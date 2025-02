Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Kulcsár Krisztián felszólalt a párt szombati kongresszusán, ahol azt mondta, a sportban a döntések sokszor egyetlen emberen múlnak, a miniszterelnökön. Bírálta az egyre szaporodó stadionokat is. Kulcsár Krisztián felszólalt a párt szombati kongresszusán, ahol azt mondta, a sportban a döntések sokszor egyetlen emberen múlnak, a miniszterelnökön. Bírálta az egyre szaporodó stadionokat is. 2025. február. 15. 14:11 Beállt a Tisza Párt mögé a MOB volt elnöke Jó Hír: az állam kifizeti az állampapírokra járó kamatot, jelentette be Orbán Viktor január derekán. Ez valóban jó, azt azonban sokan nem tudják, mivel járna, ha ez nem valósulna meg és egyáltalán miért jó befektetés az állampapír. Ez valóban jó, azt azonban sokan nem tudják, mivel járna, ha ez nem valósulna meg és egyáltalán miért jó befektetés az állampapír. 2025. február. 17. 05:50 Kinek érdemes állampapírt vennie és kinek nem? - Kasszakulcs Amiért akadályozta a gyalogosok közlekedését. 2025. február. 15. 14:44 Civilek szerint nem a rendőrségnek kellett volna elnézést kérnie Delhusa Gjontól, hanem neki az újbudaiaktól Adrien Brody lett például a legjobb férfi főszereplő. 2025. február. 17. 06:28 Négy díjat is besöpört a BAFTA-gálán A brutalista Nem is olyan súlyos a helyzetük, mint a látássérülteké, mégis ez az eltérés hatással lehet a mindennapi életükre és a társadalmi interakcióikra is. Amerikai kutatók szerint jóval többen élnek ilyen rendellenességgel, mint azt a legtöbben gondolják. 2025. február. 16. 16:03 Arcvakság: Brad Pitt rejtélyes betegsége jóval több embert érint, mint gondolná A prémium és a luxus kategória között egyenesúlyozna a német márka. 2025. február. 17. 08:03 Megemelik az Audik árait, a tehetősebb vásárlók felé mozdulnának Néhány enyhébb szorongásos zavar esetén a mindfulness terápia felveszi a versenyt a pirulákkal – derül ki egy friss kutatásból. 2025. február. 17. 12:18 Szorongáscsökkentés mellékhatások nélkül A kanadaiak 15 év, 26 győzelem után kaptak ki Sidney Crosbyval a soraikban. 2025. február. 16. 14:34 Volt nagy csihi-puhi: 9 másodperc alatt hárman verekedtek össze a jégkorong örökrangadóján – videó