Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"539e0af2-4d6c-4b7b-92ad-e8eebbd4f508","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány képviselői eddig csak utalgattak arra, hogy megakadályoznák a melegfelvonulás megrendezését az eddig ismert formájában. ","shortLead":"A kormány képviselői eddig csak utalgattak arra, hogy megakadályoznák a melegfelvonulás megrendezését az eddig ismert...","id":"20250227_pride-betiltas-lazar-janos-orban-viktor-gulyas-gergely-lmbtq-kozosseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/539e0af2-4d6c-4b7b-92ad-e8eebbd4f508.jpg","index":0,"item":"7026a651-d79d-42a3-9f8c-304a5fcc2d69","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_pride-betiltas-lazar-janos-orban-viktor-gulyas-gergely-lmbtq-kozosseg","timestamp":"2025. február. 27. 08:26","title":"Lázár János: A Pride-ot mihamarabb be kell tiltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Átlagfizetéssel és 50 négyzetméteres ingatlan árával számolva. Persze közben a kiadásainkkal is számolni kell, és ha valaki a nettó átlagkereset 30 százalékát tudja félretenni, akkor 20-30 évig kell spórolnia.","shortLead":"Átlagfizetéssel és 50 négyzetméteres ingatlan árával számolva. Persze közben a kiadásainkkal is számolni kell, és ha...","id":"20250227_lakasvasarlas-netto-atlagkereset-sporolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8.jpg","index":0,"item":"2329dda9-f7c5-4a02-9cf2-a0a8c573195b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250227_lakasvasarlas-netto-atlagkereset-sporolas","timestamp":"2025. február. 27. 08:09","title":"Budapesten 10 évig kell gürizni, hogy összejöjjön egy használt lakás ára, de Debrecenben még ennél is tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be421d4-c34f-484b-acfb-9a89c9afaa6e","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az amerikai elnök propagandavideója a Gázai-övezetről önmagában aggályos, a szakállas hastáncosnőket alighanem egy jó humorú mesterséges intelligencia csempészte bele.","shortLead":"Az amerikai elnök propagandavideója a Gázai-övezetről önmagában aggályos, a szakállas hastáncosnőket alighanem egy jó...","id":"20250226_Szakallas-hastancosnok-es-orias-arany-Trump-szobor-ez-var-a-Gazai-ovezetre-Trump-szerint-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4be421d4-c34f-484b-acfb-9a89c9afaa6e.jpg","index":0,"item":"050f38d8-780f-46c4-8c01-787836e133bf","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250226_Szakallas-hastancosnok-es-orias-arany-Trump-szobor-ez-var-a-Gazai-ovezetre-Trump-szerint-ebx","timestamp":"2025. február. 26. 09:23","title":"Szakállas hastáncosnők és óriás arany Trump-szobor – ez vár a Gázai-övezetre egy friss Trump-videó szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f67966cd-d7d7-43bd-8957-eebeb1f9376a","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Pulcsi, kábel, növény, bútor. Mindegy, hogy melyik, ha a macska megrágja, az rendkívül bosszantó, és még veszélyes is lehet. De miért vetemedik erre, és mit lehet tenni azért, hogy ne csinálja?","shortLead":"Pulcsi, kábel, növény, bútor. Mindegy, hogy melyik, ha a macska megrágja, az rendkívül bosszantó, és még veszélyes is...","id":"20250227_a-macska-ragja-a-kabelt-novenyt-ruhat-megoldas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f67966cd-d7d7-43bd-8957-eebeb1f9376a.jpg","index":0,"item":"1ef7b7de-8a30-4181-bb2c-a3029c36498b","keywords":null,"link":"/elet/20250227_a-macska-ragja-a-kabelt-novenyt-ruhat-megoldas","timestamp":"2025. február. 27. 04:31","title":"A macskám mindent megrág – mit tehetek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef8d53b-29d8-4e58-a2c7-4552fc6b8aab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Roberto Orci a legnagyobb hollywoodi franchise-okon dolgozott. 51 éves volt.","shortLead":"Roberto Orci a legnagyobb hollywoodi franchise-okon dolgozott. 51 éves volt.","id":"20250226_Meghalt-a-Star-Trek-es-a-Transformers-iroja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ef8d53b-29d8-4e58-a2c7-4552fc6b8aab.jpg","index":0,"item":"2711528c-5bed-4b0e-b080-2f732e97e986","keywords":null,"link":"/kultura/20250226_Meghalt-a-Star-Trek-es-a-Transformers-iroja","timestamp":"2025. február. 26. 09:03","title":"Meghalt a Star Trek és a Transformers forgatókönyvírója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc6c08e-dfcf-4138-ab04-9f329cde0cc5","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A játékvezetők a szerb csapat 17 játékosa közül 14-et végleg kiállítottak. ","shortLead":"A játékvezetők a szerb csapat 17 játékosa közül 14-et végleg kiállítottak. ","id":"20250225_vasas-crna-zvezda-jegkorong-hoki-verekedes-u14-utanpotlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fc6c08e-dfcf-4138-ab04-9f329cde0cc5.jpg","index":0,"item":"5edb6713-66b7-4cd2-8ff2-480f25d0d58b","keywords":null,"link":"/sport/20250225_vasas-crna-zvezda-jegkorong-hoki-verekedes-u14-utanpotlas","timestamp":"2025. február. 25. 18:38","title":"Tömegverekedéssel ért véget a Vasas és a Crvena zvezda U14-es hokicsapatának meccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c78c2629-3696-403e-9ca9-eef9f2326f8f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A New York Times érdeklődését is felkeltette a sajátos társbérlet.","shortLead":"A New York Times érdeklődését is felkeltette a sajátos társbérlet.","id":"20250226_200-Barbie-babaval-el-egyutt-a-muvesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c78c2629-3696-403e-9ca9-eef9f2326f8f.jpg","index":0,"item":"501128d3-17ce-41e1-8945-76367329584c","keywords":null,"link":"/elet/20250226_200-Barbie-babaval-el-egyutt-a-muvesz","timestamp":"2025. február. 26. 14:45","title":"200 Barbie babával él együtt egy New York-i művész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a66e70fa-da4a-4c51-9eee-da99757bcced","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók egy vírus segítségével egy speciális gént fecskendeztek a születésük óta vak gyerekek retinájába, és úgy tűnik, a módszer tökéletesen működik.","shortLead":"Brit kutatók egy vírus segítségével egy speciális gént fecskendeztek a születésük óta vak gyerekek retinájába, és...","id":"20250225_genterapia-vaksag-gyogyitasa-aipl-1-gen-retina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a66e70fa-da4a-4c51-9eee-da99757bcced.jpg","index":0,"item":"8a19fd4c-d57c-4e6a-adb9-b34f678aaf09","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_genterapia-vaksag-gyogyitasa-aipl-1-gen-retina","timestamp":"2025. február. 25. 20:03","title":"Génterápiával kezelték vak gyerekek szemét, az eredmény megdöbbentő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]