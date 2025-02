Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6ffb2b14-cf03-49d0-a026-b1ab65e58f05","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közzétették az első hivatalos jelentést az Azerbaijan Airlines decemberben lezuhant utasszállító repülőgépéről.","shortLead":"Közzétették az első hivatalos jelentést az Azerbaijan Airlines decemberben lezuhant utasszállító repülőgépéről.","id":"20250204_Azerbajdzsan-lezuhant-repulogep-Oroszorszag-jelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ffb2b14-cf03-49d0-a026-b1ab65e58f05.jpg","index":0,"item":"db4d452b-fad8-4c38-b474-18d6f0b75540","keywords":null,"link":"/vilag/20250204_Azerbajdzsan-lezuhant-repulogep-Oroszorszag-jelentes","timestamp":"2025. február. 04. 20:47","title":"Kiderült mi okozhatta az azeri repülőgép-balesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05207c22-d203-4906-9026-8ecc56944797","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Idén is a parlamenti szezon kezdete előtt gyűlhet össze a fideszes holdudvar a Várkert Bazárban.","shortLead":"Idén is a parlamenti szezon kezdete előtt gyűlhet össze a fideszes holdudvar a Várkert Bazárban.","id":"20250206_orban-viktor-evertekelo-idopont-februar-22","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05207c22-d203-4906-9026-8ecc56944797.jpg","index":0,"item":"0432a56d-b53d-48ae-b1fc-288a45512fd8","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_orban-viktor-evertekelo-idopont-februar-22","timestamp":"2025. február. 06. 14:21","title":"Megvan, mikor tartja évértékelőjét Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5a912f-ca0f-4dc9-85cb-8dfbcb30826b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Van pénz lóvéra.","shortLead":"Van pénz lóvéra.","id":"20250205_Egyetlen-abra-ami-tokeletesen-megmutatja-mennyire-panikba-estek-a-Manchester-City-nel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e5a912f-ca0f-4dc9-85cb-8dfbcb30826b.jpg","index":0,"item":"985ac1da-f82a-4398-948e-d4587cc5a8b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_Egyetlen-abra-ami-tokeletesen-megmutatja-mennyire-panikba-estek-a-Manchester-City-nel","timestamp":"2025. február. 05. 10:21","title":"Egyetlen ábra, ami tökéletesen megmutatja, mennyire pánikba estek a Manchester Citynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f64cf9b-625c-4f42-bb56-4c8788609055","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az ELTE kutatói meglepő következtetésre juttottak.","shortLead":"Az ELTE kutatói meglepő következtetésre juttottak.","id":"20250205_kutatas-elte-kutya-szaglas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f64cf9b-625c-4f42-bb56-4c8788609055.jpg","index":0,"item":"8573e56d-1a2d-4a73-9eca-d4e4bb202cdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_kutatas-elte-kutya-szaglas","timestamp":"2025. február. 05. 15:01","title":"Egy magyar kutatás szerint a terelőkutyáknak jobb a szaglásuk, mint a vadászkutyáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af36752c-f64a-4020-9fcf-09c4a11593ff","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Vida Józsefék nem adtak be ajánlatot a január végi határidőre.","shortLead":"Vida Józsefék nem adtak be ajánlatot a január végi határidőre.","id":"20250206_Megsem-akarja-megvenni-a-TV2-az-egyik-legnagyobb-lengyel-tevecsatornat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af36752c-f64a-4020-9fcf-09c4a11593ff.jpg","index":0,"item":"881285a9-91ac-4489-8c8d-b1ce7c1a98fa","keywords":null,"link":"/kkv/20250206_Megsem-akarja-megvenni-a-TV2-az-egyik-legnagyobb-lengyel-tevecsatornat","timestamp":"2025. február. 06. 14:55","title":"Mégsem veszi meg a TV2 az egyik legnagyobb független lengyel tévécsatornát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e79fbfd-d9cd-4eef-bc7c-f98dd4e8b855","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Volkswagen nyilvánosságra hozta az első képet a legolcsóbb új elektromos modelljéről.","shortLead":"A Volkswagen nyilvánosságra hozta az első képet a legolcsóbb új elektromos modelljéről.","id":"20250206_olcso-villanyautot-a-nepnek-ime-a-vw-id-1-nyomott-aru-ujdonsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e79fbfd-d9cd-4eef-bc7c-f98dd4e8b855.jpg","index":0,"item":"09e85a14-668d-4120-bfa6-812e3fc35317","keywords":null,"link":"/cegauto/20250206_olcso-villanyautot-a-nepnek-ime-a-vw-id-1-nyomott-aru-ujdonsag","timestamp":"2025. február. 06. 07:59","title":"Olcsó villanyautót a népnek: íme a VW nyomott árú újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6980c7f-2189-44f8-babb-3a1f008db5ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Videó is készült arról, ahogyan „hihetetlen találatnak” nevezi a ritka vörös ásólúd megölését.","shortLead":"Videó is készült arról, ahogyan „hihetetlen találatnak” nevezi a ritka vörös ásólúd megölését.","id":"20250205_donald-trump-jr-vadaszat-vedett-allat-velence","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6980c7f-2189-44f8-babb-3a1f008db5ee.jpg","index":0,"item":"172a3eb0-17b9-4972-85b0-b60e12990a57","keywords":null,"link":"/elet/20250205_donald-trump-jr-vadaszat-vedett-allat-velence","timestamp":"2025. február. 05. 12:17","title":"Az olaszok szerint védett madarat lőtt ki Donald Trump fia Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538b224c-597c-4bff-90d4-5f9d42089aab","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Csak semmi lazsálás: megjelent egy új futóalkalmazás, ami csak akkor hagyja, hogy szóljon a zene, ha épp mozog. ","shortLead":"Csak semmi lazsálás: megjelent egy új futóalkalmazás, ami csak akkor hagyja, hogy szóljon a zene, ha épp mozog. ","id":"20250205_walkstar-futo-alkalmazas-zene-megallitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/538b224c-597c-4bff-90d4-5f9d42089aab.jpg","index":0,"item":"4c447abb-5a83-436b-98c4-e62ba1490fa4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_walkstar-futo-alkalmazas-zene-megallitasa","timestamp":"2025. február. 05. 19:03","title":"Diszkrét terror: ez az app a zenét is megállítja, valahányszor szünetet tart futás vagy sétálás közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]