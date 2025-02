Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2841f1c1-8145-4979-ab4c-0e8ff204740e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A mallorcai település szépen kéri a sussexi hercegnét, hogy változtassa meg a cége új logóját. ","shortLead":"A mallorcai település szépen kéri a sussexi hercegnét, hogy változtassa meg a cége új logóját. ","id":"20250221_A-spanyol-polgarmester-szerint-Meghan-Markle-lenyulta-a-varos-cimeret-de-nincs-penze-perelni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2841f1c1-8145-4979-ab4c-0e8ff204740e.jpg","index":0,"item":"c2c35358-96ae-41e2-8832-b0db240e586c","keywords":null,"link":"/kultura/20250221_A-spanyol-polgarmester-szerint-Meghan-Markle-lenyulta-a-varos-cimeret-de-nincs-penze-perelni","timestamp":"2025. február. 21. 09:35","title":"A spanyol polgármester szerint Meghan Markle lenyúlta a városa címerét, de nincs pénzük perelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a0f196-9e3b-4978-937b-ecdc06aa0744","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szerencséje volt, hogy nem okozott balesetet.","shortLead":"Szerencséje volt, hogy nem okozott balesetet.","id":"20250220_amokfuto-frissjogsis-17-eves-sofor-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77a0f196-9e3b-4978-937b-ecdc06aa0744.jpg","index":0,"item":"a51f8f6a-e90b-44ae-a2e8-187387c10164","keywords":null,"link":"/cegauto/20250220_amokfuto-frissjogsis-17-eves-sofor-video","timestamp":"2025. február. 20. 13:58","title":"Öt hónapra elbukta a friss jogsiját ezért a manőverért a 17 éves sofőr – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"360","description":"Nem hajlanak mostanában a kormány keze alá a tények, de legalább világossá válik a kevésbé tájékozottak előtt is, hogy egy alkalmatlan kabinet akkor is rosszabbul teljesít a szomszédainál, ha mázli mázlit követ. Vélemény.","shortLead":"Nem hajlanak mostanában a kormány keze alá a tények, de legalább világossá válik a kevésbé tájékozottak előtt is...","id":"20250220_hvg-Para-Kovacs-Imre-A-szamok-tukreben-inflacio-arstop-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"9db3285d-5cf0-4186-b1a8-a81f3ea42125","keywords":null,"link":"/360/20250220_hvg-Para-Kovacs-Imre-A-szamok-tukreben-inflacio-arstop-velemeny","timestamp":"2025. február. 20. 08:30","title":"Para-Kovács Imre: Ugrálóvárat Nagy Mártonnak a Kossuth térre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b734db9d-56d1-44ea-ae8c-1f986b390d30","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Radoslaw Sikorski az amerikai elnök nagy megdöbbenést kiváltott kijelentésére – amely szerint Ukrajna felelős a háború kirobbanásáért – úgy reagált: úgy könnyű elkerülni egy háborút, ha az egyik fél megadja magát.","shortLead":"Radoslaw Sikorski az amerikai elnök nagy megdöbbenést kiváltott kijelentésére – amely szerint Ukrajna felelős a háború...","id":"20250220_radoslaw-sikorski-lengyel-kulugyminiszter-ukrajna-haboru-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b734db9d-56d1-44ea-ae8c-1f986b390d30.jpg","index":0,"item":"cfa3e7c5-1467-4b65-88e6-4c778c4e1a01","keywords":null,"link":"/vilag/20250220_radoslaw-sikorski-lengyel-kulugyminiszter-ukrajna-haboru-donald-trump","timestamp":"2025. február. 20. 08:45","title":"Lengyel külügyminiszter: Katonailag és pénzügyileg maximálisan folytatni kell Ukrajna támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15dd8ed9-7ff1-453a-a573-0ccdb148f1ba","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy ideig párhuzamosan futott mindkét modell. ","shortLead":"Egy ideig párhuzamosan futott mindkét modell. ","id":"20250220_Mazda-2-atmarkazott-Toyota-Yaris","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15dd8ed9-7ff1-453a-a573-0ccdb148f1ba.jpg","index":0,"item":"544ee5da-7dea-451d-9888-1b584a16cb97","keywords":null,"link":"/cegauto/20250220_Mazda-2-atmarkazott-Toyota-Yaris","timestamp":"2025. február. 20. 08:07","title":"Csendben véget ér az eredeti Mazda 2 karrierje, átvette a helyét az átmárkázott Toyota Yaris","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86badeaa-a276-4059-8974-2c09c13b624d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszabb utazási időre, rövidebb útvonalon közlekedő elővárosi járatokra kellett számítani csütörtök délelőtt.","shortLead":"Hosszabb utazási időre, rövidebb útvonalon közlekedő elővárosi járatokra kellett számítani csütörtök délelőtt.","id":"20250220_mav-valtohiba-nyugati-fennakadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86badeaa-a276-4059-8974-2c09c13b624d.jpg","index":0,"item":"99027fe0-22cf-45b0-ad38-49e13d975253","keywords":null,"link":"/itthon/20250220_mav-valtohiba-nyugati-fennakadas","timestamp":"2025. február. 20. 10:12","title":"Váltót rongált egy vonat, akadozott a vonatközlekedés a Nyugati és Kőbánya-Kispest között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d491a5-624b-446f-b7df-83c4d949d4af","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A városban január eleje óta kell fizetni Manhattan egy részén, épp ott, ahol a Trump Tower is áll.","shortLead":"A városban január eleje óta kell fizetni Manhattan egy részén, épp ott, ahol a Trump Tower is áll.","id":"20250220_donald-trump-elnok-kiraly-new-york-manhattan-dugodij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5d491a5-624b-446f-b7df-83c4d949d4af.jpg","index":0,"item":"d8a53e61-9a26-4b52-872b-bfa97d623aed","keywords":null,"link":"/vilag/20250220_donald-trump-elnok-kiraly-new-york-manhattan-dugodij","timestamp":"2025. február. 20. 06:18","title":"„Éljen soká a király” – írta magáról Trump, amikor a New York-i dugódíj eltörléséről posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Fehér Ház szerint félreértették az FDA-ban Donald Trump gender-rendeletét, nem tiltják be ezeket a szavakat.","shortLead":"A Fehér Ház szerint félreértették az FDA-ban Donald Trump gender-rendeletét, nem tiltják be ezeket a szavakat.","id":"20250220_szavak-amerika-tiltas-no-fogyatekkal-elo-idos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676.jpg","index":0,"item":"1c1bc44d-67bc-48ef-9890-70239ec1c9ab","keywords":null,"link":"/elet/20250220_szavak-amerika-tiltas-no-fogyatekkal-elo-idos","timestamp":"2025. február. 20. 20:08","title":"Véletlenül megtiltották amerikai kutatóknak, hogy olyan szavakat használjanak, mint a nő, a fogyatékkal élő és az idős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]