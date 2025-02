Négy olyan tárgyat találtak mostanáig Lengyelországban, amelyek az amerikai SpaceX által használt, Falcon 9 típusú rakéta maradványai lehetnek – közölte a lengyel űrügynökség (POLSA). A közleményt annak nyomán adták ki, hogy múlt héten a Falcon 9 hordozórakétájának egy része belépett Lengyelország fölött a Föld légkörébe, miután leszállás közben meghibásodott.

A POLSA a SpaceX közlésére hivatkozva azt írta: a lehetséges rakétadarabok nem jelentenek veszélyt a lakosságra.

A közlemény négy nyugat-lengyelországi települést sorol fel, ahol a potenciális rakétadarabok becsapódtak. Az egyik helyen elektronikai berendezések nagykereskedelmi telepére zuhantak, a másikon szántóföldre, két további helyen az erdős területre.

Hey @elonmusk , is this yours? 😉

It fell on Poznań in Poland today after the deorbit of the Falcon 9 second stage. #SpaceX #Falcon9 pic.twitter.com/iQvHziCPLv