nagy neveket" ígér. Idén is lesz CPAC Hungary, nem találják ki, ki lesz a főszónok 