[{"available":true,"c_guid":"2dc91a6c-ef7f-42d4-9ba0-091c22a7ff1e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Meg szeretnék óvni a rákospatolai hódgátat a Magyar Közúttól, amely besokallt a szőrös ökoszisztéma-mérnökök buzgólkodásától. Egy biztos: láp hamarabb volt itt mint az M0-s, és senkinek nem ártana, ha maradna.","shortLead":"Meg szeretnék óvni a rákospatolai hódgátat a Magyar Közúttól, amely besokallt a szőrös ökoszisztéma-mérnökök...","id":"20250202_rakospalotai-hodgat-hodmocsar-m0-as-magyar-kozut-termeszetvedelem-kriska-gyorgy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc91a6c-ef7f-42d4-9ba0-091c22a7ff1e.jpg","index":0,"item":"b1325fd0-fec7-431a-8a43-44673a7cffe8","keywords":null,"link":"/zhvg/20250202_rakospalotai-hodgat-hodmocsar-m0-as-magyar-kozut-termeszetvedelem-kriska-gyorgy","timestamp":"2025. február. 02. 16:56","title":"Lápvédők akcióztak az M0-s menti hódmérnökök gátjáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a2222ed-7de5-49af-81d8-dc6c9e2b3797","c_author":"Tornyos Kata","category":"360","description":"2007-ben bemutattak egy műsort, amelyben gyerekeket zártak össze Új-Mexikó kietlen vidékén, és hagyták, hogy magukban boldoguljanak. Vékony matracokon aludtak takaró és párna nélkül, puszta kézzel öltek csirkéket, alig tisztálkodtak, és egy pottyantós vécén osztozkodtak. Nemcsak a stáb ment bele ebbe, a szülők is aláírták a szükséges papírokat, bár mint kiderült, nem pont erre számítottak. Miért követte pereskedés a Kid Nationt, és miért beszédtéma a mai napig a majdnem húszéves show?","shortLead":"2007-ben bemutattak egy műsort, amelyben gyerekeket zártak össze Új-Mexikó kietlen vidékén, és hagyták, hogy magukban...","id":"20250201_Reality-televizio-Kid-Nation-gyerekjogok-botrany-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a2222ed-7de5-49af-81d8-dc6c9e2b3797.jpg","index":0,"item":"561d71ca-711f-4e4e-917c-c0b36e7a6db1","keywords":null,"link":"/360/20250201_Reality-televizio-Kid-Nation-gyerekjogok-botrany-per","timestamp":"2025. február. 01. 17:51","title":"„Rosszat tett volna a műsornak, ha elájulunk” – negyven gyereket hagytak a tévések a semmi közepén a megvalósított Legyek Urában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3db1ea1-9aef-42cb-b910-45181b367af9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligencia is segíti a potenciálisan kártékony alkalmazások kiszűrését, mielőtt azok bekerülnének a Play Áruházban. És úgy tűnik, hatékony.","shortLead":"Mesterséges intelligencia is segíti a potenciálisan kártékony alkalmazások kiszűrését, mielőtt azok bekerülnének a Play...","id":"20250201_google-android-play-aruhaz-veszelyes-alkalmazasok-kiszures-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3db1ea1-9aef-42cb-b910-45181b367af9.jpg","index":0,"item":"3ff86cfb-fdb4-45b7-9a3a-6eee7d5a073e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250201_google-android-play-aruhaz-veszelyes-alkalmazasok-kiszures-tiltas","timestamp":"2025. február. 01. 10:27","title":"Kilőttek 2 300 000 androidos alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f51f15-752d-41e8-b9d6-11bf5d34182d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös ellenzéki tüntetést hirdetett március 15-ére Gyurcsány Ferenc a DK tisztújító kongresszusán. A pártelnök nemcsak Orbánnak, de Elon Musknak is beszólt, végül megjegyezte: fontos az is, mi lesz Orbán után.","shortLead":"Közös ellenzéki tüntetést hirdetett március 15-ére Gyurcsány Ferenc a DK tisztújító kongresszusán. A pártelnök nemcsak...","id":"20250202_Gyurcsany-Ferenc-Demokratikus-Koalicio-tisztujitas-kongresszus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5f51f15-752d-41e8-b9d6-11bf5d34182d.jpg","index":0,"item":"7b63e476-2657-4051-86c1-d053ae082fbf","keywords":null,"link":"/itthon/20250202_Gyurcsany-Ferenc-Demokratikus-Koalicio-tisztujitas-kongresszus","timestamp":"2025. február. 02. 