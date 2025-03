Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"862c70c3-83b3-46ad-8d30-61fb8eb3de68","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Bőven van mit lefaragni a jegybank extra tevékenységeiből, az átlátható gazdálkodás pedig felettébb üdvös lenne. Azonban a „felelősségi viszonyok tiszteletben tartása” mellett borítékolható, hogy Varga Mihály le fogja tekerni a kormánykritikus elemzéseket, publikációkat és nyilatkozatokat, ami az egész országnak veszteség.","shortLead":"Bőven van mit lefaragni a jegybank extra tevékenységeiből, az átlátható gazdálkodás pedig felettébb üdvös lenne...","id":"20250310_Varga-Mihaly-program-alapitvany-mnb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/862c70c3-83b3-46ad-8d30-61fb8eb3de68.jpg","index":0,"item":"b7dc6916-05bc-4665-aa55-ae3f04818099","keywords":null,"link":"/360/20250310_Varga-Mihaly-program-alapitvany-mnb","timestamp":"2025. március. 10. 15:30","title":"Varga Mihály a koszos fürdővízzel együtt a gyereket is ki fogja önteni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"976a1b0b-805f-4490-a44e-1c1044545f1b","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Franciaország immár sokadik történelmi ajánlata ezúttal pozitív fogadtatásra talált az orosz fenyegetés és Trump-tornádó után. Az amerikai nukleáris pajzsot lehet helyettesíteni, de a számok, képességek és doktrínák szerint ennek nem lenne kellően hiteles elrettentő ereje. Márpedig a nukleáris elrettentés elsősorban “teológiai” kérdés. Elhisszük-e, hogy Franciaország akár egy Párizst érő nukleáris támadás kockáztatásával is atomfegyverrel válaszolna például arra, hogy Oroszország atombombát dob a Baltikumra? Elemzés.","shortLead":"Franciaország immár sokadik történelmi ajánlata ezúttal pozitív fogadtatásra talált az orosz fenyegetés és...","id":"20250311_Europa-nuklearis-ernyo-elrettentes-atomarzenal-megosztas-Franciaorszag-Egyesult-Kiralysag-kiterjesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/976a1b0b-805f-4490-a44e-1c1044545f1b.jpg","index":0,"item":"e444a49a-d3ff-413f-81a6-6feb56f9cce2","keywords":null,"link":"/360/20250311_Europa-nuklearis-ernyo-elrettentes-atomarzenal-megosztas-Franciaorszag-Egyesult-Kiralysag-kiterjesztes","timestamp":"2025. március. 11. 09:30","title":"Párizs elleni atomtámadás kockázatával is járhat, ha az amerikai atompajzs helyett a francia venné át Európa védelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e066c3d8-2dfd-4c61-b8e1-35ab6fa7dae4","c_author":"Proktis-M ","category":"brandchannel","description":"Számtalan olyan egészségi probléma létezik, ami kezdetben csak kisebb kellemetlenséget okoz, így esetleg nem fordítunk időben kellő figyelmet a kezelésére és gyógyítására. Ezek az apróságok aztán igen kellemetlen, fájdalmas betegséggé is nőhetnek. Erre jó példa az aranyér, amiről nehezen beszélünk, pedig, ha időben és jól kezeljük, sok fájdalomtól, bosszúságtól és akár költségtől is megkímélhetjük magunkat.","shortLead":"Számtalan olyan egészségi probléma létezik, ami kezdetben csak kisebb kellemetlenséget okoz, így esetleg nem fordítunk...","id":"20250228_Mitol-gyullad-be-az-aranyer-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e066c3d8-2dfd-4c61-b8e1-35ab6fa7dae4.jpg","index":0,"item":"8103a6b8-f3b4-42f4-b55e-7e657addb35b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250228_Mitol-gyullad-be-az-aranyer-proktis","timestamp":"2025. március. 12. 07:30","title":"Mitől gyullad be az aranyér?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"8047abba-e3dd-4dc5-bce1-f49794c7ad4f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy friss jelentés szerint a Facebook (ma már Meta) korábban még a felhasználók adataihoz is hozzáférést adott volna a kínai kormánynak, csak, hogy megvethesse a lábát a kínai piacon.","shortLead":"Egy friss jelentés szerint a Facebook (ma már Meta) korábban még a felhasználók adataihoz is hozzáférést adott volna...","id":"20250310_facebook-kina-cenzura-meta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8047abba-e3dd-4dc5-bce1-f49794c7ad4f.jpg","index":0,"item":"8c1bb04f-ad78-4d58-aa94-e1e23d279d8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_facebook-kina-cenzura-meta","timestamp":"2025. március. 