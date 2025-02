Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9f31883a-0127-422a-a888-f6cadf2daf1f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az autóban ketten ültek, mindketten megsérültek.","shortLead":"Az autóban ketten ültek, mindketten megsérültek.","id":"20250203_rendorseg-gyor-autos-uldozes-amokfuto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f31883a-0127-422a-a888-f6cadf2daf1f.jpg","index":0,"item":"63c35695-a395-4ece-9e66-e693ba5b3ddd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250203_rendorseg-gyor-autos-uldozes-amokfuto","timestamp":"2025. február. 03. 13:57","title":"Öt rendőrautó állított meg egy opeles ámokfutót Győr belvárosában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1183ded3-23a2-4e87-bf4e-8f6979c1e3f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú azzal védekezett, hogy poénnak szánta a bejegyzést.","shortLead":"A fiú azzal védekezett, hogy poénnak szánta a bejegyzést.","id":"20250203_Iskolai-lovoldozessel-fenyegetozott-egy-bajai-kozepiskolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1183ded3-23a2-4e87-bf4e-8f6979c1e3f6.jpg","index":0,"item":"22961ca5-d672-468a-9516-5c62acf8db2d","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_Iskolai-lovoldozessel-fenyegetozott-egy-bajai-kozepiskolas","timestamp":"2025. február. 03. 15:43","title":"Iskolai lövöldözéssel fenyegetőzött egy bajai középiskolás a közösségi oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721b8f68-38f3-454c-887a-bacf75e1e39c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Nagyon ritka az a helyzet, amikor egy ország jól járhat a vámháború megindításával. A sikeresnél sokkal gyakoribb az olyan vámháború, amit utólag még a kirobbantói is megbántak.","shortLead":"Nagyon ritka az a helyzet, amikor egy ország jól járhat a vámháború megindításával. A sikeresnél sokkal gyakoribb...","id":"20250205_egy-masik-kozgazdasag-vamhaboru-valsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/721b8f68-38f3-454c-887a-bacf75e1e39c.jpg","index":0,"item":"6f1d9981-3682-4a8a-aab4-db28b08a6681","keywords":null,"link":"/360/20250205_egy-masik-kozgazdasag-vamhaboru-valsag","timestamp":"2025. február. 05. 09:00","title":"Trump magasról tesz arra, hogy vámháborúból lett már gazdasági világválság és igazi háború is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4064fc-bb54-493f-acad-019a7614b5cb","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"A kenyér nem eredendően rossz, azonban az átlagos fogyasztási szokásainkkal több probléma is van, nem véletlenül kezdődik úgy számos diéta, hogy ki kell iktatni az étrendből a különböző szénhidrátforrásokat. De mi a baj a kenyérrel, mi történik, ha egyszer csak nem eszünk többet, ha meg mégis, akkor milyet érdemes?","shortLead":"A kenyér nem eredendően rossz, azonban az átlagos fogyasztási szokásainkkal több probléma is van, nem véletlenül...","id":"20250204_kenyer-helyett-dieta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f4064fc-bb54-493f-acad-019a7614b5cb.jpg","index":0,"item":"7d065cf1-0b1b-4ad1-b183-8babfc101f11","keywords":null,"link":"/elet/20250204_kenyer-helyett-dieta","timestamp":"2025. február. 04. 04:33","title":"Mi történik, ha lemondunk a kenyérről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b229dd-8991-470e-a55d-4857ed0ba2fe","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Mexikó után Kanada is vállalta, hogy szigorúbban ellenőrzi az Egyesült Államokkal közös határszakaszát és fellép a drogcsempészet ellen.","shortLead":"Mexikó után Kanada is vállalta, hogy szigorúbban ellenőrzi az Egyesült Államokkal közös határszakaszát és fellép...","id":"20250204_egyesult-allamok-donald-trump-gazdasagi-haboru-vamok-halasztas-kanada-mexiko-kina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5b229dd-8991-470e-a55d-4857ed0ba2fe.jpg","index":0,"item":"90676e4a-e6c4-452d-9d66-cac8b4d2ad73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_egyesult-allamok-donald-trump-gazdasagi-haboru-vamok-halasztas-kanada-mexiko-kina","timestamp":"2025. február. 04. 06:21","title":"Trump a Kanadát sújtó vámok bevezetését is elhalasztotta, Kína viszont nem kap halasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bd16ed-03af-42a3-8f3d-3eba34dc4a38","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem tudni, hogy a sofőr életben van-e, utoljára akkor adott életjelet, miután belezuhant a víznyelőbe.","shortLead":"Nem tudni, hogy a sofőr életben van-e, utoljára akkor adott életjelet, miután belezuhant a víznyelőbe.","id":"20250204_mentok-viznyelo-teherautosofor-japan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35bd16ed-03af-42a3-8f3d-3eba34dc4a38.jpg","index":0,"item":"1a44b8a6-62e7-4845-960a-9b41134b290c","keywords":null,"link":"/elet/20250204_mentok-viznyelo-teherautosofor-japan","timestamp":"2025. február. 04. 13:16","title":"Már egy hete nem tudják kiszedni a víznyelőbe zuhant teherautó-sofőrt Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36fd0a46-7d4b-45fd-89a7-2b9abfe58b97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Zs. András szerint veszélyes, ha bizonyos nézeteltérések nyilvánosságra kerülnek, így a bíróknak inkább a tárgyalóteremben a helyük.","shortLead":"Varga Zs. András szerint veszélyes, ha bizonyos nézeteltérések nyilvánosságra kerülnek, így a bíróknak inkább...","id":"20250203_A-Kuria-elnoke-kijelentette-hog-a-biroknak-a-targyaloteremben-a-helyuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36fd0a46-7d4b-45fd-89a7-2b9abfe58b97.jpg","index":0,"item":"59b14e82-94bc-4019-b685-8c3a67f89d22","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_A-Kuria-elnoke-kijelentette-hog-a-biroknak-a-targyaloteremben-a-helyuk","timestamp":"2025. február. 03. 16:16","title":"A Kúria elnöke szerint „most mindenki azon csámcsog, hogy jé, a bírók is pont úgy veszekednek, mint mi. Ez nagyon nagy veszély”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1bebac6-1bc5-44f1-8eb2-9085dd07a986","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy komáromi középiskola igazgatója szexuális kapcsolatba került egy diáklánnyal, az egyik oktató erről trágár stílusban kommunikált nyilvánosan.","shortLead":"Egy komáromi középiskola igazgatója szexuális kapcsolatba került egy diáklánnyal, az egyik oktató erről trágár...","id":"20250203_Jol-teszi-hogy-bassza-a-kislanyokat-az-igazgato-mondta-egy-oktato-aki-ellen-panasszal-eltek-a-diakok-es-szulok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1bebac6-1bc5-44f1-8eb2-9085dd07a986.jpg","index":0,"item":"801bd890-c5cb-4801-9566-2e3a4d658da8","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_Jol-teszi-hogy-bassza-a-kislanyokat-az-igazgato-mondta-egy-oktato-aki-ellen-panasszal-eltek-a-diakok-es-szulok","timestamp":"2025. február. 03. 09:32","title":"„Jól teszi” – mondta a komáromi tanár az igazgatójáról, miután az szexuális kapcsolatot létesített egy diákjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]