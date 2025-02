Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"92635cae-9a3b-4fa6-9b86-f03774f4c3f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egykori alelnök nem most dolgozik együtt először a CAA ügynökséggel, a szenátori kampánya alatt szintén ők képviselték.","shortLead":"Az egykori alelnök nem most dolgozik együtt először a CAA ügynökséggel, a szenátori kampánya alatt szintén ők...","id":"20250221_Kamala-Harris-Joe-Biden-CAA-egyuttmukodes-kepviselet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92635cae-9a3b-4fa6-9b86-f03774f4c3f2.jpg","index":0,"item":"39233659-c14f-423e-88b8-25420791163b","keywords":null,"link":"/elet/20250221_Kamala-Harris-Joe-Biden-CAA-egyuttmukodes-kepviselet","timestamp":"2025. február. 21. 13:17","title":"Kamala Harris követi Joe Bident a művészeti ügynökséghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da09c2d-9f88-4830-984c-755d152667a3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár még eltart egy ideig, hogy az emberszerű robotok általánossá válnak, úgy tűnik, a nagy technológiai vállalatok igencsak komolyan veszik ezek fejlesztését. A kérdés tehát nem az, hogy tényleg lesznek-e ilyenek, hanem az, hogy mikor jelennek meg.","shortLead":"Bár még eltart egy ideig, hogy az emberszerű robotok általánossá válnak, úgy tűnik, a nagy technológiai vállalatok...","id":"20250221_nagy-technologiai-vallalatok-erofeszitesei-humanoid-robotok-meta-apple-robotika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2da09c2d-9f88-4830-984c-755d152667a3.jpg","index":0,"item":"2bb82ec7-8111-4f4f-956d-cf60751a1675","keywords":null,"link":"/tudomany/20250221_nagy-technologiai-vallalatok-erofeszitesei-humanoid-robotok-meta-apple-robotika","timestamp":"2025. február. 21. 16:03","title":"Az MI után máris itt a következő hullám? Valami nagyon emberi, valami nagyon gépi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07754f1-8627-4f57-bb34-a3454fc23016","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A palesztin terrorszervezetnek a tűzszünet értelmében az elhunyt izraeli túszok holttesteit is ki kell szolgáltatnia, ám a legutóbb Siri Bibasz maradványai helyett egy névtelen, azonosítatlan holttestet adtak át.","shortLead":"A palesztin terrorszervezetnek a tűzszünet értelmében az elhunyt izraeli túszok holttesteit is ki kell szolgáltatnia...","id":"20250221_Izrael-hamasz-holttest-azonositatlan-bibasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b07754f1-8627-4f57-bb34-a3454fc23016.jpg","index":0,"item":"b3e93ddc-e126-41d6-9a80-19912f61c19e","keywords":null,"link":"/vilag/20250221_Izrael-hamasz-holttest-azonositatlan-bibasz","timestamp":"2025. február. 21. 06:55","title":"Izrael azzal vádolja a Hamászt, hogy egy azonosítatlan holttestet adott át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17161d7c-c644-43d3-9515-35fc13f08f0e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Csak másokkal megosztva, másoktól segítséget kérve lehet sikeresen feldolgozni egy sérült vagy gyógyíthatatlanul beteg gyermek nevelésével járó lelki terheket? Milyen kusza és nyomasztó érzelmek gyötrik az érintett szülőket? Hogyan veszíthetik el annyira a reményt, hogy akár az öngyilkosság gondolata is felmerül bennük? Milyen stratégiával találhatnak kiutat a kétségbeesett helyzetükből?","shortLead":"Csak másokkal megosztva, másoktól segítséget kérve lehet sikeresen feldolgozni egy sérült vagy gyógyíthatatlanul beteg...","id":"20250221_Egy-vonatgazolas-lelki-hattere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17161d7c-c644-43d3-9515-35fc13f08f0e.jpg","index":0,"item":"cf42f09f-44e9-47bb-a58a-dbb1ac48e8e5","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250221_Egy-vonatgazolas-lelki-hattere","timestamp":"2025. február. 