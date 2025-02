Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"96fad3af-9c6c-486f-86f9-4030e07ca3e8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás arra az esetre, ha egy teljesen egyedi megjelenésű sportos új Dacia Dusterre vágyunk.","shortLead":"Itt a megoldás arra az esetre, ha egy teljesen egyedi megjelenésű sportos új Dacia Dusterre vágyunk.","id":"20250218_21-millio-forintos-morcos-uj-dacia-duster-tunt-fel-a-szinen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96fad3af-9c6c-486f-86f9-4030e07ca3e8.jpg","index":0,"item":"e9888d3f-3051-4334-99bd-7637f97e3382","keywords":null,"link":"/cegauto/20250218_21-millio-forintos-morcos-uj-dacia-duster-tunt-fel-a-szinen","timestamp":"2025. február. 18. 07:04","title":"21 millió forintos morcos új Dacia tűnt fel a színen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4227717-ca0c-46fc-8e6a-6fb183de2144","c_author":"Fülöp István","category":"gazdasag","description":"Egyre több német vállalat viszi külföldre a működését, jelentősen csökken a legnagyobb cégek értéke és termelékenysége is Németországban.","shortLead":"Egyre több német vállalat viszi külföldre a működését, jelentősen csökken a legnagyobb cégek értéke és termelékenysége...","id":"20250218_Valsagban-a-nemet-ipar-negyedmillio-munkahely-megszunt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4227717-ca0c-46fc-8e6a-6fb183de2144.jpg","index":0,"item":"e5c639fc-313e-43a0-b042-e9c75d9a6cb5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250218_Valsagban-a-nemet-ipar-negyedmillio-munkahely-megszunt","timestamp":"2025. február. 18. 13:09","title":"Körülnéztek a német gazdaságban, és nagyon nem tetszett a szakértőknek, amit találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8972acf-1588-40fa-b835-3d7f727aaa5c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A szén-dioxid egy olyan üvegházhatású gáz, amelyik hozzájárul a globális felmelegedéshez. Egyre nagyobb mennyiségben kerül a levegőbe, nem is bírják megkötni a növények. Ezért is mondható áttörésnek amerikai kutatók fejlesztése, egy olyan port, amelyik képes megragadni a szén-dioxid molekulákat.","shortLead":"A szén-dioxid egy olyan üvegházhatású gáz, amelyik hozzájárul a globális felmelegedéshez. Egyre nagyobb mennyiségben...","id":"20250217_oriasi-kapacitasu-szendioxid-megkoto-por","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8972acf-1588-40fa-b835-3d7f727aaa5c.jpg","index":0,"item":"3499df12-1498-4a2b-bb79-c025f2b53c6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_oriasi-kapacitasu-szendioxid-megkoto-por","timestamp":"2025. február. 17. 19:03","title":"Egy új csodapor egyszerűen kiszippantja a levegőből a szén-dioxidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3b62f0-e710-43d3-a70f-dbdccba1f5aa","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Korábban már kétszer is a magyar nemzeti trikolór színeiben világították ki a világ legmagasabb épületét, az Egyesült Arab Emírségek idén is videóval tiszteleg március 15. emléke előtt – hogy pontosan mit vetítsenek ki, azzal kapcsolatban várják az ötleteket.","shortLead":"Korábban már kétszer is a magyar nemzeti trikolór színeiben világították ki a világ legmagasabb épületét, az Egyesült...","id":"20250218_burdzs-kalifa-egyesult-arab-emirsegek-marcius-15-nemzeti-unnep-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea3b62f0-e710-43d3-a70f-dbdccba1f5aa.jpg","index":0,"item":"279596c6-71a1-4186-a81a-dca1d8141d11","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250218_burdzs-kalifa-egyesult-arab-emirsegek-marcius-15-nemzeti-unnep-ebx","timestamp":"2025. február. 18. 18:59","title":"Megpályáztatja az Emírségek nagykövete, milyen videót vetítsenek március 15-én a Burdzs Kalifára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1428d8eb-9f56-4d84-9260-1d74fb47a8be","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A tranzakciós díjak tavaly őszi megemelése után tovább nőnek a terhek.","shortLead":"A tranzakciós díjak tavaly őszi megemelése után tovább nőnek a terhek.","id":"20250217_bankok-dijemeles-vallalkozok-vallalkozasok-penzforgalmi-szamla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1428d8eb-9f56-4d84-9260-1d74fb47a8be.jpg","index":0,"item":"2776647a-75fe-4837-bbf5-94e4ade80d47","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_bankok-dijemeles-vallalkozok-vallalkozasok-penzforgalmi-szamla","timestamp":"2025. február. 17. 08:51","title":"A vállalkozók sem ússzák meg a banki díjemeléseket, kilenc pénzintézet már lépett is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9a5e263-59a8-4bee-9ce4-f1f9e06d3570","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A két elkövető közül az idősebb már 14 éves, így büntethető, őt rongálással gyanúsították meg.","shortLead":"A két elkövető közül az idősebb már 14 éves, így büntethető, őt rongálással gyanúsították meg.","id":"20250217_ajka-rendorseg-templom-rongalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9a5e263-59a8-4bee-9ce4-f1f9e06d3570.jpg","index":0,"item":"b356d415-b93e-46a8-b183-5571f25f637b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250217_ajka-rendorseg-templom-rongalas","timestamp":"2025. február. 17. 10:46","title":"Sikeres bűnüldözés: lecsapott a rendőrség a templom falára szívecskét rajzoló tinikre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81e0d793-fb32-4d8b-8576-6fdf8d682db4","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Vajon megmenthetik a plüssállatok és a játékok a világgazdaságot? Egy nagy löketet biztos adnak, amikor a szülő találkoznak a piacon az örökifjú felnőttekkel, és együtt dollármilliárdokat mozdítanak meg. ","shortLead":"Vajon megmenthetik a plüssállatok és a játékok a világgazdaságot? Egy nagy löketet biztos adnak, amikor a szülő...","id":"20250217_Pluss-gyerekjatek-jatekpiac-kidult-befektetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81e0d793-fb32-4d8b-8576-6fdf8d682db4.jpg","index":0,"item":"006048c0-64b2-4174-bf6c-299f07d57fac","keywords":null,"link":"/360/20250217_Pluss-gyerekjatek-jatekpiac-kidult-befektetes","timestamp":"2025. február. 17. 17:00","title":"Plüssmacik kavarhatják fel a befektetési piac jövőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1fd292-078f-4e00-9608-81e9e8bb3e03","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rágalmazás és becsületsértés miatt zajlott vizsgálat a Placebo frontembere, Brian Molko ellen. ","shortLead":"Rágalmazás és becsületsértés miatt zajlott vizsgálat a Placebo frontembere, Brian Molko ellen. ","id":"20250218_giorgia-meloni-ragalmazas-placebo-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e1fd292-078f-4e00-9608-81e9e8bb3e03.jpg","index":0,"item":"a63e5698-5406-452a-8e40-919a391571b0","keywords":null,"link":"/kultura/20250218_giorgia-meloni-ragalmazas-placebo-vademeles","timestamp":"2025. február. 18. 08:16","title":"Nácinak és fasisztának nevezte Giorgia Melonit, most vádat emeltek a brit rocksztár ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]