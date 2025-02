Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a81a4aa0-1506-4d00-aa0d-819c6cc7edb7","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nagyot zuhant a társaság bevétele, a vesztesége pedig még a vártnál is rosszabbul alakult.","shortLead":"Nagyot zuhant a társaság bevétele, a vesztesége pedig még a vártnál is rosszabbul alakult.","id":"20250217_Covid-elleni-oltas-Moderna-veszteseg-bevetel-csokkenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a81a4aa0-1506-4d00-aa0d-819c6cc7edb7.jpg","index":0,"item":"6afe8722-2a21-479c-afe8-a4c5d2a47197","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_Covid-elleni-oltas-Moderna-veszteseg-bevetel-csokkenes","timestamp":"2025. február. 17. 10:35","title":"Óriásit hasalt a Covid elleni oltásokat gyártó Moderna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d0af026-c58a-4e04-9829-c73a28550cec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza pártól és Magyar Péterről szóló könyv szerzője a Tisza társadalompolitikai szaktanácsadójaként mondott beszédet a párt kongresszusán.","shortLead":"A Tisza pártól és Magyar Péterről szóló könyv szerzője a Tisza társadalompolitikai szaktanácsadójaként mondott beszédet...","id":"20250215_Bodis-Kriszta-A-Tisza-akkor-tud-felkeszulni-a-legtisztessegesebben-a-kormanyzasra-ha-a-programja-rugalmas-es-fejlodokepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d0af026-c58a-4e04-9829-c73a28550cec.jpg","index":0,"item":"3bf28fd6-8bc0-4ea9-abaa-d052edbbb138","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_Bodis-Kriszta-A-Tisza-akkor-tud-felkeszulni-a-legtisztessegesebben-a-kormanyzasra-ha-a-programja-rugalmas-es-fejlodokepes","timestamp":"2025. február. 15. 16:20","title":"Bódis Kriszta: „A Tisza akkor tud felkészülni a legtisztességesebben a kormányzásra, ha a programja rugalmas és fejlődőképes”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c49da7-480c-4915-bb82-4398edeecb29","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mi sem gondoltunk arra, hogy eljutunk egy olyan helyre, ahol nem egy, hanem közel féltucat Ferrari F40 és egyéb hasonlóan hatalmas eszmei és forintosítható értékű elképesztő sportkocsival találkozunk. Mutatjuk, mit láttunk Párizsban.","shortLead":"Mi sem gondoltunk arra, hogy eljutunk egy olyan helyre, ahol nem egy, hanem közel féltucat Ferrari F40 és egyéb...","id":"20250216_ferrari-sportkocsik-veteranautok-retromobile-kepek-galeria-f40","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79c49da7-480c-4915-bb82-4398edeecb29.jpg","index":0,"item":"f4fd880d-c024-469c-8ced-ff0979f8ad15","keywords":null,"link":"/cegauto/20250216_ferrari-sportkocsik-veteranautok-retromobile-kepek-galeria-f40","timestamp":"2025. február. 16. 07:21","title":"Ott jártunk, ahol térdig lehet gázolni az F40-esekben és más milliárd forintos Ferrarikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44180157-21a7-4e08-b1c2-9407a502d252","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A busztársaság pedig azonnali hatállyal elbocsátotta az ittas buszvezetőt.","shortLead":"A busztársaság pedig azonnali hatállyal elbocsátotta az ittas buszvezetőt.","id":"20250215_Reszeg-volt-a-Balaton-Busz-soforje-a-rendorseg-leszallitotta-az-utasokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44180157-21a7-4e08-b1c2-9407a502d252.jpg","index":0,"item":"df495fe2-52c3-4e2b-93cd-b0d9e01bb274","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_Reszeg-volt-a-Balaton-Busz-soforje-a-rendorseg-leszallitotta-az-utasokat","timestamp":"2025. február. 15. 