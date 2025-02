Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"85578af0-7ede-44b1-b623-68e0b0fc9008","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Trump elrendelte egy amerikai szuverén vagyonalap létrehozását, amely megvásárolhatja a TikTokot.","shortLead":"Trump elrendelte egy amerikai szuverén vagyonalap létrehozását, amely megvásárolhatja a TikTokot.","id":"20250203_Trump-hetfoi-rendelete-ujabb-fordulatot-hozhat-a-TikTok-ugyben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85578af0-7ede-44b1-b623-68e0b0fc9008.jpg","index":0,"item":"8a3622e0-177b-45b0-8b75-a4a3135687b8","keywords":null,"link":"/kkv/20250203_Trump-hetfoi-rendelete-ujabb-fordulatot-hozhat-a-TikTok-ugyben","timestamp":"2025. február. 03. 20:44","title":"Trump hétfői rendelete újabb fordulatot hozhat TikTok-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e5fd99e-2019-4e7e-a153-3245b0cac225","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség halált okozó súlyos testi sértés gyanúja miatt nyomoz a nő halálának ügyében.","shortLead":"A rendőrség halált okozó súlyos testi sértés gyanúja miatt nyomoz a nő halálának ügyében.","id":"20250203_iskola-bombariado-bombafenyegetes-sz-ervin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e5fd99e-2019-4e7e-a153-3245b0cac225.jpg","index":0,"item":"0c12b65a-6c06-4b6c-ae69-fa2ad9ec619b","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_iskola-bombariado-bombafenyegetes-sz-ervin","timestamp":"2025. február. 03. 19:21","title":"Januárban halt meg az anyja a 15 éves fiúnak, aki bombafenyegetést küldött 46 iskolának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc91a6c-ef7f-42d4-9ba0-091c22a7ff1e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Meg szeretnék óvni a rákospatolai hódgátat a Magyar Közúttól, amely besokallt a szőrös ökoszisztéma-mérnökök buzgólkodásától. Egy biztos: láp hamarabb volt itt mint az M0-s, és senkinek nem ártana, ha maradna.","shortLead":"Meg szeretnék óvni a rákospatolai hódgátat a Magyar Közúttól, amely besokallt a szőrös ökoszisztéma-mérnökök...","id":"20250202_rakospalotai-hodgat-hodmocsar-m0-as-magyar-kozut-termeszetvedelem-kriska-gyorgy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc91a6c-ef7f-42d4-9ba0-091c22a7ff1e.jpg","index":0,"item":"b1325fd0-fec7-431a-8a43-44673a7cffe8","keywords":null,"link":"/zhvg/20250202_rakospalotai-hodgat-hodmocsar-m0-as-magyar-kozut-termeszetvedelem-kriska-gyorgy","timestamp":"2025. február. 02. 16:56","title":"Lápvédők akcióztak az M0-s menti hódmérnökök gátjáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f51f15-752d-41e8-b9d6-11bf5d34182d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös ellenzéki tüntetést hirdetett március 15-ére Gyurcsány Ferenc a DK tisztújító kongresszusán. A pártelnök nemcsak Orbánnak, de Elon Musknak is beszólt, végül megjegyezte: fontos az is, mi lesz Orbán után.","shortLead":"Közös ellenzéki tüntetést hirdetett március 15-ére Gyurcsány Ferenc a DK tisztújító kongresszusán. A pártelnök nemcsak...","id":"20250202_Gyurcsany-Ferenc-Demokratikus-Koalicio-tisztujitas-kongresszus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5f51f15-752d-41e8-b9d6-11bf5d34182d.jpg","index":0,"item":"7b63e476-2657-4051-86c1-d053ae082fbf","keywords":null,"link":"/itthon/20250202_Gyurcsany-Ferenc-Demokratikus-Koalicio-tisztujitas-kongresszus","timestamp":"2025. február. 02. 16:20","title":"Gyurcsány már koalíciós kormányt vizionál és március 15-én meg is alapozná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b47d100f-5c8a-4641-9919-69bf14223408","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosi Kamara a koronavírus ötödik évfordulóján társadalmi kampányban hívja fel a figyelmet az egészségügyi rendszer hiányosságaira.","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara a koronavírus ötödik évfordulóján társadalmi kampányban hívja fel a figyelmet az egészségügyi...","id":"20250203_A-magyar-allam-2500-milliarddal-marad-el-az-egeszsegugyre-forditott-koltesben-az-unios-atlagtol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b47d100f-5c8a-4641-9919-69bf14223408.jpg","index":0,"item":"f8edbd0d-8f82-4063-98a2-b3645199c7ea","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_A-magyar-allam-2500-milliarddal-marad-el-az-egeszsegugyre-forditott-koltesben-az-unios-atlagtol","timestamp":"2025. február. 03. 12:00","title":"Ahhoz, hogy elérjük az uniós átlagot, 2500 milliárd forinttal kellene többet költeni a magyar egészségügyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f62afad9-55ee-4689-ae59-a316592385b5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ELTE professor emeritusa 89 éves volt.","shortLead":"Az ELTE professor emeritusa 89 éves volt.","id":"20250203_Meghalt-Ficzere-Lajos-kozigazgatasi-jogtudos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f62afad9-55ee-4689-ae59-a316592385b5.jpg","index":0,"item":"7115194d-046b-4568-b4de-53a1af5aa439","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_Meghalt-Ficzere-Lajos-kozigazgatasi-jogtudos","timestamp":"2025. február. 03. 17:28","title":"Meghalt Ficzere Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök döntése alapján február 4-től felszámítják a Mexikóval, Kanadával és Kínával szemben már bejelentett vámokat. Kanadának viszont ismét felajánlotta a csatlakozást az USA-hoz, mondván: így elkerülhetik a vámokat.","shortLead":"Az amerikai elnök döntése alapján február 4-től felszámítják a Mexikóval, Kanadával és Kínával szemben már bejelentett...","id":"20250202_Trump-keddtol-elesiti-a-buntetovamokat-de-Kanada-meguszhatja-ha-51-allamkent-csatlakozik-az-USA-hoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"8877d6c9-2dee-43af-a457-b0ffee8522b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_Trump-keddtol-elesiti-a-buntetovamokat-de-Kanada-meguszhatja-ha-51-allamkent-csatlakozik-az-USA-hoz","timestamp":"2025. február. 02. 19:41","title":"Trump keddtől élesíti a büntetővámokat, de Kanada megúszhatja, ha 51. államként csatlakozik az USA-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szakértők a légszennyezettség miatt kongatják a vészharangot.","shortLead":"A szakértők a légszennyezettség miatt kongatják a vészharangot.","id":"20250204_tudorak-adenokarcinoma-legszennyezettseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2.jpg","index":0,"item":"9b807c59-cb6a-4c85-82be-e31802170283","keywords":null,"link":"/elet/20250204_tudorak-adenokarcinoma-legszennyezettseg","timestamp":"2025. február. 04. 08:38","title":"Egyre többször diagnosztizálnak tüdőrákot olyanoknál, akik soha nem dohányoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]