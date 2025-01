Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5305e8e5-87d1-4cb6-916a-236ca8608232","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A HUN-REN Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (HUN-REN KOKI) kutatói megfejtették, hogyan tudnak az idegsejtek egységes jeleket küldeni egymásnak. A felfedezés azért is fontos, mert ezek zavara számos problémához vezethet.","shortLead":"A HUN-REN Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (HUN-REN KOKI) kutatói megfejtették, hogyan tudnak az idegsejtek...","id":"20250106_hun-ren-idegsejtek-felfedezes-jelek-kuldese-kommunikacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5305e8e5-87d1-4cb6-916a-236ca8608232.jpg","index":0,"item":"2ee029f9-ea1a-4928-ac6c-20263577b963","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_hun-ren-idegsejtek-felfedezes-jelek-kuldese-kommunikacio","timestamp":"2025. január. 06. 15:03","title":"Az idegsejtek fontos titkát tárták fel magyar kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8dcf834-6d42-4349-9244-00bc27b5de7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ha ön ugyanolyan gyáva, mint amilyen 2008-ban Gyurcsány volt, akkor a Fidesz is úgy fog járni, mint az egykori MSZP” – írta a Tisza Párt elnöke.","shortLead":"„Ha ön ugyanolyan gyáva, mint amilyen 2008-ban Gyurcsány volt, akkor a Fidesz is úgy fog járni, mint az egykori MSZP” –...","id":"20250106_magyar-peter-fidesz-elorehozott-valasztas-orban-viktor-gyurcsany-ferenc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8dcf834-6d42-4349-9244-00bc27b5de7c.jpg","index":0,"item":"433f5cf9-52b4-4c81-8f78-8e8042187d71","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_magyar-peter-fidesz-elorehozott-valasztas-orban-viktor-gyurcsany-ferenc","timestamp":"2025. január. 06. 11:14","title":"Magyar szerint az előrehozott választás a Fidesznek is jó lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8895e1e0-c6b4-4cfe-aacc-369ba1dfb8de","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hegedűművész újévi gáláján hívták a színpadra.","shortLead":"A hegedűművész újévi gáláján hívták a színpadra.","id":"20250106_Maga-Zoltan-Leslie-Mandoki-elismeres-galadij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8895e1e0-c6b4-4cfe-aacc-369ba1dfb8de.jpg","index":0,"item":"dbb90e83-bd7f-4f9f-bd8f-7d4aa500cbf8","keywords":null,"link":"/kultura/20250106_Maga-Zoltan-Leslie-Mandoki-elismeres-galadij","timestamp":"2025. január. 06. 17:04","title":"Mága Zoltántól vehetett át díjat Leslie Mandoki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03b384a-3c30-4b38-aadf-653d2456ea60","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A 44 éves ír edző már alá is írta a szerződését.","shortLead":"A 44 éves ír edző már alá is írta a szerződését.","id":"20250106_Hivatalos-Robbie-Keane-Ferencvaros-vezetoedzo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e03b384a-3c30-4b38-aadf-653d2456ea60.jpg","index":0,"item":"34cf00c7-b337-4b79-ac16-76ce970df544","keywords":null,"link":"/sport/20250106_Hivatalos-Robbie-Keane-Ferencvaros-vezetoedzo","timestamp":"2025. január. 06. 16:02","title":"Hivatalos: Robbie Keane a Ferencváros vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab78a40-cfa1-499c-9aac-9ba81b6ec332","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint a rendőrség első körben megalapozatlanul utasította el a budafoki fideszes képviselő ügyében tett feljelentést, mert a HVG cikke alapján nem lehet kizárni a bűncselekmény gyanúját. Csak nyomozással deríthető ki, hogy indokolt volt-e a megbízási jogviszony, valamint az annak alapján kifizetett díj – állítja a vádhatóság. ","shortLead":"Az ügyészség szerint a rendőrség első körben megalapozatlanul utasította el a budafoki fideszes képviselő ügyében tett...","id":"20250106_nyomozas-indoklas-ugyeszseg-rendorseg-budafok-tanacsadoi-szerzodes-krieger-krisztina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bab78a40-cfa1-499c-9aac-9ba81b6ec332.jpg","index":0,"item":"57ec9191-7e56-4ef5-917b-f1960f75570e","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_nyomozas-indoklas-ugyeszseg-rendorseg-budafok-tanacsadoi-szerzodes-krieger-krisztina","timestamp":"2025. január. 06. 16:01","title":"Kiderült, miért indult mégis nyomozás a fideszes képviselő 1,1 milliós tanácsadói szerződése ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8aa67e4-4735-4859-ab02-9c07367741c9","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"kultura","description":"Lehet-e friss vért pumpálni egy több mint 100 éves mozis mítoszba? Tud-e még újat nyújtani egy közhelyessé vált figura és egy unalomig ismételt történet? Robert Eggers negyedik filmjével bebizonyította, hogy igen.","shortLead":"Lehet-e friss vért pumpálni egy több mint 100 éves mozis mítoszba? Tud-e még újat nyújtani egy közhelyessé vált figura...","id":"20250107_Nosferatu-filmkritika-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8aa67e4-4735-4859-ab02-9c07367741c9.jpg","index":0,"item":"13df5cb6-3a67-4da1-ba61-c38347c4ff41","keywords":null,"link":"/kultura/20250107_Nosferatu-filmkritika-ebx","timestamp":"2025. január. 07. 19:00","title":"Drakula feminista lett, és ezt mindenki élvezi – Nosferatu-kritika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b055e7cd-c58c-4d48-9d54-459c465cf9c9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Panorámakivetítővel, 3D HUD-dal, újfajta kormánnyal és BMW X operációs rendszerrel támad a Neue Klasse.","shortLead":"Panorámakivetítővel, 3D HUD-dal, újfajta kormánnyal és BMW X operációs rendszerrel támad a Neue Klasse.","id":"20250108_ime-az-elso-debreceni-bmw-neue-klasse-szuper-muszerfala","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b055e7cd-c58c-4d48-9d54-459c465cf9c9.jpg","index":0,"item":"f092d420-b809-47ac-9f73-6219a862bc23","keywords":null,"link":"/cegauto/20250108_ime-az-elso-debreceni-bmw-neue-klasse-szuper-muszerfala","timestamp":"2025. január. 08. 07:59","title":"Íme az első debreceni BMW jövőbe mutató műszerfala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb4d2285-ac93-493b-a217-8941c1f4d16f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Vannak, akiket politikai nézeteik miatt ítéltek halálra.","shortLead":"Vannak, akiket politikai nézeteik miatt ítéltek halálra.","id":"20250107_ensz-iran-kivegzes-emberi-jogok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb4d2285-ac93-493b-a217-8941c1f4d16f.jpg","index":0,"item":"7a083fbd-5cff-4672-804d-037128a04abe","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_ensz-iran-kivegzes-emberi-jogok","timestamp":"2025. január. 07. 21:11","title":"Az ENSZ szerint több mint 900 embert végeztek ki tavaly Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]