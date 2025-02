Mint a TechCrunch kiemeli, eddig az élő közvetítések felvételein nem volt időkorlát, akár évekkel később is vissza lehetett nézni azokat, ez azonban most elég drasztikusan megváltozik. Sőt, visszamenőleg is érvényes a változtatás, tehát a 30 napnál régebbi videók minden esetben törölve lesznek. Az évekkel ezelőttiek is, amelyeket még az előző rendszerben rögzítettek.

A kapcsolódó blogbejegyzésben a cég azt állítja, a változtatás összehangolja a „tárolási irányelveiket” az iparági szabványokkal, és így a legkorszerűbb élő videós élményt tudják biztosítani. Lefordítva talán ez úgy helyes, hogy drága a felvételek tárolása, és így faragnának a költségeken. A TechCrunch megkereste az ügyben a Facebookot, de egyelőre nem kaptak választ.

A portál ugyanakkor megjegyzi: az egyik legnagyobb versenytárs, a Twitch néhány, jellemzően kiemelt streamer esetében 60 napig tárolja a korábbi élő közvetítések felvételeit – minden más esetben 14 nap után következik be a törlés. A YouTube normál videóként archiválja az élőket, már ha a felhasználó nem dönt máshogy.

Ami a Facebookot illeti, a régebbi videók esetében a felhasználók hat hónap haladékot ad a korábbi videók letöltésére, így addig most még nem törlik a régebbi felvételeket. A letöltéshez egyébként egy új eszközt is biztosít a Meta, így a folyamat még egyszerűbb – erről egy értesítést fog küldeni a felület az érintetteknek, így könnyedén elérhetik majd a korábbi videók egyben történő letöltését is lehetővé tévő eszközt.