16:20","title":"Gyurcsány már koalíciós kormányt vizionál és március 15-én meg is alapozná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda250e4-f1c9-4cfb-b078-4df4422f01ce","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Bandai legújabb Star Wars témájú digitális házikedvence, tamagocsija már előrendelhető az Amazonon. A korábbi elődök, R2-G2 és Grogu után ezúttal a Csillagok háborúja univerzum egyik legikonikusabb szereplőjét, Darth Vadert (alias Anakin Skywalkert) lehet nevelgetni.","shortLead":"A Bandai legújabb Star Wars témájú digitális házikedvence, tamagocsija már előrendelhető az Amazonon. A korábbi elődök...","id":"20250201_anakin-skywalker-darth-vader-temaju-tamagocsi-bandai-star-wars","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bda250e4-f1c9-4cfb-b078-4df4422f01ce.jpg","index":0,"item":"bb611c57-2185-42a6-8a6e-474d92f434ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20250201_anakin-skywalker-darth-vader-temaju-tamagocsi-bandai-star-wars","timestamp":"2025. február. 01. 16:03","title":"Ön dönthet arról, mennyire gonosz Darth Vader lesz Anakin Skywalkerből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c7aa57-0c96-45ed-b6e2-afaa7454f687","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az államfő tisztségből való felfüggesztésre irányuló javaslat kezdeményezői nem tartották be a közös házszabályban előírt eljárást, és nem nyújtották be az indítványt mindkét ház házbizottságához. ","shortLead":"Az államfő tisztségből való felfüggesztésre irányuló javaslat kezdeményezői nem tartották be a közös házszabályban...","id":"20250201_Elutasitotta-a-roman-parlament-hazbizottsaga-a-Klaus-Iohannis-allamfo-felfuggeszteset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48c7aa57-0c96-45ed-b6e2-afaa7454f687.jpg","index":0,"item":"34f28915-79c9-41a3-8b2a-34f267bf0a21","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_Elutasitotta-a-roman-parlament-hazbizottsaga-a-Klaus-Iohannis-allamfo-felfuggeszteset","timestamp":"2025. február. 01. 20:28","title":"Elutasította a román parlament házbizottsága Klaus Iohannis államfő felfüggesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f09408-2282-4bd2-84dd-e18033b630bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem haboztak ellenlépéseket hozni a Donald Trump amerikai elnök által büntetővámmal sújtott államok: Kanada egy egy sor amerikai árucikkre azonnal, másokra később vet ki ellenvámot, Mexikó is hasonlóra készül. Kína a Világkereskedelmi Szervezetnél panaszkodik. Termékek széles skálája drágulhat.","shortLead":"Nem haboztak ellenlépéseket hozni a Donald Trump amerikai elnök által büntetővámmal sújtott államok: Kanada egy egy sor...","id":"20250202_vamhaboru-usa-trump-kanada-mexiko-kina-visszavag-buntetovam-amerikai-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74f09408-2282-4bd2-84dd-e18033b630bd.jpg","index":0,"item":"653e5218-285b-4412-b311-e5a8bf2ac954","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_vamhaboru-usa-trump-kanada-mexiko-kina-visszavag-buntetovam-amerikai-gazdasag","timestamp":"2025. február. 02. 08:55","title":"Mexikó és Kanada visszavág Trumpnak: vámköteles lesz a bourbon whisky is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök üzent az Iszlám Államnak és mindazoknak, akik megtámadnák az amerikaiakat: „MEGTALÁLUNK, ÉS MEGÖLÜNK!”","shortLead":"Az amerikai elnök üzent az Iszlám Államnak és mindazoknak, akik megtámadnák az amerikaiakat: „MEGTALÁLUNK, ÉS MEGÖLÜNK!”","id":"20250201_Trump-legicsapasokkal-megolette-az-Iszlam-Allam-egyik-vezetojet-Szomaliaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56.jpg","index":0,"item":"511043ea-6e8b-49b3-a393-3d4aaa7dd107","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_Trump-legicsapasokkal-megolette-az-Iszlam-Allam-egyik-vezetojet-Szomaliaban","timestamp":"2025. február. 01. 21:15","title":"Trump légicsapásokkal megölette az Iszlám Állam egyik vezetőjét Szomáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]