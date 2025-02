Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d57b96a4-af06-43db-ab8f-5f5c69a85ef4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ukrajna elnöke kész újjáépítési szerződéseket és befektetési engedményeket felajánlani amerikai vállalatoknak, hogy megszerezze Donald Trump támogatását. ","shortLead":"Ukrajna elnöke kész újjáépítési szerződéseket és befektetési engedményeket felajánlani amerikai vállalatoknak...","id":"20250211_Zelenszkij-USA-Trump-Oroszorszag-Ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d57b96a4-af06-43db-ab8f-5f5c69a85ef4.jpg","index":0,"item":"e49d7fbf-6e5c-43a3-95c7-4afd727d279d","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_Zelenszkij-USA-Trump-Oroszorszag-Ukrajna","timestamp":"2025. február. 11. 21:29","title":"Zelenszkij: Az Egyesült Államok nélkül nincsenek biztonsági garanciák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e60bda0f-a8d2-497d-870a-94f963132329","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Isten szemének hívja a kínai cég a rendszerét, amelynek alapváltozata még a legolcsóbb, alig 4 millió forintba kerülő autójába is bekerül.","shortLead":"Isten szemének hívja a kínai cég a rendszerét, amelynek alapváltozata még a legolcsóbb, alig 4 millió forintba kerülő...","id":"20250211_byd-alaparas-onvezeto-rendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e60bda0f-a8d2-497d-870a-94f963132329.jpg","index":0,"item":"98a82f6a-006d-4641-9457-2d3017237068","keywords":null,"link":"/cegauto/20250211_byd-alaparas-onvezeto-rendszer","timestamp":"2025. február. 11. 13:29","title":"Árháborút indít a BYD, ha ingyen adja majd önvezető rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d82e94d-e342-43b1-a297-c6574788af25","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A mesterséges intelligencia szabályozásának lazítása mellett emelt szót JD Vance amerikai alelnök a párizsi MI-csúcson.","shortLead":"A mesterséges intelligencia szabályozásának lazítása mellett emelt szót JD Vance amerikai alelnök a párizsi MI-csúcson.","id":"20250211_jd-vance-parizs-mi-csucs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d82e94d-e342-43b1-a297-c6574788af25.jpg","index":0,"item":"093f40ee-a5de-4d93-9fb9-3bc05e97bc74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_jd-vance-parizs-mi-csucs","timestamp":"2025. február. 11. 12:59","title":"JD Vance: Az EU-nak nem kellene félnie az MI-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8c9874-3530-4b10-8717-9613d4c5565f","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Szeptemberben még támogatást nyert egy film, amit az ő rendezésével terveznek.","shortLead":"Szeptemberben még támogatást nyert egy film, amit az ő rendezésével terveznek.","id":"20250212_lars-von-trier-parkinson-gondozootthon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e8c9874-3530-4b10-8717-9613d4c5565f.jpg","index":0,"item":"4bea68d2-a469-45d5-8358-c34921456daa","keywords":null,"link":"/kultura/20250212_lars-von-trier-parkinson-gondozootthon","timestamp":"2025. február. 12. 21:25","title":"Gondozóközpontba került a Parkinson-kóros Lars von Trier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f553585-ad90-40a2-8d87-05b641c44c1a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók úgy vélik, hogy a mesterséges intelligencia használata elkényelmesítheti az emberiséget, hosszabb távon árthat a problémamegoldó készségnek, és a kritikus gondolkodásnak is.","shortLead":"Amerikai kutatók úgy vélik, hogy a mesterséges intelligencia használata elkényelmesítheti az emberiséget, hosszabb...","id":"20250211_mesterseges-intelligencia-kritikus-gondolkodas-problemamegoldo-keszseg-gyengul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f553585-ad90-40a2-8d87-05b641c44c1a.jpg","index":0,"item":"d7c095b5-386a-4ddc-ae57-a7ef79447d73","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_mesterseges-intelligencia-kritikus-gondolkodas-problemamegoldo-keszseg-gyengul","timestamp":"2025. február. 11. 13:03","title":"Microsoft: Hazavághatja a kritikus gondolkodást a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa9912a-77ce-4d9d-87de-82618320a5d0","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Donald Trump amerikai elnök 25 százalékos vámot jelentett be minden, az Egyesült Államokba érkező acél- és alumíniumtermékre. Az Európai Bizottság elnöke válaszlépéseket ígért.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök 25 százalékos vámot jelentett be minden, az Egyesült Államokba érkező acél- és...","id":"20250211_vam_kereskedelem_trump_eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fa9912a-77ce-4d9d-87de-82618320a5d0.jpg","index":0,"item":"e808a5dc-ad81-4126-8655-3eb999f80a01","keywords":null,"link":"/eurologus/20250211_vam_kereskedelem_trump_eu","timestamp":"2025. február. 11. 09:49","title":"Brüsszel ellenintézkedéseket ígér az amerikai vámokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba845773-1662-4a1e-bb7e-5462a18a089a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De legalább nagyon hideg nem lesz.","shortLead":"De legalább nagyon hideg nem lesz.","id":"20250213_idojaras-elorejelzes-meteorologia-havazas-onos-eso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba845773-1662-4a1e-bb7e-5462a18a089a.jpg","index":0,"item":"8ccf08ab-4dd0-4475-95da-7a643ce792cf","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_idojaras-elorejelzes-meteorologia-havazas-onos-eso","timestamp":"2025. február. 13. 05:11","title":"Előbb havazást, aztán ónos esőt hozhat a csütörtök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ed737e-df36-42d2-9dbb-d50ca7560055","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzszerészek nem találtak robbanószerkezetet. ","shortLead":"A tűzszerészek nem találtak robbanószerkezetet. ","id":"20250211_tapioszele-altalanos-iskola-bombariado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5ed737e-df36-42d2-9dbb-d50ca7560055.jpg","index":0,"item":"1d128bf6-13f2-4803-a239-edfebd6f23f6","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_tapioszele-altalanos-iskola-bombariado","timestamp":"2025. február. 11. 10:56","title":"Tápiószelén két iskola is kapott bombafenyegetést hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]