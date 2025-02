Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Kína humanitárius és katonai műveletekhez is felhasználná a saját fejlesztésű, pilóta nélküli CH-YH1000 nevű drónját. Hamarosan kész az éles bevetésekre. 1000 kilót is elvisz, 10 órán át a levegőben marad: sikerült a kínai szuperdrón tesztje Erő Zoltán szerint ma Budapesten az jut lakáshoz, aki elég pénzt örökölt hozzá. Ezen a trenden akar fordítani a főváros – de ehhez hosszú idő kell. 10-15 év múlva lehet a Rákosrendezőn építkezés, de gazdaggettót nem szeretnénk – főépítész a Fülkében A volt férj a közösségi médiában is posztolt arról, hogy vannak lőfegyverei. A nő nagyon aggódott amiatt, hogy a lakásban is van belőlük. Fegyvereket foglaltak le a Budapesten megölt japán nő lakásán A cím a manapság egyre népszerűbb „belső ökológia" mozgalom alapszabálya. De hogyan kezdjünk a rendrakáshoz, kiselejtezéshez? Kívülről vagy belülről induljunk? Hogyan alakítsunk ki egészséges kapcsolatokat tárgyakkal és emberekkel? Amiben nem vagyunk biztosak, hogy szükségünk van rá, arra biztosan nincs szükségünk A 61 éves Ferrari 250 LM a becsértékénél jelentősen drágábban talált gazdára a párizsi árverésen. Nem véletlenül. Megnéztük a 14 milliárd forintért elkelt legendás Ferrarit – fotógaléria