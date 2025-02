Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Trump 500 milliárd dollár értékben akar hozzájutni Ukrajnában található ritka ásványkincsekhez az amerikai katonai segítség ellentételezéseként.","shortLead":"Trump 500 milliárd dollár értékben akar hozzájutni Ukrajnában található ritka ásványkincsekhez az amerikai katonai...","id":"20250215_Zelenszkij-Nem-felel-meg-Kijevnek-az-amerikaiak-asvanykincsekrol-szolo-megallapodastervezete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751.jpg","index":0,"item":"7c3c1823-68f0-46d5-bd54-05968f4330d6","keywords":null,"link":"/vilag/20250215_Zelenszkij-Nem-felel-meg-Kijevnek-az-amerikaiak-asvanykincsekrol-szolo-megallapodastervezete","timestamp":"2025. február. 15. 19:16","title":"Zelenszkij: Nem felel meg Kijevnek az amerikaiak ásványkincsekről szóló megállapodástervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9dc0c07-c5ea-47e1-92a0-c7bf92c93627","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Miközben Donald Trump a béke Nobel-díjra hajt, Elon Musk pedig Európa gyarmatosításával van elfoglalva, a tech oligarchák épp államcsínyt hajtanak végre. Válogatásunk a világlapok írásaiból.","shortLead":"Miközben Donald Trump a béke Nobel-díjra hajt, Elon Musk pedig Európa gyarmatosításával van elfoglalva, a tech...","id":"20250216_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9dc0c07-c5ea-47e1-92a0-c7bf92c93627.jpg","index":0,"item":"6ab6f011-fc73-48f5-9307-c067e56140ca","keywords":null,"link":"/360/20250216_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 16. 10:33","title":"Nemzetközi lapszemle: Európa keresztet vethet saját magára, ha az USA-ra hagyatkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa655cc-1ca3-464a-9b0d-f7198d6c24c8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A peronon zarándokok tömegében történt a szerencsétlenség.","shortLead":"A peronon zarándokok tömegében történt a szerencsétlenség.","id":"20250216_Tucatnyi-embert-tapostak-halalra-Ujdelhi-fopalyaudvaran","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0aa655cc-1ca3-464a-9b0d-f7198d6c24c8.jpg","index":0,"item":"f5d33026-e693-4b53-b075-27a6df6472e0","keywords":null,"link":"/vilag/20250216_Tucatnyi-embert-tapostak-halalra-Ujdelhi-fopalyaudvaran","timestamp":"2025. február. 16. 09:14","title":"Tucatnyi embert tapostak halálra Újdelhi főpályaudvarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4d3ab6-181f-4c76-9ce6-91592329eb98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt vezérkari főnök felkészült arra, hogy kongresszuson elmondott beszéde után ő lesz „a legrosszabb, a legkövérebb altábornagy”, de szerinte az állomány tudja, hogy igaza van. Hosszan sorolta a hadsereg problémáit, de felvázolta a lehetséges megoldásokat is. ","shortLead":"A volt vezérkari főnök felkészült arra, hogy kongresszuson elmondott beszéde után ő lesz „a legrosszabb, a legkövérebb...","id":"20250215_ruszin-szendi-romulusz-tisza-part-kongresszus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a4d3ab6-181f-4c76-9ce6-91592329eb98.jpg","index":0,"item":"6ebac6df-e549-464e-a328-6b62acea8e6e","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_ruszin-szendi-romulusz-tisza-part-kongresszus","timestamp":"2025. február. 15. 