Alapvetően nem szokott gond lenni a windowsos asztali számítógépek bekapcsológombjával, azonban a gyerekek vagy például a lakásban mászkáló cica is könnyen hozzáérhet, és akaratlanul is kikapcsolhatja az eszközt. De az is előfordulhat, hogy a kisgyerek, látva a színes kijelzőt, akár akarattal is kapcsolgatni kezdi ezt a bizonyos gombot. Azt pedig talán részletezni sem kell, mennyire bosszantó lehet ez a helyzet, ha valaki éppen egy olyan munkán dolgozott, amelyik nem volt elmentve.

Szerencsére ennek nem kell így lennie, és a Tom’s Hardware meg is oszt egy módszert, amellyel „letiltható” a bekapcsológomb, a Windows 10 és Windows 11-es rendszerekben. A kiindulási hely a Vezérlőpult (Control Panel) lesz. Innen az Energiagazdálkodási lehetőségekre (Power Options) kell ugrani, majd ezen belül kell megkeresni a Bekapcsológombok funkciójának kiválasztása (Choose what the power buttons do) lehetőséget.

Ekkor lehetőségünk lesz meghatározni, hogy mi történjen, ha megnyomjuk a bekapcsológombot (When I press the power button). Itt a Ne csináljon semmit (Do nothing) beállítást kell választani, majd a Módosítások mentése (Save changes) gombra kattintani.

Tom’s Hardware

Ha ezek után bárki megnyomja a kikapcsológombot, nem történik semmi. Ez persze nem jelenti azt, hogy ezután már ne lehetne valóban és akarattal kikapcsolni a gépet: ehhez hosszan kell lenyomva tartani a kikapcsológombot. Ez a művelet pedig nagy valószínűséggel nem történik meg véletlenül.

