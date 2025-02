Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6c31f3c8-e459-4081-9323-4566f3de446a","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"Ma már szerencsére nem számít ritkaságnak, ha ismert kortárs magyar művészek rangos külföldi múzeumok egyéni vagy csoportos kiállításain szerepelnek. Most a legutóbbi tárlatokból mutatunk be néhányat.","shortLead":"Ma már szerencsére nem számít ritkaságnak, ha ismert kortárs magyar művészek rangos külföldi múzeumok egyéni vagy...","id":"20250205_A-mu-kortars-magyar-muveszek-kulfoldi-kiallitasai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c31f3c8-e459-4081-9323-4566f3de446a.jpg","index":0,"item":"d976d256-a550-4015-8ccd-86510f92a42e","keywords":null,"link":"/360/20250205_A-mu-kortars-magyar-muveszek-kulfoldi-kiallitasai","timestamp":"2025. február. 05. 16:00","title":"A Balkán Yoko Onója, a toplistás Flow, humorral a cenzúra ellen – kortárs magyar művészekkel ismerkedik a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8462e5-e55e-4c24-8992-2d6b6f4c4e4e","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Nem csak az Orbán-varázs tört meg, a Fidesznek a közéletet tematizáló képessége is megkopott a kegyelmi botrány óta. Míg korábban úgy érezhették a kormánypártiak, hogy az igazság, az erő és a siker oldalán állnak, mára inkább ciki lett fideszesnek lenni. ","shortLead":"Nem csak az Orbán-varázs tört meg, a Fidesznek a közéletet tematizáló képessége is megkopott a kegyelmi botrány óta...","id":"20250205_hvg-mamutok-es-kisnyulak-fidesz-orban-tisza-magyar-peter-kegyelmi-botrany-evfordulo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab8462e5-e55e-4c24-8992-2d6b6f4c4e4e.jpg","index":0,"item":"17f9353e-73a0-4c47-8b19-5752fd19149a","keywords":null,"link":"/360/20250205_hvg-mamutok-es-kisnyulak-fidesz-orban-tisza-magyar-peter-kegyelmi-botrany-evfordulo","timestamp":"2025. február. 05. 06:30","title":"Egy éve állt le a gőzhenger: ma már többnyire Magyar Péter után fut a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c9bc22-7a53-4805-91ec-9edd265863c0","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Ugrásra készen áll a HM szerint a közép-afrikai Csádba készülő magyar katonai kontingens, bár továbbra sem tiszta, mi a célja. Ezt részletezi két kormányközi megállapodás, amit – bár itthon elfelejtették ezt közölni – tavaly ősszel már alá is írtak Budapesten, viszont nem nyilvánosak. A miniszterelnök fia által egyengetett titokzatos misszió katonai részleteiről talán majd 30 év múlva lehet többet tudni. ","shortLead":"Ugrásra készen áll a HM szerint a közép-afrikai Csádba készülő magyar katonai kontingens, bár továbbra sem tiszta, mi...","id":"20250205_afrika-csad-katonai-misszio-honvedelmi-miniszterium-titok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35c9bc22-7a53-4805-91ec-9edd265863c0.jpg","index":0,"item":"f932e2e9-8535-4495-8f95-d9548d61a707","keywords":null,"link":"/360/20250205_afrika-csad-katonai-misszio-honvedelmi-miniszterium-titok","timestamp":"2025. február. 05. 13:00","title":"Valamikor, valamiért katonákat küldünk Afrikába: amit tudni lehet és amit titkol a kormány a csádi katonai misszióról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a144ef-06eb-4c9b-bbe4-d91d5f43b2e5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Örebróban tört ki lövöldözés egy felnőttképzési központban, egy svéd hírügynökség szerint az elkövető öngyilkos lett.","shortLead":"Örebróban tört ki lövöldözés egy felnőttképzési központban, egy svéd hírügynökség szerint az elkövető öngyilkos lett.","id":"20250204_lovoldozes-sved-iskola-ot-serult-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3a144ef-06eb-4c9b-bbe4-d91d5f43b2e5.jpg","index":0,"item":"17759bd7-06d7-4f35-98f0-46dda9b0f41c","keywords":null,"link":"/vilag/20250204_lovoldozes-sved-iskola-ot-serult-ebx","timestamp":"2025. február. 04. 15:20","title":"Lövöldözés volt egy svéd iskolában, öt embert meglőttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f78bed1-23e8-4ece-a0e5-65531fe4e1b0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kína humanitárius és katonai műveletekhez is felhasználná a saját fejlesztésű, pilóta nélküli CH-YH1000 nevű drónját. Hamarosan kész az éles bevetésekre.","shortLead":"Kína humanitárius és katonai műveletekhez is felhasználná a saját fejlesztésű, pilóta nélküli CH-YH1000 nevű drónját...","id":"20250206_kinai-teherdron-teszt-ch-yh1000-teherbiras-repules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f78bed1-23e8-4ece-a0e5-65531fe4e1b0.jpg","index":0,"item":"13f26116-7b36-432c-8e7f-58cb3ed4b04c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250206_kinai-teherdron-teszt-ch-yh1000-teherbiras-repules","timestamp":"2025. február. 06. 08:03","title":"1000 kilót is elvisz, 10 órán át a levegőben marad: sikerült a kínai szuperdrón tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21c7b6b-30f2-47c6-9768-cd0cf9fdf0f0","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Asszad rendszerét elsősorban Irán támogatta a Közel-Keleten, a bukása után hatalomra került új rendszer vezérének első külföldi útja Szaúd-Arábiába vezetett.","shortLead":"Asszad rendszerét elsősorban Irán támogatta a Közel-Keleten, a bukása után hatalomra került új rendszer vezérének első...","id":"20250205_Szaud-Arabiara-csereli-Irant-Sziria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f21c7b6b-30f2-47c6-9768-cd0cf9fdf0f0.jpg","index":0,"item":"f367387a-f63e-4454-8907-5cdc6b58c089","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_Szaud-Arabiara-csereli-Irant-Sziria","timestamp":"2025. február. 05. 10:48","title":"Szaúd-Arábiára cseréli Iránt Szíria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc36e3ac-dd74-4938-8870-1a7a17266d83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A követeléseik első pontja Koós Pál távozása.","shortLead":"A követeléseik első pontja Koós Pál távozása.","id":"20250206_moholy-nagy-muveszeti-egyetem-mome-hallgatok-targyalas-rektor-koos-pal-boszormenyi-nagy-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc36e3ac-dd74-4938-8870-1a7a17266d83.jpg","index":0,"item":"1ab7442a-1242-4e3e-8a42-58be149d6d69","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_moholy-nagy-muveszeti-egyetem-mome-hallgatok-targyalas-rektor-koos-pal-boszormenyi-nagy-gergely","timestamp":"2025. február. 06. 06:04","title":"Nem tárgyalnak a MOME hallgatói, amíg a rektor le nem mond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6198e5-fb03-4d19-b72e-b47442dad960","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Átment a szlovák kormányon a környezetvédelmi miniszter javaslata a bősi erőmű modernizálásáról.","shortLead":"Átment a szlovák kormányon a környezetvédelmi miniszter javaslata a bősi erőmű modernizálásáról.","id":"20250205_szlovakia-bos-eromu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc6198e5-fb03-4d19-b72e-b47442dad960.jpg","index":0,"item":"08f68cb8-736d-4600-8e86-1564a9db01da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_szlovakia-bos-eromu","timestamp":"2025. február. 05. 13:25","title":"150 milliárd forintnyi pénzből indítaná meg a szlovák kormány a bősi erőmű fejlesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]