Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ffab99a6-6a90-4d64-a0f1-b301dd938ba6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktivisták ellen még évekkel ezelőtt indult büntetőeljárás, most megszületett az elsőfokú ítélet.","shortLead":"Az aktivisták ellen még évekkel ezelőtt indult büntetőeljárás, most megszületett az elsőfokú ítélet.","id":"20250303_A-kozvecek-hianyara-hivtak-fel-a-figyelmet-egy-ev-probara-es-bunugyi-koltseg-megfizetesere-koteleztek-oket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffab99a6-6a90-4d64-a0f1-b301dd938ba6.jpg","index":0,"item":"fd2aa485-9c1b-4401-96a8-dd22a9520018","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_A-kozvecek-hianyara-hivtak-fel-a-figyelmet-egy-ev-probara-es-bunugyi-koltseg-megfizetesere-koteleztek-oket","timestamp":"2025. március. 03. 11:30","title":"A közvécék hiányára hívták fel a figyelmet, egy év próbaidőre ítélték A Város Mindenkié aktivistáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9789498-04de-41a9-bd25-2e0ad9de9121","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szaporodnak az embargós intézkedések (elsősorban az amerikaiak), miközben mind jobban szembenézni a félvezetőipar kihívásaival, annak terjeszkedésével, ami új gyárak építésével jár. És bizony itt van mit ellesni Ázsiától.","shortLead":"Szaporodnak az embargós intézkedések (elsősorban az amerikaiak), miközben mind jobban szembenézni a félvezetőipar...","id":"20250303_felvezetogyarak-epitesi-koltsegei-es-ideje-kulonbozo-orszagokban-usa-tajvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9789498-04de-41a9-bd25-2e0ad9de9121.jpg","index":0,"item":"3f2d4ed1-287b-4502-8ed4-d61253823b58","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_felvezetogyarak-epitesi-koltsegei-es-ideje-kulonbozo-orszagokban-usa-tajvan","timestamp":"2025. március. 03. 18:03","title":"Kétszer annyiba kerül, kétszer olyan hosszú ideig tart az USA-ban, mint Tajvanon: mi lehet az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kínai termékekre vonatkozó vám mértékét pedig megemelheti az elnök.","shortLead":"A kínai termékekre vonatkozó vám mértékét pedig megemelheti az elnök.","id":"20250303_egyesult-allamok-donald-trump-vamhaboru-kanada-mexiko-kina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96.jpg","index":0,"item":"55d61fe3-431c-4355-a0df-645286b4595f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250303_egyesult-allamok-donald-trump-vamhaboru-kanada-mexiko-kina","timestamp":"2025. március. 03. 13:28","title":"Kedden lépnek életbe Trump Kanadát és Mexikót sújtó vámjai, de a mértékük még bizonytalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4de0b1ce-7862-4731-94fe-1a4d3606bab4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A svájci WinGD nevű cégtől már ötvennél is többet rendeltek abból az újfajta motorból, ami a hagyományos dízel üzemanyag helyett metanollal működik.","shortLead":"A svájci WinGD nevű cégtől már ötvennél is többet rendeltek abból az újfajta motorból, ami a hagyományos dízel...","id":"20250304_hajo-motor-metanol-uzeamanyag-karos-anyag-kibocsatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4de0b1ce-7862-4731-94fe-1a4d3606bab4.jpg","index":0,"item":"a92ef2ac-c8af-4e39-ac8e-e3d768152437","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_hajo-motor-metanol-uzeamanyag-karos-anyag-kibocsatas","timestamp":"2025. március. 04. 16:03","title":"1953 tonnás gépszörny: megépült a gigantikus hajómotor, megoldhatja a hajózás egyik legnagyobb problémáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92f05ea7-0d10-4943-82f1-5bd617e4d3ea","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Aggasztó megállapításokra jutott egy friss vizsgálat, a tűzmentes illatosított viasztermékek lehet, hogy károsabbak is a hagyományos illatgyertyáknál.","shortLead":"Aggasztó megállapításokra jutott egy friss vizsgálat, a tűzmentes illatosított viasztermékek lehet, hogy károsabbak is...","id":"20250304_olvasztott-viasz-illatositok-veszelyes-illoanyagok-nanoreszecskek-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92f05ea7-0d10-4943-82f1-5bd617e4d3ea.jpg","index":0,"item":"6e4bb7f7-4a9f-4e81-b7d0-35515ba34e60","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_olvasztott-viasz-illatositok-veszelyes-illoanyagok-nanoreszecskek-kutatas","timestamp":"2025. március. 04. 08:03","title":"Milyen illatosítót használ? Találtak egyet, ami olyan veszélyes lehet, mintha dízelfüstöt lélegezne be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0436bed0-95de-4eab-8a18-133dd9e75598","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az „Ajándék Putyinnak” elnevezésű szervezet szerint ebből már kijön egy Black Hawk helikopter.","shortLead":"Az „Ajándék Putyinnak” elnevezésű szervezet szerint ebből már kijön egy Black Hawk helikopter.","id":"20250304_csehek-civilek-black-hawk-adakozas-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0436bed0-95de-4eab-8a18-133dd9e75598.jpg","index":0,"item":"53689edd-23a1-4f9e-9a09-642f8fb2ab0c","keywords":null,"link":"/elet/20250304_csehek-civilek-black-hawk-adakozas-ukrajna","timestamp":"2025. március. 04. 12:29","title":"A cseh civileket annyira felháborította Trump, hogy két hét alatt összedobtak 2,9 millió eurót az ukránoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86758567-b25f-4813-956e-b8ca50bc8d2f","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A tavaly, szintén Barcelonában bemutatott appmentes koncepciótelefon után az idei MWC technológiai kiállításon egy kézzelfoghatóbb megoldással állt elő a Magyar Telekomot is birtokló Deutsche Telekom. A Magenta AI a telekomos készülékeken fut majd, az operációs rendszerbe hegesztve segíti a felhasználókat különféle élethelyzetekben.","shortLead":"A tavaly, szintén Barcelonában bemutatott appmentes koncepciótelefon után az idei MWC technológiai kiállításon...","id":"20250303_deutsche-telekom-magenta-ai-phone-mesterseges-intelligencia-mwc-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86758567-b25f-4813-956e-b8ca50bc8d2f.jpg","index":0,"item":"45097023-ded1-4ab9-8c97-41ef3f68dbf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_deutsche-telekom-magenta-ai-phone-mesterseges-intelligencia-mwc-2025","timestamp":"2025. március. 03. 17:28","title":"A Telekom előállt az idei legnagyobb újdonságával, a Magenta AI-tól nagyon sokat vár a szolgáltató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hétvége után ismét lejjebb mennek az árak.","shortLead":"A hétvége után ismét lejjebb mennek az árak.","id":"20250303_benzin-gazolaj-arcsokkenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7.jpg","index":0,"item":"b73aa306-43c7-4223-86ac-757939d6e97e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250303_benzin-gazolaj-arcsokkenes","timestamp":"2025. március. 03. 13:03","title":"Nincs vége az árcsökkenésnek a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]