21. 11:38","title":"Egy vonatgázolás lelki háttere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd9a032e-f3fb-4df3-9dea-cbf92ffa4c68","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kékhalálról érkező visszajelzések miatt hónapokig felfüggesztették a legújabb Windows 11 telepítésének lehetőségét, de most megérkezett az elixír: egy BIOS-frissítés, ami megold minden problémát.","shortLead":"Kékhalálról érkező visszajelzések miatt hónapokig felfüggesztették a legújabb Windows 11 telepítésének lehetőségét, de...","id":"20250221_microsoft-windows-11-24h2-frissites-bios-javitas-asus-kekhalal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd9a032e-f3fb-4df3-9dea-cbf92ffa4c68.jpg","index":0,"item":"73829002-8e3a-4d09-91ae-e2ca2cc7dcac","keywords":null,"link":"/tudomany/20250221_microsoft-windows-11-24h2-frissites-bios-javitas-asus-kekhalal","timestamp":"2025. február. 21. 10:03","title":"Megérkezett a javítás: már kékhalál nélkül frissíthetők a legújabb Windowsra bizonyos gépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65489e23-3dac-4971-8336-638a544d20d9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az izraeli miniszterelnök azt mondta, hogy a Hamász súlyos árat fog fizetni azért, mert egy ismeretlen gázai nő holttestét adták át a meggyilkolt túsz helyett.","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök azt mondta, hogy a Hamász súlyos árat fog fizetni azért, mert egy ismeretlen gázai nő...","id":"20250221_netanjahu-bosszu-hamasz-tusz-maradvanyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65489e23-3dac-4971-8336-638a544d20d9.jpg","index":0,"item":"e4ed1f51-8e5f-4770-bc89-ac165a8dac81","keywords":null,"link":"/vilag/20250221_netanjahu-bosszu-hamasz-tusz-maradvanyok","timestamp":"2025. február. 21. 14:02","title":"Netanjahu bosszút esküdött a Hamász ellen, miután egy túsz holtteste helyett egy ismeretlen személy maradványait adták át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06f65ddc-5e0b-4ee6-b4ce-fb1da7300a58","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az Etna egy olasz génekkel rendelkező, egekig pörgethető V10-zel szerelt szuperkönnyű közúti torpedó.","shortLead":"Az Etna egy olasz génekkel rendelkező, egekig pörgethető V10-zel szerelt szuperkönnyű közúti torpedó.","id":"20250220_ujabb-elkepeszto-sportkocsival-rukkoltak-elo-a-horvatok-lamborghini-gallardo-etna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06f65ddc-5e0b-4ee6-b4ce-fb1da7300a58.jpg","index":0,"item":"0f3b8fa1-1cf3-4e4b-8f4d-fdb73f609458","keywords":null,"link":"/cegauto/20250220_ujabb-elkepeszto-sportkocsival-rukkoltak-elo-a-horvatok-lamborghini-gallardo-etna","timestamp":"2025. február. 20. 07:59","title":"Újabb elképesztő sportkocsival rukkoltak elő a horvátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944f3a19-abaa-4944-b6d6-6604047e4c86","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump, Putyin és Hszi évei következnek, a kontinensnek sürgősen cselekednie kell, ha nem akar autokraták közé szorulni.","shortLead":"Trump, Putyin és Hszi évei következnek, a kontinensnek sürgősen cselekednie kell, ha nem akar autokraták közé szorulni.","id":"20250220_Joschka-Fischer-Europa-magara-maradt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/944f3a19-abaa-4944-b6d6-6604047e4c86.jpg","index":0,"item":"90759b8f-837d-4bff-b436-e6fdbdb41da6","keywords":null,"link":"/360/20250220_Joschka-Fischer-Europa-magara-maradt","timestamp":"2025. február. 20. 07:30","title":"Joschka Fischer: Európa magára maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]