15:44","title":"Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt kongresszusán: A Petőfi laktanyát vissza kell nevezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ef50a3-f29c-493c-bbb8-5fcf9ea65226","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Még annak ellenére is, hogy váratlanul újabb munkák merültek fel a déli tornyon.","shortLead":"Még annak ellenére is, hogy váratlanul újabb munkák merültek fel a déli tornyon.","id":"20250216_Nyaron-megnyitjak-a-Notre-Dame-tornyait-de-dragul-a-belepo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09ef50a3-f29c-493c-bbb8-5fcf9ea65226.jpg","index":0,"item":"8ef5ed12-70a6-4794-9de6-3e88dfde2bbe","keywords":null,"link":"/kultura/20250216_Nyaron-megnyitjak-a-Notre-Dame-tornyait-de-dragul-a-belepo","timestamp":"2025. február. 16. 10:39","title":"Nyáron megnyitják a Notre-Dame tornyait, de drágul a belépő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a14284e8-55aa-4b0f-a281-d77bbbfd2c18","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Országos sztori lett abból, hogy Deutsch Tamás EP-képviselőnek a testület Költségvetési Ellenőrző Bizottságának ülésén levezetőként kellett beugrania, és újra meg újra belegabalyodott az angol mondatokba. Tény, a Rigó utcai nyelvvizsga nem készít fel erre a helyzetre, és megvan a bája annak, ha valakit kifutószériás orosztanárok vezettek be az angol nyelvbe, de Kossuth Lajosnak sem kellett a Duolingo, hogy megtanulja. Emellett a Duma Aktuál csapatának köszönhetően kiderült az is, mikor lehet példálózni az utolsó kólával a sivatagban. ","shortLead":"Országos sztori lett abból, hogy Deutsch Tamás EP-képviselőnek a testület Költségvetési Ellenőrző Bizottságának ülésén...","id":"20250215_duma-aktual-deutsch-tamas-ep-kepviselo-kiejtes-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a14284e8-55aa-4b0f-a281-d77bbbfd2c18.jpg","index":0,"item":"aca4da09-17b5-4b9f-af1c-0e241b9b1fc4","keywords":null,"link":"/360/20250215_duma-aktual-deutsch-tamas-ep-kepviselo-kiejtes-video","timestamp":"2025. február. 15. 17:30","title":"Duma Aktuál: Lecc sztart dö konverzésön!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07abc0fc-d669-4ac3-bf34-26fc466c0d65","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A miniszterelnök azt mondta, ahhoz, hogy talpra álljon Európa gazdasága, sürgősen létre kell hozni egy európai tőkepiacot. Csak azt nem tette hozzá, hogy éppen ő az, aki hátráltatja és támadja az ahhoz szükséges egységet és nemzetek feletti pénzügyi rendszert.","shortLead":"A miniszterelnök azt mondta, ahhoz, hogy talpra álljon Európa gazdasága, sürgősen létre kell hozni egy európai...","id":"20250217_Orban-Viktor-tokepiaci-unio-eu-befektetesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07abc0fc-d669-4ac3-bf34-26fc466c0d65.jpg","index":0,"item":"1af0cf53-0793-43a3-869a-7eda8e2398b5","keywords":null,"link":"/360/20250217_Orban-Viktor-tokepiaci-unio-eu-befektetesek","timestamp":"2025. február. 17. 10:00","title":"Orbán Viktor egy mondatban tudta megcáfolni saját politikájának értelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec982c9-d582-4b6b-b719-e615550d1001","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A kanadaiak 15 év, 26 győzelem után kaptak ki Sidney Crosbyval a soraikban. ","shortLead":"A kanadaiak 15 év, 26 győzelem után kaptak ki Sidney Crosbyval a soraikban. ","id":"20250216_Volt-nagy-csihi-puhi-9-masodperc-alatt-harman-verekedtek-ossze-a-jegkorong-orokrangadojan-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ec982c9-d582-4b6b-b719-e615550d1001.jpg","index":0,"item":"04c75e81-5363-44cd-a53b-38e1808c00c6","keywords":null,"link":"/sport/20250216_Volt-nagy-csihi-puhi-9-masodperc-alatt-harman-verekedtek-ossze-a-jegkorong-orokrangadojan-video","timestamp":"2025. február. 16. 14:34","title":"Volt nagy csihi-puhi: 9 másodperc alatt hárman verekedtek össze a jégkorong örökrangadóján – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]