[{"available":true,"c_guid":"b5b7f970-5a47-44ee-a550-0e6666be3bef","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A közszolgálati egyetem docense és a HVG újságírója a CEU Határtalan Tudás című sorozatának vendége.","shortLead":"A közszolgálati egyetem docense és a HVG újságírója a CEU Határtalan Tudás című sorozatának vendége.","id":"20250212_ceu-hatartalan-tudas-kaiser-ferenc-foldes-andras-eloadas-elo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5b7f970-5a47-44ee-a550-0e6666be3bef.jpg","index":0,"item":"173358a1-5a66-45fc-a318-44d8bb660ef9","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_ceu-hatartalan-tudas-kaiser-ferenc-foldes-andras-eloadas-elo","timestamp":"2025. február. 12. 17:15","title":"Az ukrajnai háború tapasztalatairól és a haditechnikai újdonságokról tart előadást Kaiser Ferenc és Földes András - itt követheti élőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b36c35f-d9a9-48fc-abb9-7a17a577330a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Még 2018-ban szervezte be orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat.","shortLead":"Még 2018-ban szervezte be orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat.","id":"20250212_ukrajna-szbu-terrorelharitas-kemkedes-dmitro-koziura-orizetbe-vetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b36c35f-d9a9-48fc-abb9-7a17a577330a.jpg","index":0,"item":"77e43733-9036-4500-85f6-8678493124fe","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_ukrajna-szbu-terrorelharitas-kemkedes-dmitro-koziura-orizetbe-vetel","timestamp":"2025. február. 12. 17:07","title":"Az oroszoknak kémkedett, őrizetbe vették az ukrán terrorelhárítás vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8ba0c57-97f2-436d-a5b6-ec40e8424464","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Négy amerikai államban is olyan beruházásai vannak a Fordnak, amelyek az elektromos autózáshoz kötődnek. ","shortLead":"Négy amerikai államban is olyan beruházásai vannak a Fordnak, amelyek az elektromos autózáshoz kötődnek. ","id":"20250213_Ford-vezerigazgatoja-Trump-amerikai-munkahelyeket-sodor-veszelybe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8ba0c57-97f2-436d-a5b6-ec40e8424464.jpg","index":0,"item":"525ce250-6af0-482a-9887-42b1eb557663","keywords":null,"link":"/cegauto/20250213_Ford-vezerigazgatoja-Trump-amerikai-munkahelyeket-sodor-veszelybe","timestamp":"2025. február. 13. 08:37","title":"A Ford vezérigazgatója szerint Trump politikája amerikai munkahelyeket sodor veszélybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f706d5dc-dcd5-44c2-8d91-c6366d430420","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ATV azonban felülbírálta Egri Viktort, szó nincs kitiltásról.","shortLead":"Az ATV azonban felülbírálta Egri Viktort, szó nincs kitiltásról.","id":"20250212_atv-Deak-Daniel-egri-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f706d5dc-dcd5-44c2-8d91-c6366d430420.jpg","index":0,"item":"14703060-fcdd-4e17-bfd5-52ee1db8e2a2","keywords":null,"link":"/elet/20250212_atv-Deak-Daniel-egri-viktor","timestamp":"2025. február. 12. 13:37","title":"Élő műsorban tiltotta ki Deák Dánielt az ATV-ből a műsorvezető ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d49f84-f299-41fe-9892-8d54a7cdd271","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A volt ukrán elnöknek és több másik milliárdosnak is befagyasztják a vagyonát.","shortLead":"A volt ukrán elnöknek és több másik milliárdosnak is befagyasztják a vagyonát.","id":"20250213_szankcio-porosenko-zelenszkij-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05d49f84-f299-41fe-9892-8d54a7cdd271.jpg","index":0,"item":"22365877-f014-465a-b1ea-4eab8d14b6d8","keywords":null,"link":"/vilag/20250213_szankcio-porosenko-zelenszkij-ukrajna","timestamp":"2025. február. 13. 15:50","title":"Szankciókkal sújtják Porosenkót és több ukrán oligarchát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7546eda1-67dd-471f-8af6-256e43c6e32e","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250213_Marabu-Feknyuz-Vagyonviszonyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7546eda1-67dd-471f-8af6-256e43c6e32e.jpg","index":0,"item":"a5325b37-8df0-4434-8b7d-4f6fa71f996d","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_Marabu-Feknyuz-Vagyonviszonyok","timestamp":"2025. február. 13. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Vagyonviszonyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ef676f2-9cb1-432d-b791-b79358fb2310","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A versenyhivatal szerint négy termékben is 50 százalék helyett csak 30-33 százalék volt a teljes kiőrlésű liszt aránya. A Lidl szerint a jogszabályok csak a kenyerek esetében írják elő, milyen legyen az arány.","shortLead":"A versenyhivatal szerint négy termékben is 50 százalék helyett csak 30-33 százalék volt a teljes kiőrlésű liszt aránya...","id":"20250213_buntetes-lidl-teljes-kiorlesu-liszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ef676f2-9cb1-432d-b791-b79358fb2310.jpg","index":0,"item":"695bf6a0-8c43-4035-b894-e4717f50801b","keywords":null,"link":"/kkv/20250213_buntetes-lidl-teljes-kiorlesu-liszt","timestamp":"2025. február. 13. 15:21","title":"A Lidl nem ért egyet a GVH büntetésével és a beszállítókra mutogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058a4059-6b91-4d59-8586-099f6f4749bb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ahmed es-Saraa azután került hatalomra, hogy a Szíriát évtizedekig vezető Aszad elnök megbukott, és Oroszországba menekült.","shortLead":"Ahmed es-Saraa azután került hatalomra, hogy a Szíriát évtizedekig vezető Aszad elnök megbukott, és Oroszországba...","id":"20250212_oroszorszag-sziria-targyalas-putyin-es-saraa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/058a4059-6b91-4d59-8586-099f6f4749bb.jpg","index":0,"item":"e8b7b07b-5f89-46be-9984-9f5980e59bae","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_oroszorszag-sziria-targyalas-putyin-es-saraa","timestamp":"2025. február. 12. 17:31","title":"Putyin telefonon hívta fel Szíria új vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]