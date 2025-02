Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c10c39a3-b899-47e9-a78b-4f8954b25bc5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Szerintük Izrael nem tartja be a megállapodást.","shortLead":"Szerintük Izrael nem tartja be a megállapodást.","id":"20250210_hamasz-tuszok-szabadon-engedes-felfuggesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c10c39a3-b899-47e9-a78b-4f8954b25bc5.jpg","index":0,"item":"7cc1835a-eb99-4aac-8bb8-e6ef5278d66c","keywords":null,"link":"/vilag/20250210_hamasz-tuszok-szabadon-engedes-felfuggesztes","timestamp":"2025. február. 10. 18:38","title":"A Hamász felfüggeszti az izraeli túszok szabadon engedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrség egyelőre nem minősítette terrorcselekménynek az esetet.","shortLead":"A rendőrség egyelőre nem minősítette terrorcselekménynek az esetet.","id":"20250210_irorszag-dublin-keses-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93.jpg","index":0,"item":"3a74c22f-60e2-45d4-9162-9023499cb0a8","keywords":null,"link":"/vilag/20250210_irorszag-dublin-keses-tamadas","timestamp":"2025. február. 10. 05:19","title":"Három embert megsebesített egy késes támadó Dublinban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87de08c6-0330-407a-b820-fb31c34a0fe5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az esetről videofelvétel készült, a rendőrség garázdaság miatt indított eljárást.","shortLead":"Az esetről videofelvétel készült, a rendőrség garázdaság miatt indított eljárást.","id":"20250210_szolnok-buszsofor-reszeg-ferfi-bantalmazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87de08c6-0330-407a-b820-fb31c34a0fe5.jpg","index":0,"item":"898f913e-c9eb-4d92-aba2-ce349e3e805e","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_szolnok-buszsofor-reszeg-ferfi-bantalmazas","timestamp":"2025. február. 10. 20:30","title":"Rugdosta, fojtogatta a buszsofőr a gyalázkodó részeg férfit Szolnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e4999e-bca6-451c-ae52-3e44b246dfad","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Filmes akart lenni, de a szülei, Jancsó Miklós rendező és Csákány Zsuzsanna vágó ellenezték a tervet. Sok helyen élt, de sosem költözne Amerikába, Angliába meg végképp nem. Miért nem számított rá, hogy Oscar-díjra jelölik, és miért nem akarta, hogy magyar legyen a filmbeli fiktív építész? Nyomasztotta-e a filmes legenda apa öröksége, vagy épp ellenkezőleg? Mi lett a vége, amikor szülei üvöltöztek egymással a vágószobában? HVG-portré Jancsó Dávid vágóról.","shortLead":"Filmes akart lenni, de a szülei, Jancsó Miklós rendező és Csákány Zsuzsanna vágó ellenezték a tervet. Sok helyen élt...","id":"20250209_Portre-Jancso-David-vago-oscar-jeloles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39e4999e-bca6-451c-ae52-3e44b246dfad.jpg","index":0,"item":"76d0f687-f697-4772-bc03-716f23e1e466","keywords":null,"link":"/360/20250209_Portre-Jancso-David-vago-oscar-jeloles","timestamp":"2025. február. 09. 19:30","title":"Az Oscar-díjra jelölt Jancsó Dávid A brutalistáról: Tudtam, hogy ott ülök majd a vágószobában, és szenvedek, hogy ez így nem jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29763642-0286-4f58-9bd7-45fd6608f1da","c_author":"Fetter Dóra","category":"itthon","description":"Határvadászokkal, iskolaőrökkel, fegyverekkel és olimpikon sztárvendéggel indult a hét a Teve utcában. Meg kötelezően jelen lévő diákokkal. ","shortLead":"Határvadászokkal, iskolaőrökkel, fegyverekkel és olimpikon sztárvendéggel indult a hét a Teve utcában. Meg kötelezően...","id":"20250210_rendorseg-allasborze-brfk-teve-utca-riport-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29763642-0286-4f58-9bd7-45fd6608f1da.jpg","index":0,"item":"7e9781fb-7633-413a-b1f0-88fa8a5b1c7a","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_rendorseg-allasborze-brfk-teve-utca-riport-ebx","timestamp":"2025. február. 10. 16:38","title":"„Sokan vagyunk, de mégsem elegen” – megnéztük, miként csalogatják a fiatalokat a rendőrség állásbörzéjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"458a278e-1050-4644-84e4-5f2e19d383f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„A lojalitással átszőtt alkalmatlansághoz csatolt szervilizmussal nem sokra megyünk.”","shortLead":"„A lojalitással átszőtt alkalmatlansághoz csatolt szervilizmussal nem sokra megyünk.”","id":"20250210_kunetz-zsombor-omsz-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/458a278e-1050-4644-84e4-5f2e19d383f2.jpg","index":0,"item":"9ecc56e2-f273-49fc-be0c-a5d53275ef43","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_kunetz-zsombor-omsz-budapest","timestamp":"2025. február. 10. 11:14","title":"Kunetz Zsombor: A mentőszolgálat az esetek felében nem tudja biztosítani a 25 perces kiérkezési időt sem Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa9912a-77ce-4d9d-87de-82618320a5d0","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Donald Trump amerikai elnök 25 százalékos vámot jelentett be minden, az Egyesült Államokba érkező acél- és alumíniumtermékre. Az Európai Bizottság elnöke válaszlépéseket ígért.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök 25 százalékos vámot jelentett be minden, az Egyesült Államokba érkező acél- és...","id":"20250211_vam_kereskedelem_trump_eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fa9912a-77ce-4d9d-87de-82618320a5d0.jpg","index":0,"item":"e808a5dc-ad81-4126-8655-3eb999f80a01","keywords":null,"link":"/eurologus/20250211_vam_kereskedelem_trump_eu","timestamp":"2025. február. 11. 09:49","title":"Brüsszel ellenintézkedéseket ígér az amerikai vámokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8268ae92-81ae-4294-a5a4-8600c538b564","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper őrjöngése folytatódik, a rasszista, szexista és antiszemita kommentek után most megpróbálja pénzre váltani a provokálást.","shortLead":"A rapper őrjöngése folytatódik, a rasszista, szexista és antiszemita kommentek után most megpróbálja pénzre váltani...","id":"20250211_kanye-west-horogkeresztes-polo-yeezy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8268ae92-81ae-4294-a5a4-8600c538b564.jpg","index":0,"item":"968b6bae-7c7f-4da0-b84e-1cbdfb926358","keywords":null,"link":"/elet/20250211_kanye-west-horogkeresztes-polo-yeezy","timestamp":"2025. február. 11. 10:35","title":"Horogkeresztes pólót árul Kanye West","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]