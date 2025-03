Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ff620914-8baf-4da0-8bec-292b1a6997f7","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A hatóságokat egy eszméletlen nőhöz hívták ki, a helyszínen derült ki, hogy meghalt.","shortLead":"A hatóságokat egy eszméletlen nőhöz hívták ki, a helyszínen derült ki, hogy meghalt.","id":"20250306_ongyilkos-david-hasselhoff-volt-feleseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff620914-8baf-4da0-8bec-292b1a6997f7.jpg","index":0,"item":"8f57a6c0-bd38-4bd2-935b-cb0ee9bb1d4b","keywords":null,"link":"/kultura/20250306_ongyilkos-david-hasselhoff-volt-feleseg","timestamp":"2025. március. 06. 17:57","title":"Öngyilkos lett David Hasselhoff volt felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f1c903-623c-40a3-bf2c-4ba75c709147","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök repülővel ment Franciaországba, az elegáns BMW ott vehette fel.","shortLead":"A miniszterelnök repülővel ment Franciaországba, az elegáns BMW ott vehette fel.","id":"20250306_orban-viktor-bmw-franciaorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2f1c903-623c-40a3-bf2c-4ba75c709147.jpg","index":0,"item":"7df8ac93-0a86-4ae6-8c39-a6060b7af51d","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_orban-viktor-bmw-franciaorszag","timestamp":"2025. március. 06. 13:34","title":"Orbán Viktor százmilliós páncélozott BMW-t villantott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd4ecaf3-6610-461f-86ed-83e0e452001e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A PostNord közölte, hogy jövő évtől megszünteti a levélküldő szolgáltatást, és leépíti alkalmazottainak egyharmadát, hogy a csomagküldő üzletágra összpontosíthasson. Kilencven százalékkal esett a feladott levelek száma.","shortLead":"A PostNord közölte, hogy jövő évtől megszünteti a levélküldő szolgáltatást, és leépíti alkalmazottainak egyharmadát...","id":"20250306_dan-posta-level-kezbesites-megszunik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd4ecaf3-6610-461f-86ed-83e0e452001e.jpg","index":0,"item":"ed5d65c2-b4a8-44dc-a5f8-ac67f6f995f3","keywords":null,"link":"/kkv/20250306_dan-posta-level-kezbesites-megszunik","timestamp":"2025. március. 06. 15:16","title":"A dán posta jövő évtől nem visz ki leveleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f0a4c4-6f9b-4a11-85b9-711a80dd78c3","c_author":"Dessewffy Tibor","category":"360","description":"Egy ilyen gyökeresen új helyzetben, amikor a geopolitikai irányváltás az értékek újraértékelését is jelenti, és sok okunk van erkölcsileg felháborodni, talán a legfontosabb, hogy megtaláljuk a káoszban a vezérlő rendet. Vélemény.","shortLead":"Egy ilyen gyökeresen új helyzetben, amikor a geopolitikai irányváltás az értékek újraértékelését is jelenti, és sok...","id":"20250306_Dessewffy-Tibor-velemeny-Europa-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13f0a4c4-6f9b-4a11-85b9-711a80dd78c3.jpg","index":0,"item":"3aa1f0b9-0ac2-4935-bc51-3ab459714781","keywords":null,"link":"/360/20250306_Dessewffy-Tibor-velemeny-Europa-Trump","timestamp":"2025. március. 06. 08:00","title":"Dessewffy Tibor: A mostani válság sok ajtót bezárt, de néhányat ki is nyitott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8693afac-9854-4564-b3cb-3387f35353c6","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Lapunk megkeresésére ugyan korábban nem válaszolt az MNM Közgyűjteményi Központ, de az azt vezető Demeter Szilárd más lapnak reagált a szerdai cikkünkre, amely szerint inog a széke. A központ gyatra működésről szóló állításainkat nem cáfolta. ","shortLead":"Lapunk megkeresésére ugyan korábban nem válaszolt az MNM Közgyűjteményi Központ, de az azt vezető Demeter Szilárd más...","id":"20250305_Demeter-Szilard-HVG-cikk-valasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8693afac-9854-4564-b3cb-3387f35353c6.jpg","index":0,"item":"4cc7aefd-0e61-4707-a096-adc8158cf4eb","keywords":null,"link":"/kultura/20250305_Demeter-Szilard-HVG-cikk-valasz","timestamp":"2025. március. 05. 19:22","title":"Demeter elismeri, hogy nem érzi sikeresnek a közgyűjteményi központ eddigi működését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f501d13-2ac3-433a-8c0c-ec2e65cf3242","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A versenyhivatal szerint ugyanis élénkíti a versenyt, ha a boltok Nagy Márton „elvárása” szerint „önként” árat csökkentenek.","shortLead":"A versenyhivatal szerint ugyanis élénkíti a versenyt, ha a boltok Nagy Márton „elvárása” szerint „önként” árat...","id":"20250305_GVH-Elenkiti-a-versenyt-ha-a-boltok-Nagy-Marton-elvarasa-szerint-onkent-arat-csokkentenek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f501d13-2ac3-433a-8c0c-ec2e65cf3242.jpg","index":0,"item":"d130d574-cf60-41cb-a63e-47d40bbb3819","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250305_GVH-Elenkiti-a-versenyt-ha-a-boltok-Nagy-Marton-elvarasa-szerint-onkent-arat-csokkentenek","timestamp":"2025. március. 05. 13:58","title":"A GVH-nak meglehetősen egyedi elképzelései vannak a verseny fogalmáról és a versenytörvény értelmezéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e97085ba-a113-4dfc-b27f-1bbc4defe047","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke reagált a miniszterelnök csütörtöki bejelentésére.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke reagált a miniszterelnök csütörtöki bejelentésére.","id":"20250307_magyar-peter-ukrajna-europai-unio-tagja-velemenynyilvanito-szavazas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e97085ba-a113-4dfc-b27f-1bbc4defe047.jpg","index":0,"item":"671e65a8-db95-4bf1-a6a2-be76af32b52d","keywords":null,"link":"/itthon/20250307_magyar-peter-ukrajna-europai-unio-tagja-velemenynyilvanito-szavazas-ebx","timestamp":"2025. március. 07. 09:39","title":"Magyar Péter: Esélytelen, hogy Ukrajna a következő évtizedekben az Európai Unió tagja legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d51c307-62d5-4173-a38a-af2de3db07c5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Kínának óriási energiaigénye van, de nincsenek számottevő saját készletei, ezért folyamatosan kutatnak olaj és gáz után. ","shortLead":"Kínának óriási energiaigénye van, de nincsenek számottevő saját készletei, ezért folyamatosan kutatnak olaj és gáz...","id":"20250306_del-kinai-tenger-olaj-gaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d51c307-62d5-4173-a38a-af2de3db07c5.jpg","index":0,"item":"3ab2e681-9a41-4506-9bd4-952de1a18421","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250306_del-kinai-tenger-olaj-gaz","timestamp":"2025. március. 06. 15:11","title":"Kína olaj- és gázmezőt talált a Dél-kínai-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]