[{"available":true,"c_guid":"51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"Hekkerek blokkolták a Nemzeti Régészeti Intézet szervereit – tudta meg a HVG. Nem tudni pontosan, milyen szerverekhez férhettek hozzá, az intézetnél jelenleg az adatok visszaállítása zajlik. Az biztos, hogy a munkatársak nem tudnak dolgozni, állnak a régészeti feltárások, és így azok a beruházások is, amelyek megkezdéséhez előzetes feltárásokra van szükség.","shortLead":"Hekkerek blokkolták a Nemzeti Régészeti Intézet szervereit – tudta meg a HVG. Nem tudni pontosan, milyen szerverekhez...","id":"20250217_NRI-hackeles-regeszeti-intezet-fresz-ferenc-valtsagdij-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030.jpg","index":0,"item":"b27e79c5-4400-45bb-8d72-01f7d2591491","keywords":null,"link":"/360/20250217_NRI-hackeles-regeszeti-intezet-fresz-ferenc-valtsagdij-ebx","timestamp":"2025. február. 17. 12:36","title":"Hekkerek törték fel a Nemzeti Régészeti Intézet szervereit, érzékeny tervekhez juthattak hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0185e4a8-524e-4753-bea3-bbcabf513b3f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez az a tipikus közlekedési helyzet, ahol talán a legnagyobb veszélyben vannak a gyalogosok.","shortLead":"Ez az a tipikus közlekedési helyzet, ahol talán a legnagyobb veszélyben vannak a gyalogosok.","id":"20250218_kaposvar-parhuzamos-kozlekedes-erkezo-auto-elcsapta-a-fiatal-lanyt-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0185e4a8-524e-4753-bea3-bbcabf513b3f.jpg","index":0,"item":"88d433fc-d10f-4d48-8761-a0989dcf6d23","keywords":null,"link":"/cegauto/20250218_kaposvar-parhuzamos-kozlekedes-erkezo-auto-elcsapta-a-fiatal-lanyt-video","timestamp":"2025. február. 18. 13:13","title":"Hiába állt a busz a zebránál, a mellette érkező autó fékezés nélkül elcsapta a fiatal lányt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d5bd389-1b46-4a5c-a9ef-4f94f2dfbd26","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szakértőnek, aki az eszközöket ellenőrizte, enyhítették a büntetését. ","shortLead":"A szakértőnek, aki az eszközöket ellenőrizte, enyhítették a büntetését. ","id":"20250218_Masodfokon-is-letoltendo-szabadsagvesztesre-iteltek-annak-a-vasi-kalandparknak-az-uzemeltetojet-ahol-egy-kidolo-fa-megolt-egy-gyereket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d5bd389-1b46-4a5c-a9ef-4f94f2dfbd26.jpg","index":0,"item":"4949aed7-f120-4d47-8d4d-314f1d8d6292","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_Masodfokon-is-letoltendo-szabadsagvesztesre-iteltek-annak-a-vasi-kalandparknak-az-uzemeltetojet-ahol-egy-kidolo-fa-megolt-egy-gyereket","timestamp":"2025. február. 18. 20:28","title":"Másodfokon is letöltendő szabadságvesztésre ítélték annak a vasi kalandparknak az üzemeltetőjét, ahol meghalt egy gyermek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0a189b1-5029-4c2e-b967-d302b5e71e77","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő múlt hét péntek óta van kórházban.","shortLead":"A katolikus egyházfő múlt hét péntek óta van kórházban.","id":"20250217_ferenc-papa-korhaz-vatikan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0a189b1-5029-4c2e-b967-d302b5e71e77.jpg","index":0,"item":"e1a0f350-e0c4-4f15-bd5c-8b805c4fbe43","keywords":null,"link":"/elet/20250217_ferenc-papa-korhaz-vatikan","timestamp":"2025. február. 17. 17:06","title":"„A klinikai kép összetett” – továbbra is kórházban marad Ferenc pápa, minden programját lemondták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ad425ef-137e-4281-9172-72b1a0225b5f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar külügyminiszer Kazahsztánból háborúpártizta le az Ukrajna és Európa biztonsága miatt aggódó politikusokat.","shortLead":"A magyar külügyminiszer Kazahsztánból háborúpártizta le az Ukrajna és Európa biztonsága miatt aggódó politikusokat.","id":"20250217_szijjarto-peter-orosz-ukran-haboru-beke-eu-parizs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ad425ef-137e-4281-9172-72b1a0225b5f.jpg","index":0,"item":"4accbcc4-be2c-4e7a-b6b0-6e71e42d0736","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_szijjarto-peter-orosz-ukran-haboru-beke-eu-parizs","timestamp":"2025. február. 17. 10:16","title":"Szijjártó Péter szerint azok az európai vezetők, akik hétfőn összegyűlnek Párizsban, meg akarják akadályozni az ukrán békét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cf62df9-2ebf-4acc-b871-c1970e9cf114","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állami szervezet szerint az a felelős döntés, ha az kapja a pénzt, aki több páciensről gondoskodik. ","shortLead":"Az állami szervezet szerint az a felelős döntés, ha az kapja a pénzt, aki több páciensről gondoskodik. ","id":"20250218_neak-XVII-kerulet-rendelo-finanszirozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6cf62df9-2ebf-4acc-b871-c1970e9cf114.jpg","index":0,"item":"9d96fa49-9f2f-42f4-8ed2-b2c6c5ec6dc5","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_neak-XVII-kerulet-rendelo-finanszirozas","timestamp":"2025. február. 18. 18:41","title":"A NEAK szerint azért csökkentették egy XVII. kerületi rendelő finanszírozását, mert nem láttak el elég beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71acba02-183f-4239-9298-cbe273bd7717","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Néhány enyhébb szorongásos zavar esetén a mindfulness terápia felveszi a versenyt a pirulákkal – derül ki egy friss kutatásból.","shortLead":"Néhány enyhébb szorongásos zavar esetén a mindfulness terápia felveszi a versenyt a pirulákkal – derül ki egy friss...","id":"20250217_Szorongascsokkentes-mellekhatasok-nelkul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71acba02-183f-4239-9298-cbe273bd7717.jpg","index":0,"item":"c18ff7fd-15a7-4dfc-a824-7f54e97f8cba","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250217_Szorongascsokkentes-mellekhatasok-nelkul","timestamp":"2025. február. 17. 12:18","title":"Szorongáscsökkentés mellékhatások nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d8c6965-d25f-4103-9682-45f4c3ed0796","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kiadta a 2024 második félévére vonatkozó jelentését az internetes sebességmérésre szakosodott Speedtest. A magyar piac viszonylatában fény derült arra is, hogy melyik szolgáltatónál a legjobb az internet, ha játékról van szó.","shortLead":"Kiadta a 2024 második félévére vonatkozó jelentését az internetes sebességmérésre szakosodott Speedtest. A magyar piac...","id":"20250217_speedtest-connectivity-report-magyarorszag-otthoni-mobil-internet-sebesseg-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d8c6965-d25f-4103-9682-45f4c3ed0796.jpg","index":0,"item":"f518a731-99be-4192-97bd-3be938de32d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_speedtest-connectivity-report-magyarorszag-otthoni-mobil-internet-sebesseg-adatok","timestamp":"2025. február. 17. 11:25","title":"Hol a leggyorsabb az internet? Melyik szolgáltató a legjobb, ha játékról van szó? Kijöttek a magyarországi sebességadatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]