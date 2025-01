A héten jelent meg az iOS 18.3 második bétaverziója, mely látszólag nem hoz sok új érdekességet – a felszínen ugyanis nincs nyoma új funkcióknak. A motorháztető alatt azonban van egy izgalmasnak tűnő újdonság, méghozzá egy új app formájában.

A 9to5Mac egy még kiadatlan alkalmazás nyomaira bukkant a rendszerben – ez az Apple Invites nevet kapta, magyar átirata egyelőre még nincs. A portál azt írja, már az iOS 18.2 bétáiban is találtak utalásokat erre, de a végleges változatból ezek is kikerültek. A 18.3 bétáiban viszont újból felbukkantak.

A kód elemzéséből úgy vélik, az alkalmazás abból a célból készült, hogy segítse a felhasználókat a meetingjeik és a személyes eseményeik rendszerezésében. Bár a Naptár app már rendelkezik hasonló funkciókkal, a 9to5Mac szerint a különálló alkalmazás kaphat extra funkciókat.

A kódsorok arról is árulkodnak, hogy az Invites az iClouddal is szinkronizálva lehet, továbbá egy webes verziót is kaphat az icloud.com-on. Az alkalmazás mutathatja a meghívott embereket, és azt is jelölheti, hogy ki az, aki már visszaigazolta, hogy részt is vesz az adott eseményen.

Sok még azonban a kérdés, így jelen ponton az sincs kizárva, hogy az új funkciók végül egy másik alkalmazásba lesznek integrálva. Hogy mikor érkezhet meg – bármilyen formában –, az egyelőre nem ismert.