14:20","title":"Részeg volt a Balaton Busz sofőrje, a rendőrség leszállította az utasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db6d91bf-7a78-4eae-af7d-802ba0e44b6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A négyzet után háromszög alakú kerekekkel is megépített egy kerékpárt a The Q nevű youtuber. Az egyedi építésű bringák azonban legalább annyira használhatónak tűnnek, mint amennyire szokatlannak.","shortLead":"A négyzet után háromszög alakú kerekekkel is megépített egy kerékpárt a The Q nevű youtuber. Az egyedi építésű bringák...","id":"20250217_the-q-youtuber-egyedi-epitesu-kerekpar-haromszog-negyzet-alaku-kerekek-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db6d91bf-7a78-4eae-af7d-802ba0e44b6c.jpg","index":0,"item":"a0baee74-43ff-4203-816f-e0af8374b0a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_the-q-youtuber-egyedi-epitesu-kerekpar-haromszog-negyzet-alaku-kerekek-video","timestamp":"2025. február. 17. 08:03","title":"Őrült ötlet videón: háromszög alakú kerekekkel épített biciklit, az eredmény meglepően jónak tűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6936a272-51f9-4ffa-9240-2c4c4750a18c","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Budapestet is útba ejti búcsúturnéján Cyndi Lauper, hogy elénekelje nekünk is a Girls Just Want to Have Fun-t. Utcazenész korszakáról, a vele egyszerre kezdő Madonnáról és Trump valóságshow-járól is beszélgettünk, amiben az énekesnő szerepelt.","shortLead":"Budapestet is útba ejti búcsúturnéján Cyndi Lauper, hogy elénekelje nekünk is a Girls Just Want to Have Fun-t...","id":"20250216_Cyndi-Lauper-a-HVG-nek-Szavazni-kell-minden-kis-valasztason-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6936a272-51f9-4ffa-9240-2c4c4750a18c.jpg","index":0,"item":"ecf72a41-1b59-40a5-b27d-61def6e3fd64","keywords":null,"link":"/kultura/20250216_Cyndi-Lauper-a-HVG-nek-Szavazni-kell-minden-kis-valasztason-ebx","timestamp":"2025. február. 16. 20:00","title":"Cyndi Lauper a HVG-nek: „Szavazni kell minden kis választáson!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9e3fde-bab3-4089-9d21-9e0250bc037a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két vezető a Karmelita kolostorban tárgyalt.","shortLead":"A két vezető a Karmelita kolostorban tárgyalt.","id":"20250217_Orban-Viktor-a-Karmelita-kolostorban-fogadta-a-boszniai-szerb-elnokot-aki-szerint-Srebrenicaban-nem-volt-nepirtas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf9e3fde-bab3-4089-9d21-9e0250bc037a.jpg","index":0,"item":"291bd098-23a1-4333-91ec-2a392c92b8ea","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Orban-Viktor-a-Karmelita-kolostorban-fogadta-a-boszniai-szerb-elnokot-aki-szerint-Srebrenicaban-nem-volt-nepirtas","timestamp":"2025. február. 17. 13:31","title":"Orbán Viktor fogadta a boszniai szerb elnököt, aki szerint a srebrenicai népirtás „mítosz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf51626c-4852-4316-872f-9a8c2dc45dec","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A Z nemzedék első sikeres forradalmának korábban megkínzott ifjú vezéralakja, Nahid Iszlam most miniszterként dolgozik Banglades megújulásáért.","shortLead":"A Z nemzedék első sikeres forradalmának korábban megkínzott ifjú vezéralakja, Nahid Iszlam most miniszterként dolgozik...","id":"20250216_hvg-nahid-iszlam-kontur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf51626c-4852-4316-872f-9a8c2dc45dec.jpg","index":0,"item":"807804a2-19cc-40f4-ac7a-afe73f7d7771","keywords":null,"link":"/360/20250216_hvg-nahid-iszlam-kontur","timestamp":"2025. február. 16. 12:30","title":"Nemrég vasrúddal verte a bukott rezsim rendőrsége, most miniszter az ifjú bangladesi forradalmár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]