Valamit valamiért: az iPhone-t (ami tulajdonképpen egy egészen kicsi számítógép) zsebre lehet tenni, könnyű bárhova magunkkal vinni, viszont miután kicsi a billentyűzete, nem is olyan egyszerű a „szövegelés”. Azonban van pár ügyes billentyűparancs, amelyekkel egyszerűsíthetjük a gépelést, és növelhetjük a szövegbevitel sebességét. Néhány kevésbé ismertet mutatunk.

Kezdjük mindjárt az írásjelekkel, pontosabban a mondat végi ponttal. Erre a mondandó tagolása miatt van szükség. Azonban a szöveg írása közben át kell váltanunk a betűbillentyűzetről az írásjel-billentyűzetre, majd vissza, és a Shiftet is meg kell nyomni, hogy a következő mondat nagybetűvel kezdődjön. Mindez egyszerűen kiváltható: a mondat végére érve nyomjuk meg kétszer a Szóköz billentyűt. Ennek hatására megjelenik a pont, sőt a Shift is aktiválódik, úgyhogy a következő mondat automatikusan nagybetűvel kezdődik. Az ide-oda ugrálásokat, Shift megnyomását sikerült tehát kiváltanunk egy dupla érintéssel.

Ha gyorsan szeretnénk váltani az írásjel- és a számbillentyűzet között, akkor miután lenyomtuk az 123 gombot, tartsuk lenyomva. Épp úgy előkerül a számbillentyűzet, mintha csak röviden nyomtuk volna le, azonban van egy fontos különbség. Ha az ujjunkat csúsztatjuk a kiválasztott karakterre, az azonnal bekerül a szövegbe. Ha pedig elengedjük a billentyűzetet, automatikusan visszakerülünk az alapértelmezett betűs billentyűzethez, és megszakítás nélkül folytathatjuk a gépelést.

Amikor egy mailcímt írunk be, akkor egy lépésben, egyetlen érintéssel kiegészíthetjük a címet a .com, .org, .edu vagy bármilyen szóba jöhető végződésre. Csak tartsuk lenyomva a pont gombot, és egy pillanat múlva megjelenik egy felugró menü a gyakori domain utótagok listájával. Csúsztassuk az ujjunkat a kívánt végződésre, és az a helyére kerül. Érdemes megjegyezni, hogy ez a funkció csak bizonyos alkalmazásokban működik, például az e-mail-alkalmazásokban, amelyeknél domain utótag szükséges.

Időnként előfordul, hogy egymásután kell beírnunk nagybetűket és nm is mindig azért, mert „kiabálni” akarunk. Ilyenkor általában megérintjük a Shift gombot, majd egy betűt, ezután a Shift gomb deaktiválódik, és újra meg kell nyomni. Ez azt jelenti, hogy minden egyes betű között megnyomja a Shift billentyűt, azaz ide-oda ugrálunk a Shift billentyű és a betűbillentyűk között. Szerencsére van egy ennél sokkal egyszerűbb megoldás. Ha gyorsan duplán megérintjük a Shift billentyűt, akkor egy vonal jelenik meg a nyíl alatt, ami azt jelzi, hogy aktiválva van a Caps Lock. Most már egymás után írhatjuk be a nagybetűket. Egyes írásjelek vagy egyéb tevékenységek kikapcsolhatják a Caps Lock funkciót, viszont bármikor újra bekapcsolhatjuk egy ismételt dupla koppintással.

Megbánta már, hogy begépelt egy hosszabb szöveget és törölné? Megteheti, hogy Backspace billentyű használatával egyenként törli a betűket, azonban van erre egy sokkal hatékonyabb módszer. Egyszerűen csak rázza meg a telefonját, és – a kompatibilis alkalmazásokban – feljön egy ablak, ahol a Visszavonás lehetőségre kattintás után eltűnik a begépelt szöveg. Azonban még ekkor is van visszaút: rázzuk meg újra a telefonunkat, és kattintsunk az Újra lehetőségre, s a szövegünk ismét megjelenik.

Nem gond, ha egy hosszabb szövegben hibát vétünk, a kurzort ugyanis odavihetjük és javíthatjuk az elírást. A pontos pozícionálás azonban messze nem olyan egyszerű, mint mondjuk egy számítógépen. Ha viszont finoman lenyomjuk a Szóköz billentyűt, akkor az ujjunkat különböző irányokba csúsztathatjuk, és könnyen megtalálhatjuk a kinézett helyet.

Bármilyen gyorsan is gépelünk, a szóban küldött üzeneteknél nem lehetünk gyorsabbak. Szerencsére a legtöbb üzenetküldő alkalmazásban lehetőség van átíratni azt, amit mondunk. Ehhez meg kell érinteni a mikrofon ikont (már amennyiben van ilyen), és már diktálhatjuk is a szöveget. Az iPhone nagyon jól ért a különböző nyelveken (így magyarul is szépen beírja a szöveget), ha pedig hibát vét, azt könnyen kijavíthatjuk, például úgy, hogy már tudjuk, milyen egyszerűen lehet a kurzort a hibához vinni.

Végül megmutatjuk, hogyan lehet egyedi billentyűparancsokat létrehozni, hiszen előfordulhat olyan helyzet, amikor egy adott parancsikon hasznos lehet, miközben nem használják elég széles körben ahhoz, hogy beépített parancs legyen hozzá. Nyissuk meg a Beállításokat, majd az Általános opciónál keressük meg a Billentyűzet részt. Itt érintsük meg a Csereszöveg lehetőséget, majd a jobbra fent található plusz jelet. Válasszunk egy nevet, majd adjuk meg a billentyűk vagy műveletek kombinációját, amelyet a parancsikon aktiválni szeretne. Például beállíthatjuk a billentyűzetet úgy, hogy két vagy három gyors gombnyomást alakítson át egy sokat használt kifejezéssé, így rengeteg időt takaríthatunk meg, ha gyakran használjuk azt a szófordulatot.

