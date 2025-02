Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6a81871b-02f3-4bc1-98a7-911ba3b29b15","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elon Musk is megkapta a magáét az írótól.","shortLead":"Elon Musk is megkapta a magáét az írótól.","id":"20250221_Stephen-King-x-visszateres-trump-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a81871b-02f3-4bc1-98a7-911ba3b29b15.jpg","index":0,"item":"da720ca1-a2f9-48a0-834b-d0e92ab20d02","keywords":null,"link":"/elet/20250221_Stephen-King-x-visszateres-trump-musk","timestamp":"2025. február. 21. 06:07","title":"Stephen King visszatért az X-re, és egyből áruló szarházinak nevezte Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"573ae6fb-8b1f-48cb-92fb-7773f318275f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google minden jel szerint beépíti az androidos telefonok alapértelmezett, SMS-eket is kezelő alkalmazásába az üzenetek küldési utáni szerkesztésének, visszahívásának és törlésének lehetőségét.","shortLead":"A Google minden jel szerint beépíti az androidos telefonok alapértelmezett, SMS-eket is kezelő alkalmazásába...","id":"20250221_android-google-messages-uzenetkuldo-uzenet-visszavonasa-torles-szerkesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/573ae6fb-8b1f-48cb-92fb-7773f318275f.jpg","index":0,"item":"3f671691-2e83-4362-b5e3-9a34d8ad3b91","keywords":null,"link":"/tudomany/20250221_android-google-messages-uzenetkuldo-uzenet-visszavonasa-torles-szerkesztes","timestamp":"2025. február. 21. 08:03","title":"Nagy változás jön az androidos telefonokra: visszavonhatja majd a már elküldött SMS-eket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86badeaa-a276-4059-8974-2c09c13b624d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszabb utazási időre, rövidebb útvonalon közlekedő elővárosi járatokra kellett számítani csütörtök délelőtt.","shortLead":"Hosszabb utazási időre, rövidebb útvonalon közlekedő elővárosi járatokra kellett számítani csütörtök délelőtt.","id":"20250220_mav-valtohiba-nyugati-fennakadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86badeaa-a276-4059-8974-2c09c13b624d.jpg","index":0,"item":"99027fe0-22cf-45b0-ad38-49e13d975253","keywords":null,"link":"/itthon/20250220_mav-valtohiba-nyugati-fennakadas","timestamp":"2025. február. 20. 10:12","title":"Váltót rongált egy vonat, akadozott a vonatközlekedés a Nyugati és Kőbánya-Kispest között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b1ae6f-0478-4809-a6f2-647360bc56d7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója arra szólította fel Ukrajnát, hogy vegyen vissza a kritikus hangnemből.","shortLead":"A Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója arra szólította fel Ukrajnát, hogy vegyen vissza a kritikus hangnemből.","id":"20250220_A-Feher-Hazbol-hallgattatnak-el-Ukrajnat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53b1ae6f-0478-4809-a6f2-647360bc56d7.jpg","index":0,"item":"c92fe65e-3f85-4c74-a9cb-4eb65bf47e99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250220_A-Feher-Hazbol-hallgattatnak-el-Ukrajnat","timestamp":"2025. február. 20. 19:55","title":"A Fehér Házból azt üzenik Ukrajnának, hallgasson, és adja át értékeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b08d347-5d3e-49af-bd02-36742436b97f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az államtitkár szerint 9 ezren igényelték a munkáshitelt – Orbán Viktor és Gulyás Gergely már két héttel korábban ezt a számot mondták be.","shortLead":"Az államtitkár szerint 9 ezren igényelték a munkáshitelt – Orbán Viktor és Gulyás Gergely már két héttel korábban ezt...","id":"20250220_A-munkashitel-a-jelek-szerint-egy-honap-alatt-elerte-a-plafont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b08d347-5d3e-49af-bd02-36742436b97f.jpg","index":0,"item":"2cab9f11-de77-4e2d-999e-00337eda7781","keywords":null,"link":"/kkv/20250220_A-munkashitel-a-jelek-szerint-egy-honap-alatt-elerte-a-plafont","timestamp":"2025. február. 20. 10:10","title":"A munkáshitel a jelek szerint egy hónap alatt elérte a plafont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b942832c-5b8d-445b-bfbc-39cfedce79b4","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"elet","description":"Egyesek szerint eladta a lelkét, amikor elvállalta, hogy ő lesz a bulvártelevíziózás királya, de Jerry Springer megtalálta magát a szerepben. A nevét viselő show már hét éve nincs ugyan műsoron, és ma már az elképesztő sikere is homályba veszett, de még mindig érdemes boncolgatni, hogy csak tünet volt-e, vagy minden bajnak az okozója. ","shortLead":"Egyesek szerint eladta a lelkét, amikor elvállalta, hogy ő lesz a bulvártelevíziózás királya, de Jerry Springer...","id":"20250221_jerry-springer-trash-tv-netflix-dokumentumfilm-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b942832c-5b8d-445b-bfbc-39cfedce79b4.jpg","index":0,"item":"7dd36c4c-bcc5-4229-b18f-7fd46555f55f","keywords":null,"link":"/elet/20250221_jerry-springer-trash-tv-netflix-dokumentumfilm-ebx","timestamp":"2025. február. 21. 19:36","title":"A világ legrosszabb tévés műsorvezetőjét a tettlegességig fajuló balhék tették naggyá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8348514-f1d4-49db-b8ef-0dfeb4df4dfb","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Bár a kormány korábban azt állította, hogy kikötőt vásárolt 2019-ben Triesztben, valójában még csak most kezdik építeni a létesítményt, 50 ezer köbméteres feltöltéssel indul a munka. Ettől várják, hogy jobban tudunk exportálni, majd valamikor 2028-ban.","shortLead":"Bár a kormány korábban azt állította, hogy kikötőt vásárolt 2019-ben Triesztben, valójában még csak most kezdik építeni...","id":"20250221_trieszt-magyar-kikoto-epitese-export-ingatlan-magyar-levente-allamtitkar-kkm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8348514-f1d4-49db-b8ef-0dfeb4df4dfb.jpg","index":0,"item":"3989a04d-2a10-451b-a290-a0bb6b475c6f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250221_trieszt-magyar-kikoto-epitese-export-ingatlan-magyar-levente-allamtitkar-kkm","timestamp":"2025. február. 21. 08:18","title":"Öt év után elkezdték felépíteni a kikötőt, amit Magyarország vásárolt Triesztben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a9c6eb-e21d-424d-ab40-8e514b15c105","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem kell mindig nagy hardver a nagy ötletekhez: egy mérnöknek sikerült úgy kicsinyítenie egy nagy nyelvi modellt, hogy az ráfér egy pendrive-ra.","shortLead":"Nem kell mindig nagy hardver a nagy ötletekhez: egy mérnöknek sikerült úgy kicsinyítenie egy nagy nyelvi modellt...","id":"20250220_usb-meghajto-nagy-nyelvi-modell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74a9c6eb-e21d-424d-ab40-8e514b15c105.jpg","index":0,"item":"bd05db10-7c1f-43ec-97cc-bfd85de8bbcf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250220_usb-meghajto-nagy-nyelvi-modell","timestamp":"2025. február. 20. 16:03","title":"Bravúros ötlet: egy mérnök zsebben elférő méretűre kicsinyített egy nagy nyelvi modellt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]