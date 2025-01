Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e7a968a9-d0e7-4f32-b6b5-80e33e9e7fc8","c_author":"Lidl Magyarország","category":"brandcontent","description":"Az ünnepi időszak hagyományosan a boldog családi együttlét, a pihenés és töltődés időszaka, ám a valóságban sokszor fárasztó és megterhelő is lehet. Nem csoda hát, hogy ezek után az évkezdés sokak számára kihívást jelent: mind szellemileg, mind fizikailag, de anyagi szempontból is. Íme néhány tipp, amivel abban segítünk, hogy könnyebben, nyugodtabban és olcsóbban induljon az új esztendő.","shortLead":"Az ünnepi időszak hagyományosan a boldog családi együttlét, a pihenés és töltődés időszaka, ám a valóságban sokszor...","id":"20250122_Tippek-hogy-konnyebben-induljon-az-uj-ev-lidl-kupon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7a968a9-d0e7-4f32-b6b5-80e33e9e7fc8.jpg","index":0,"item":"0db688aa-f688-48ed-aa87-68d0550d4b66","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250122_Tippek-hogy-konnyebben-induljon-az-uj-ev-lidl-kupon","timestamp":"2025. január. 22. 10:30","title":"Tippek, hogy könnyebben induljon az új év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e7073a0-462a-462b-90dc-ef6f3a9fad36","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök attól tart, hogy Donald Trump alatt vegzatúrának lennének kitéve.","shortLead":"Az elnök attól tart, hogy Donald Trump alatt vegzatúrának lennének kitéve.","id":"20250120_biden-kegyelem-csalad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e7073a0-462a-462b-90dc-ef6f3a9fad36.jpg","index":0,"item":"61c5fb58-71df-4612-be99-b9a4a6732d05","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_biden-kegyelem-csalad","timestamp":"2025. január. 20. 18:03","title":"Joe Biden előzetes kegyelmet adott több családtagjának is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd2335cd-d7d1-428f-8631-887d0990cb4b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Letette esküjét Donald Trump megválasztott amerikai elnök. A hideg idő miatt – szakítva a szokásokkal – nem a Capitolium előtt, hanem az épület kupolatermében tartották az ünnepséget – Orbán Viktor nélkül, Giorgia Meloni olasz kormányfő és több techvezér társaságában. Trump aranykort és békét ígért, de nem beszélt sem az ukrajnai háborúról, sem a TikTokról. Percről percre tudósításunk a washingtoni eseményekről.","shortLead":"Letette esküjét Donald Trump megválasztott amerikai elnök. A hideg idő miatt – szakítva a szokásokkal – nem...","id":"20250120_egyesult-allamok-washington-donald-trump-beiktatas-elo-kozvetites-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd2335cd-d7d1-428f-8631-887d0990cb4b.jpg","index":0,"item":"272bb80a-8ff1-4c20-90ec-539c0c59af6d","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_egyesult-allamok-washington-donald-trump-beiktatas-elo-kozvetites-ebx","timestamp":"2025. január. 20. 17:36","title":"Donald Trump visszatért a Fehér Házba: letette az esküt a 47. amerikai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6ec406-6a68-4732-8f18-6c0d2c302d9f","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Már nemcsak az zene Vlagyimir Putyin füleinek, amit Orbán Viktor mond, deaz is, hogy Robert Fico szlovák kormányfővel közösen játszik az orosz kottából. Most az orosz gáznak nyitott utat Szlovákia felé, az ukránoknak pedig azt üzente, hogy “ha agresszívek maradnak és ellenségesek, pórul fognak járni. A végén még felidegesítenek bennünket és ellenlépéseket fogunk tenni”.","shortLead":"Már nemcsak az zene Vlagyimir Putyin füleinek, amit Orbán Viktor mond, deaz is, hogy Robert Fico szlovák kormányfővel...","id":"20250122_A-nagy-duett-hvg-orban-fico-eu-nato-ukrajna-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d6ec406-6a68-4732-8f18-6c0d2c302d9f.jpg","index":0,"item":"2c2fb2a0-3a2b-45c9-a0d8-821e89611d10","keywords":null,"link":"/360/20250122_A-nagy-duett-hvg-orban-fico-eu-nato-ukrajna-oroszorszag","timestamp":"2025. január. 22. 12:00","title":"Orbán a gázcsap tekergetésével építi az oroszbarát blokkot a térségben – most Ficónak kedveskedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41110c64-3404-4d7d-9ce8-f1e83fd98ee4","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A hátán sérült munkást daruval kellett lehozni.","shortLead":"A hátán sérült munkást daruval kellett lehozni.","id":"20250121_baleset-gellert-szallo-felujitas-tiborcz-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41110c64-3404-4d7d-9ce8-f1e83fd98ee4.jpg","index":0,"item":"7a3c14dc-71e1-4e04-a30f-09e445c7192e","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_baleset-gellert-szallo-felujitas-tiborcz-istvan","timestamp":"2025. január. 21. 12:35","title":"Balesetet szenvedett egy munkás a Gellért Szálló felújításán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tanítónő azonban gyorsan cselekedett, és képes volt ártalmatlanná tenni a tanulót.","shortLead":"A tanítónő azonban gyorsan cselekedett, és képes volt ártalmatlanná tenni a tanulót.","id":"20250120_lofegyver-tanar-diak-iskola-csehorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"d8a2b2f3-65af-4d08-9210-9b6ac69f48cd","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_lofegyver-tanar-diak-iskola-csehorszag","timestamp":"2025. január. 20. 19:38","title":"Lőfegyverrel fenyegette meg tanárát egy diák Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65be9af0-19e2-49fe-8404-a65b8b83b77d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy kommunista csoport vállalta magára az akciót.","shortLead":"Egy kommunista csoport vállalta magára az akciót.","id":"20250122_olaszorszag-milano-elon-musk-karlenites-felakasztott-babu-benito-mussolini","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65be9af0-19e2-49fe-8404-a65b8b83b77d.jpg","index":0,"item":"06371b64-5229-4d56-9515-85f47cd572cd","keywords":null,"link":"/elet/20250122_olaszorszag-milano-elon-musk-karlenites-felakasztott-babu-benito-mussolini","timestamp":"2025. január. 22. 15:09","title":"Elon Muskot ábrázoló bábut akasztottak fel azon a milánói téren, ahol egykor Benito Mussolini holttestét is felhúzták – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96592f43-d902-4933-a255-789590c4d074","c_author":"HVG","category":"360","description":"A mostanában lejáró államkötvények kamata nagyot zuhan, ami sokakat eltántoríthat attól, hogy újra állampapírt vegyenek. Ha így lesz, az megnehezítheti az ország működtetését.","shortLead":"A mostanában lejáró államkötvények kamata nagyot zuhan, ami sokakat eltántoríthat attól, hogy újra állampapírt...","id":"20250122_hvg-inflacio-allamkotveny-penzeso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96592f43-d902-4933-a255-789590c4d074.jpg","index":0,"item":"891b1cf2-cc50-45e4-9888-4527355a83cd","keywords":null,"link":"/360/20250122_hvg-inflacio-allamkotveny-penzeso","timestamp":"2025. január. 22. 14:16","title":"Fel van adva a lecke a lakossági állampapír-tulajdonosoknak, hogy mit kezdjenek a rájuk zúduló pénzesővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]