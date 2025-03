Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"035463a1-d70f-4498-8dc0-7aa81da2d49c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ezt a négykarikás német kupét az elmúlt évtizedekben évente átlagosan alig több mint 100 kilométert használták.","shortLead":"Ezt a négykarikás német kupét az elmúlt évtizedekben évente átlagosan alig több mint 100 kilométert használták.","id":"20250305_idokapszula-szinte-ujkent-var-gazdara-ez-a-34-eves-audi-coupe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/035463a1-d70f-4498-8dc0-7aa81da2d49c.jpg","index":0,"item":"5f083ea5-9414-472c-944e-ea0705904319","keywords":null,"link":"/cegauto/20250305_idokapszula-szinte-ujkent-var-gazdara-ez-a-34-eves-audi-coupe","timestamp":"2025. március. 05. 06:41","title":"Időkapszula: szinte új autóként vár gazdára ez a 34 éves Audi Coupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe6ec1b-7fa2-439c-abd9-4c5bddc7d529","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kamaszokat fogott a rendőrség.","shortLead":"Kamaszokat fogott a rendőrség.","id":"20250306_bomba-fenyegetes-iskola-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fe6ec1b-7fa2-439c-abd9-4c5bddc7d529.jpg","index":0,"item":"2aa925ba-7a8f-4f88-bd81-dc2f80800619","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_bomba-fenyegetes-iskola-rendorseg","timestamp":"2025. március. 06. 13:32","title":"Volt sulijukat fenyegették meg bombatámadással – eljárás indult ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28715e86-1350-4cc2-8087-fd855a19b26d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Európai Tanács elnöke jelezte Orbánnak: eltérő véleménye van a béke eléréséhez vezető út tekintetében.","shortLead":"Az Európai Tanács elnöke jelezte Orbánnak: eltérő véleménye van a béke eléréséhez vezető út tekintetében.","id":"20250305_orosz-ukran-haboru-orban-viktor-level-antonio-costa-europai-tanacs-valasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28715e86-1350-4cc2-8087-fd855a19b26d.jpg","index":0,"item":"ac25c25c-b186-480e-9a64-65f3607c4315","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_orosz-ukran-haboru-orban-viktor-level-antonio-costa-europai-tanacs-valasz","timestamp":"2025. március. 05. 12:43","title":"Megjött a válasz Orbán levelére, amelyben a Moszkvával való közvetlen tárgyalást javasolta az uniós vezetőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d927ba8d-0d3a-4ed3-b941-6c72ceb069ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az intézkedés már az előkészítés fázisában volt, amikor Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a múlt pénteken összeszólalkozott a Fehér Házban.","shortLead":"Az intézkedés már az előkészítés fázisában volt, amikor Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök...","id":"20250306_egyesult-allamok-donald-trump-tartozkodasi-engedely-kitoloncolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d927ba8d-0d3a-4ed3-b941-6c72ceb069ff.jpg","index":0,"item":"9b617b92-925c-40a4-be8b-e2f6f264f1ef","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_egyesult-allamok-donald-trump-tartozkodasi-engedely-kitoloncolas","timestamp":"2025. március. 06. 13:46","title":"Több százezer ukrán kitoloncolását készítheti elő a Trump-adminisztráció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d174bd-9ebb-40c0-b128-804f751550d4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A januári Galaxy Unpacked rendezvényen, a Galaxy S25-ök bemutatásán túl mr hallani lehetett egy további, igen vékony Galaxy S25-ről. Most már az is kiszivárgott, mikor mutathatják be a dél-koreai vállalat eddigi legvékonyabb prémiumtelefonját, a Galaxy S25 Edge-et.","shortLead":"A januári Galaxy Unpacked rendezvényen, a Galaxy S25-ök bemutatásán túl mr hallani lehetett egy további, igen vékony...","id":"20250304_samsung-galaxy-s25-edge-bemutato-pletyka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3d174bd-9ebb-40c0-b128-804f751550d4.jpg","index":0,"item":"57b6c734-def3-4b55-adf5-9ae85a3a4324","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_samsung-galaxy-s25-edge-bemutato-pletyka","timestamp":"2025. március. 04. 21:03","title":"Mikor jön a Samsung legvékonyabb csúcstelefonja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8693afac-9854-4564-b3cb-3387f35353c6","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Lapunk megkeresésére ugyan korábban nem válaszolt az MNM Közgyűjteményi Központ, de az azt vezető Demeter Szilárd más lapnak reagált a szerdai cikkünkre, amely szerint inog a széke. A központ gyatra működésről szóló állításainkat nem cáfolta. ","shortLead":"Lapunk megkeresésére ugyan korábban nem válaszolt az MNM Közgyűjteményi Központ, de az azt vezető Demeter Szilárd más...","id":"20250305_Demeter-Szilard-HVG-cikk-valasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8693afac-9854-4564-b3cb-3387f35353c6.jpg","index":0,"item":"4cc7aefd-0e61-4707-a096-adc8158cf4eb","keywords":null,"link":"/kultura/20250305_Demeter-Szilard-HVG-cikk-valasz","timestamp":"2025. március. 05. 19:22","title":"Demeter elismeri, hogy nem érzi sikeresnek a közgyűjteményi központ eddigi működését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bfd9a2-db84-4eea-a8b2-b96287485925","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A fizetési adatokra utaznak egy új, elsősorban youtube-os tartalomgyártóknak címzett átveréssel.","shortLead":"A fizetési adatokra utaznak egy új, elsősorban youtube-os tartalomgyártóknak címzett átveréssel.","id":"20250305_google-youtube-figyelmeztetes-deepfake-video-atveres-vezerigazgato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40bfd9a2-db84-4eea-a8b2-b96287485925.jpg","index":0,"item":"355f2640-11c5-4f5a-87ca-056a97640dc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_google-youtube-figyelmeztetes-deepfake-video-atveres-vezerigazgato","timestamp":"2025. március. 05. 14:03","title":"Figyelmeztet a YouTube: veszélyes levél terjed, valakik próbálják átverni az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy dohánybolt melletti italozás végződött kis híján tragédiával.","shortLead":"Egy dohánybolt melletti italozás végződött kis híján tragédiával.","id":"20250305_eger-ugyeszseg-vadameles-eletveszelyt-okozo-testi-sertes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23.jpg","index":0,"item":"79b8c305-5dd8-475c-8487-0a6f36d2e897","keywords":null,"link":"/elet/20250305_eger-ugyeszseg-vadameles-eletveszelyt-okozo-testi-sertes","timestamp":"2025. március. 05. 09:55","title":"Nem kapott vodkát, ezért életveszélyesen megvert egy fogyatékkal élő férfit egy többszörös visszaeső Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]