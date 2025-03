Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ae63716a-564f-498f-8a86-35a0021d68c9","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A házelnök szerint fejbe dobtak egy kormánypárti képviselőt, aki életveszélyesen megsérült.","shortLead":"A házelnök szerint fejbe dobtak egy kormánypárti képviselőt, aki életveszélyesen megsérült.","id":"20250304_verekedes-szerb-parlament-fustbomba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae63716a-564f-498f-8a86-35a0021d68c9.jpg","index":0,"item":"61b3c249-52f7-45fb-b47e-38b75eb8e23b","keywords":null,"link":"/elet/20250304_verekedes-szerb-parlament-fustbomba","timestamp":"2025. március. 04. 13:50","title":"Verekedés tört ki a szerb parlamentben, füstbombákat is bevetettek a képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e731196b-29d2-45b7-af39-0c3dbf7bff17","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy sorozatot kivéve az államnál hagyták a lejárt Prémium Magyar Állampapírokban tartott pénz nagy részét.","shortLead":"Egy sorozatot kivéve az államnál hagyták a lejárt Prémium Magyar Állampapírokban tartott pénz nagy részét.","id":"20250304_Nagy-Marton-allampapir-pmap-visszavaltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e731196b-29d2-45b7-af39-0c3dbf7bff17.jpg","index":0,"item":"85df30be-2d0a-4bfd-b349-712603209461","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_Nagy-Marton-allampapir-pmap-visszavaltas","timestamp":"2025. március. 04. 10:20","title":"Bemutatta Nagy Márton, mihez kezdenek az emberek az állampapírok pénzesőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae77d12b-b99e-4a16-a0fe-63b4c20b066a","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A három- és négygyerekes családoknál figyelni kell majd, a családi adókedvezmény duplázása után annak teljes kihasználásához legalább havi bruttó 590 ezer, illetve 788 ezer forintos kereset kell. Ha az apa fizetése nincs ennyi, az szja-mentes anyának is családi adókedvezményt kell igényelnie, amit a járulékából érvényesíthet.","shortLead":"A három- és négygyerekes családoknál figyelni kell majd, a családi adókedvezmény duplázása után annak teljes...","id":"20250304_Csaladi-adoparadicsom-sok-szja-mentes-anyanak-adokedvezmenyt-kell-majd-igenyelnie","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae77d12b-b99e-4a16-a0fe-63b4c20b066a.jpg","index":0,"item":"92a237e7-6f8d-4e8d-9787-070a1deb9d22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_Csaladi-adoparadicsom-sok-szja-mentes-anyanak-adokedvezmenyt-kell-majd-igenyelnie","timestamp":"2025. március. 04. 14:52","title":"Családi adóparadicsom: sok szja-mentes anyának adókedvezményt kell majd igényelnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92f05ea7-0d10-4943-82f1-5bd617e4d3ea","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Aggasztó megállapításokra jutott egy friss vizsgálat, a tűzmentes illatosított viasztermékek lehet, hogy károsabbak is a hagyományos illatgyertyáknál.","shortLead":"Aggasztó megállapításokra jutott egy friss vizsgálat, a tűzmentes illatosított viasztermékek lehet, hogy károsabbak is...","id":"20250304_olvasztott-viasz-illatositok-veszelyes-illoanyagok-nanoreszecskek-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92f05ea7-0d10-4943-82f1-5bd617e4d3ea.jpg","index":0,"item":"6e4bb7f7-4a9f-4e81-b7d0-35515ba34e60","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_olvasztott-viasz-illatositok-veszelyes-illoanyagok-nanoreszecskek-kutatas","timestamp":"2025. március. 04. 08:03","title":"Milyen illatosítót használ? Találtak egyet, ami olyan veszélyes lehet, mintha dízelfüstöt lélegezne be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f3704c-3176-4daa-851f-3763cb70ab43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A húsok, a zöldségek és a gyümölcsök is az intézkedés hatálya alá esnek. ","shortLead":"A húsok, a zöldségek és a gyümölcsök is az intézkedés hatálya alá esnek. ","id":"20250304_Kina-megtorlasul-tobb-amerikai-termekre-is-vamokat-vetett-ki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6f3704c-3176-4daa-851f-3763cb70ab43.jpg","index":0,"item":"2e4c2452-e2b2-4a15-9a6b-a3a54744246f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_Kina-megtorlasul-tobb-amerikai-termekre-is-vamokat-vetett-ki","timestamp":"2025. március. 04. 06:51","title":"Kína megtorlásul több amerikai termékre is vámokat vetett ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052c66ea-1596-4200-9ad5-e9d49aeb4f40","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Azzal vádolták a fiatalt, hogy zsoldosként harcolt Oroszország ellen, és terrorcselekményeket követett el.","shortLead":"Azzal vádolták a fiatalt, hogy zsoldosként harcolt Oroszország ellen, és terrorcselekményeket követett el.","id":"20250305_borton-kurszk-james-anderson-oroszorszag-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/052c66ea-1596-4200-9ad5-e9d49aeb4f40.jpg","index":0,"item":"997cefd2-7cdc-49ee-b723-de6c3557f0d3","keywords":null,"link":"/vilag/20250305_borton-kurszk-james-anderson-oroszorszag-itelet","timestamp":"2025. március. 05. 14:48","title":"19 év börtönt kapott egy brit fiatal, aki az oroszok ellen harcolt Kurszkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e7fa7d4-9ac8-4357-8d1d-9f5af73b4c53","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az ausztrál James Harrison 63 éven át adott vért, hogy abból egy ritka antitestet nyerjenek ki a szakemberek.","shortLead":"Az ausztrál James Harrison 63 éven át adott vért, hogy abból egy ritka antitestet nyerjenek ki a szakemberek.","id":"20250304_james-harrison-veradas-verado-anti-d-antitest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e7fa7d4-9ac8-4357-8d1d-9f5af73b4c53.jpg","index":0,"item":"38f946c2-dbad-4e48-8037-3478294c368a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_james-harrison-veradas-verado-anti-d-antitest","timestamp":"2025. március. 04. 11:03","title":"Meghalt az önkéntes véradó, akinek 2,4 millió csecsemő köszönhette az életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2b1e471-3f2b-4160-a74b-66d97d4f3619","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha olvasási szokásai kimerülnek a Facebook-bejegyzések, rövid hírek vagy a gyorsrizs csomagolásán található utasítások böngészésében, akkor sok mindenről lemaradhat, és nem is csak az olvasmányélményekre gondolunk. A könyvek ugyanis a kreativitásra, a koncentrációkészségre és a stressz-szintre is hatással lehetnek, de még ezen kívül van egy sor jótékony hatása a napi olvasásnak. ","shortLead":"Ha olvasási szokásai kimerülnek a Facebook-bejegyzések, rövid hírek vagy a gyorsrizs csomagolásán található utasítások...","id":"20250304_olvasas-pozitiv-hatasa-szokas-konyvek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2b1e471-3f2b-4160-a74b-66d97d4f3619.jpg","index":0,"item":"3a8429ba-5349-4d47-899e-3a5156131dc1","keywords":null,"link":"/elet/20250304_olvasas-pozitiv-hatasa-szokas-konyvek","timestamp":"2025. március. 04. 06:49","title":"Kapjon le egy könyvet a polcáról, mert rengeteg előnye van, ha napi szokássá teszi az olvasást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]