10. 13:03","title":"Cenzúrázott Facebookot akart építeni Kínának a Meta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233c730c-3f29-4228-86c4-ca3acc253456","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most azonban cáfolják, hogy egy dollárt is kaptak volna például a Hungary Helps Ügynökség munkájára.","shortLead":"Most azonban cáfolják, hogy egy dollárt is kaptak volna például a Hungary Helps Ügynökség munkájára.","id":"20250311_Nehany-evvel-ezelott-a-kormany-meg-diplomaciai-sikernek-nevezte-az-USAIDel-valo-egyuttmukodesuket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/233c730c-3f29-4228-86c4-ca3acc253456.jpg","index":0,"item":"a62c35bb-1af7-4285-94df-2dd3ea7222e1","keywords":null,"link":"/itthon/20250311_Nehany-evvel-ezelott-a-kormany-meg-diplomaciai-sikernek-nevezte-az-USAIDel-valo-egyuttmukodesuket","timestamp":"2025. március. 11. 08:26","title":"Néhány évvel ezelőtt a kormány még diplomáciai sikernek nevezte az USAID-del való együttműködésüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83aa74c8-d9e0-4646-9c63-6d92ce2c4bc9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A The Age of Disclosure című, készítői által dokumentumfilmként hivatkozott alkotás szerint a világ nemzetei azon versengenek, hogy visszafejtsék az idegen intelligencia technológiáját, ezt azonban igyekeznek titokban tartani.","shortLead":"A The Age of Disclosure című, készítői által dokumentumfilmként hivatkozott alkotás szerint a világ nemzetei azon...","id":"20250311_foldonkivuli-intelligencia-idegen-technologia-leleplezes-dokumentumfilm-the-age-of-disclosure","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83aa74c8-d9e0-4646-9c63-6d92ce2c4bc9.jpg","index":0,"item":"774c9198-f56c-4a58-9dad-dfa071a274be","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_foldonkivuli-intelligencia-idegen-technologia-leleplezes-dokumentumfilm-the-age-of-disclosure","timestamp":"2025. március. 11. 19:33","title":"Titkos amerikai háborúról szóló film állítja: léteznek földönkívüliek, és fejlett a technológiájuk – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d6fb03-1010-4f17-aace-3f4558217623","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Esett hétfőn az összes nagy amerikai tőzsde, 2 százalék fölötti a csökkenés. A háttérben Donald Trump által belengetett büntetővámok okozta bizonytalanság áll.","shortLead":"Esett hétfőn az összes nagy amerikai tőzsde, 2 százalék fölötti a csökkenés. A háttérben Donald Trump által belengetett...","id":"20250311_usa-tozsdek-eses-sp-500-nasdaq-dow-jones-trump-vamhaboruja-buntetovamok-amerikai-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2d6fb03-1010-4f17-aace-3f4558217623.jpg","index":0,"item":"e3637132-ff21-46fe-9755-8e9a43f17411","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250311_usa-tozsdek-eses-sp-500-nasdaq-dow-jones-trump-vamhaboruja-buntetovamok-amerikai-gazdasag","timestamp":"2025. március. 11. 09:18","title":"Bukóba viszi az amerikai tőzsdéket Trump vámháborús árnyékboksza, szakadt a Tesla árfolyama is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a6c25b-1ea0-49e4-9e15-9093e0dbb157","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A nyilvánvaló pénzügyi csőd felé meneteltünk – emlékszik vissza az 1995-ös stabilizációra Surányi György, az MNB akkori elnöke, aki a Bokros Lajos pénzügyminiszterrel együtt összeállított program egyik fő eredményének azt tartja, hogy az 1929–1933-as válság után ismét konvertibilis lett a magyar fizetőeszköz. Interjú.","shortLead":"A nyilvánvaló pénzügyi csőd felé meneteltünk – emlékszik vissza az 1995-ös stabilizációra Surányi György, az MNB akkori...","id":"20250310_hvg-suranyi-gyorgy-interju-bokros-csomag-bizalmi-toke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53a6c25b-1ea0-49e4-9e15-9093e0dbb157.jpg","index":0,"item":"624973ca-4f38-4dd6-8ff3-f3050f9af85a","keywords":null,"link":"/360/20250310_hvg-suranyi-gyorgy-interju-bokros-csomag-bizalmi-toke","timestamp":"2025. március. 10. 11:30","title":"„Súgtak nekünk az IMF-től” – Surányi György a Bokros-csomag eddig nem ismert részleteiről mesélt a HVG-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]